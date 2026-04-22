รัสเซียเตรียมออกกฎหมายคริปโต: วงเงินลงทุนรายย่อย 3,900 ดอลลาร์, Bitcoin-Ethereum อาจได้รับอนุญาต

ร่างกฎหมายสินทรัพย์ดิจิทัลของรัสเซียกำหนดวงเงินลงทุนสำหรับนักลงทุนรายย่อย, ให้การรับรองการขุดเหมือง, และอาจอนุญาตให้ใช้ Bitcoin, Ethereum, Solana, และ TRON ในการซื้อขายภายใต้กฎเกณฑ์ที่เข้มงวด
ร่างกฎหมายล่าสุดเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลในรัสเซียกำลังก้าวเข้าสู่ขั้นตอนสำคัญในการพิจารณา โดยมีเนื้อหาที่ครอบคลุมหลายด้านเพื่อควบคุมและกำกับดูแลตลาดคริปโตเคอร์เรนซีภายในประเทศ แม้ว่ากฎหมายฉบับนี้จะยังคงยืนยันว่าเงินรูเบิลยังคงเป็นสื่อกลางการชำระเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายเพียงหนึ่งเดียวในรัสเซีย แต่ก็เปิดช่องทางให้มีการซื้อขายและใช้งานสินทรัพย์ดิจิทัลภายใต้กรอบกฎหมายที่เข้มงวด โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านการเงินและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ สำหรับนักลงทุนรายย่อยที่ไม่มีคุณสมบัติเฉพาะ กฎหมายกำหนดวงเงินสูงสุดสำหรับการซื้อคริปโตไว้ที่ 300,000 รูเบิล หรือประมาณ 3,900 ถึง 4,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นการจำกัดเพื่อควบคุมปริมาณการลงทุนและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับนักลงทุนรายย่อย ในขณะที่ผู้เล่นระดับมืออาชีพ เช่น สถาบันการเงินและบริษัทลงทุน จะไม่มีข้อจำกัดดังกล่าว ทำให้พวกเขาสามารถเข้าถึงตลาดคริปโตได้อย่างเต็มที่มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้เล่นเหล่านี้จะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตและการรายงานข้อมูล เพื่อให้มั่นใจถึงความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการดำเนินงาน นอกจากนี้ ร่างกฎหมายยังให้การรับรองทางกฎหมายแก่การขุดเหมืองคริปโต ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมในรัสเซีย แต่กำหนดให้นักขุดต้องลงทะเบียนอุปกรณ์และดำเนินการภายในโครงสร้างพื้นฐานของรัสเซีย เพื่อให้รัฐบาลสามารถติดตามและกำกับดูแลกิจกรรมดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ กฎหมายฉบับนี้ยังให้ความสำคัญกับการป้องกันการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย เช่น การฟอกเงินและการหลีกเลี่ยงภาษี โดยมีการกำหนดข้อกำหนดใหม่เกี่ยวกับเครื่องมือระงับการชำระเงินและบัญชีดำสำหรับธุรกิจที่ไม่ได้รับใบอนุญาต รวมถึงการห้ามซื้อขายแบบ peer-to-peer ที่ไม่มีการควบคุมในปี 2569 และการทำให้การหมุนเวียนสกุลเงินดิจิทัลโดยไม่ลงทะเบียนเป็นความผิดทางอาญาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2570 นอกจากนี้ กฎหมายยังกำหนดเกณฑ์ที่เข้มงวดสำหรับสกุลเงินดิจิทัลที่จะได้รับอนุญาตให้ซื้อขายในรัสเซีย โดยต้องมีมูลค่าตลาดรวมเกิน 5 ล้านล้านรูเบิล และมีปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวันเกิน 1 ล้านล้านรูเบิลในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา รวมถึงมีประวัติการซื้อขายอย่างน้อย 5 ปี สกุลเงินที่คาดว่าจะเข้าข่ายตามเกณฑ์เหล่านี้ ได้แก่ Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), และ TRON แรงจูงใจสำคัญเบื้องหลังการออกกฎหมายฉบับนี้คือความต้องการหาทางออกสำหรับการชำระเงินระหว่างประเทศ หลังจากที่รัสเซียถูกมาตรการคว่ำบาตรจากตะวันตก ซึ่งทำให้การทำธุรกรรมทางการเงินกับต่างประเทศเป็นไปได้ยากขึ้น การอนุญาตให้ใช้สินทรัพย์ดิจิทัลภายใต้กรอบกฎหมายที่ควบคุมได้ อาจเป็นทางเลือกหนึ่งในการหลีกเลี่ยงข้อจำกัดทางการเงินเหล่านี้ แม้ว่าร่างกฎหมายนี้จะผ่านการอ่านครั้งแรกในสภาดูมาด้วยคะแนนเสียงที่ท่วมท้น แต่ก็ยังต้องผ่านกระบวนการพิจารณาอีกหลายขั้นตอนก่อนจะมีผลบังคับใช้ ซึ่งรวมถึงการอ่านครั้งที่ 2 และ 3 ในสภาดูมา การตรวจสอบจากสภาสูง (Federation Council) และการลงนามรับรองโดยประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน หากกระบวนการทั้งหมดเสร็จสิ้น คาดว่ากฎหมายจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ซึ่งจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในตลาดคริปโตเคอร์เรนซีของรัสเซีย และอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนและการทำธุรกรรมทางการเงินในประเทศ การออกกฎหมายฉบับนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของรัสเซียในการควบคุมและกำกับดูแลตลาดคริปโตเคอร์เรนซี เพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยและความมั่นคงทางการเงินของประเทศ ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีบล็อกเชนและสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิ
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
แบงก์สิงคโปร์เปิดตัวกองทุนทองคำรายแรกในอาเซียนบนบล็อกเชน Ethereum และ Solanaสรุปข่าว แบงก์ยักษ์ใหญ่ OCBC ผนึก Lion Global และ DigiFT คลอดโทเคน 'GOLDX' กองทุนทองคำจริงในรูปโทเคนแรกของภูมิภาคบนบล็อกเชนระดับโลกอย่าง Ethereum และ
Read more »
Vitalik Buterin ย้ำ Ethereum จะไม่แข่งขันกับเชนอื่นเพื่อเป็นเชนที่เร็วที่สุดสรุปข่าว Vitalik Buterin ประกาศในงาน Hong Kong Web3 Carnival 2026 ว่า Ethereum จะไม่มุ่งเน้นการแข่งขันด้านความเร็ว (TPS) กับเชนอื่น
Read more »
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ร้อนแรงเกินคาด ดันยอดค้าปลีกพุ่ง กระทบเป้าหมายลดดอกเบี้ย Fed กดดันตลาดคริปโตยอดค้าปลีกสหรัฐฯ เดือนล่าสุดพุ่งสูงกว่าคาดการณ์ สะท้อนเศรษฐกิจที่ยังคงแข็งแกร่ง ส่งผลให้ตลาดลดความคาดหวังการลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ดันดอลลาร์แข็งค่า กดดันสินทรัพย์เสี่ยงอย่าง Bitcoin และ Ethereum
Read more »
Bitcoin ปรากฏตัวในซีรีส์ Daredevil Born Again ตอกย้ำความนิยมในวัฒนธรรมป๊อปBitcoin ถูกกล่าวถึงในซีรีส์ Daredevil Born Again ซีซัน 2 โดยตัวละคร Kingpin สอบถามถึงความเป็นไปได้ในการลงทุนในปี 2015 ซึ่งสะท้อนถึงการใช้ Bitcoin ในตลาดมืดจริง และอาจเป็นการบอกใบ้ถึงตัวตนของ Satoshi Nakamoto ในจักรวาล MCU
Read more »
น้ำมัน Brent ทะลุ $100 หลังสหรัฐฯ ยกเลิกภารกิจสันติภาพอิหร่านน้ำมัน Brent พุ่งทะลุ $100 ต่อบาร์เรลหลัง JD Vance ยกเลิกภารกิจสันติภาพอิหร่าน ตลาดคริปโตกลับสวนทางขึ้น Bitcoin +1.64% Ethereum +2.29% วิเคราะห์ผลกระทบต่อตลาดการเงิน
Read more »
Bitcoin ไม่ใช่ตัวร้าย! สถิติปี 2026 พิสูจน์เปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดอุตสาหกรรมขุด Bitcoin กำลังเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน โดยปัจจุบันกว่า 56.7% ของเครือข่ายใช้พลังงานสะอาด และมีบทบาทสำคัญในการสร้างสมดุลให้กับระบบไฟฟ้า
Read more »