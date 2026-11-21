รัสเซียบังคับใช้กฎคริปโต 1 ธ.ค. 2569 ผลกระทบตลาดโลกจำกัด
รัสเซียบังคับใช้กฎหมายคริปโต 282-FZ เริ่ม 1 ธันวาคม 2569 จำกัดวงเงิน 3,700 ดอลลาร์ต่อปี กระทบตลาดโลกน้อย ระบุไม่ใช่ข่าวใหม่แต่เป็นวันบังคับใช้กฎกลางพฤศจิกายน
ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลในสหพันธรัฐรัสเซียกำลังเตรียมเข้าสู่เฟสใหม่อย่างเป็นทางการ หลังจากประกาศบังคับใช้กฎหมายฉบับที่ 282-FZ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2569 เพื่อวางกรอบให้ผู้ให้บริการกระดานแลกเปลี่ยนและธนาคารสามารถดำเนินงานภายใต้กฎระเบียบที่ชัดเจน
เส้นเวลาบังคับใช้กฎหมาย 282-FZ
ประธานาธิบดีวลาดีมีร์ ปูติน ได้ลงนามในกฎหมายสหพันธรัฐฉบับที่ 282-FZ เมื่อวันพุธที่ 4 สิงหาคม 2569 ซึ่งกำหนดให้กฎหมายนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2569 โดยระบุบทบาทหน้าที่ของผู้รับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล โบรกเกอร์คริปโตเคอเรนซี และผู้ให้บริการแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนAlso readกยท. เผยราคายางพารา 16-20 พ.ย. 69 แนวโน้ม 23-27 พ.ย. 69 เคลื่อนไหวในกรอบ
ธนาคารกลางรัสเซียได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการกระดานเทรดชุดแรกจำนวน 4 ราย รวมถึงผู้รับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลอีก 5 ราย เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2569 โดยธนาคาร Sberbank เป็นสถาบันการเงินแห่งแรกที่อยู่ในทะเบียนผู้รับฝากสำหรับเหรียญ USDT
ต่อมาในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 กระทรวงยุติธรรมรัสเซียได้ขึ้นทะเบียนคำสั่งของธนาคารกลางว่าด้วยข้อกำหนดการซื้อขายคริปโตที่มีการจัดการ ทำให้ธนาคารกลางประกาศว่ากระดานเทรดสามารถเริ่มดำเนินการซื้อขายได้เร็วที่สุดนับจากวันที่ 22 พฤศจิกายน 2569
สถานะปัจจุบันทะเบียนผู้ให้บริการกระดานเทรดได้เพิ่มจำนวนขึ้นเป็น 30 ราย ซึ่งรวมถึงธนาคารขนาดใหญ่ของรัฐอย่าง Sberbank และ VTB ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมในระบบอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ข้อจำกัดวงเงินและอุปสรรคทางเศรษฐกิจ
แม้จะมีการขยายขอบเขตอนุญาตให้ดำเนินการได้ แต่ตลาดคริปโตในรัสเซียยังคงถูกจำกัดด้วยมาตรการคว่ำบาตรระหว่างประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อขีดความสามารถในการเชื่อมต่อระบบการเงินโลก
โครงการนำร่องที่ Moscow Exchange หรือตลาดหลักทรัพย์มอสโก กำหนดจะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 ธันวาคม 2569 โดยจำกัดการซื้อขายเฉพาะ Bitcoin และ Ethereum พร้อมด้วย stablecoin อย่าง USDT เท่านั้น
การชำระราคาภายใต้โครงการนำร่องนี้จะต้องทำผ่านศูนย์หักบัญชีแห่งชาติ หรือ National Clearing Centre ซึ่งเป็นการควบคุมกลไกการชำระเงินให้อยู่ภายในระบบปิดเพื่อลดความเสี่ยง
วงเงินการซื้อขายสำหรับนักลงทุนรายย่อยถูกกำหนดไว้ค่อนข้างต่ำ โดยจำกัดไว้เพียงราว 3,700 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี ซึ่งตัวเลขนี้ไม่สามารถสร้างแรงซื้อก้อนใหญ่ที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อราคาตลาดโลกได้
ความกังวลเรื่องมาตรการคว่ำบาตร
ผู้ให้บริการเชิงพาณิชย์ในรัสเซียหลายรายได้แสดงความกังวลเรื่องทะเบียนสาธารณะของธนาคารกลาง เนื่องจากกลัวว่าการขึ้นทะเบียนอย่างเป็นทางการจะทำให้ศูนย์หักบัญชีและทีมผู้บริหารตกเป็นเป้าหมายของมาตรการคว่ำบาตรชุดใหม่
แหล่งข่าวระบุว่าความกังวลนี้主要来自สหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา ที่อาจใช้การขึ้นทะเบียนนี้เป็นหลักฐานในการขยายมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินของรัสเซีย
เหรียญ USDC ถูกตัดออกจากรายการที่อนุญาตให้ทำงานร่วมกับสถาบันที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างเป็นทางการ โดยยังคงอนุญาตเฉพาะ USDT ซึ่งเป็นเหรียญที่ออกโดย Tether Holdings Limited เท่านั้น
ผลกระทบระยะยาวต่อตลาดโลก
ข้อมูลทั้งหมดชี้ให้เห็นว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่ประกาศใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายกะทันหัน แต่เป็นเพียงการก้าวเข้าสู่ขั้นตอนการบังคับใช้กฎระเบียบที่เคยประกาศไว้ก่อนหน้านี้ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน 2569
ข่าวนี้จึงควรอ่านอย่างระมัดระวัง เพราะการตีความว่ารัสเซียเพิ่งเปิดไฟเขียวให้ซื้อขายคริปโตอย่างเต็มที่นั้นไม่ถูกต้อง เนื่องจากยังคงรอการตรวจสอบและอนุมัติกฎการซื้อขายของแต่ละกระดานเทรดอีกหลายขั้นตอน
จุดสำคัญที่นักลงทุนควรจับตามองคือวันที่ 1 ธันวาคม 2569 ที่จะเห็นว่ากระดานเทรดใดผ่านการอนุมัติจาก Moscow Exchange จริงๆ และจะมีมาตรการคว่ำบาตรใหม่จากชาติตะวันตกตามมาอีกหรือไม่
ทั้งสองปัจจัยนี้จะเป็นตัวกำหนดทิศทางว่าตลาดคริปโตในรัสเซียจะสามารถขยายตัวไปได้ไกลแค่ไหน หรือจะยังคงถูกจำกัดอยู่เฉพาะในวงกว้างภายในประเทศเท่านั้น
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