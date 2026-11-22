รัสเซียเตือนภัยอากาศครั้งแรกที่คาลินินกราด หลังโดรนยูเครนจ่อโจมตี
คาลินินกราดเปิดสัญญาณเตือนภัยอากาศครั้งแรกนับตั้งแต่สงครามยูเครนปะทุขึ้น เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2567 หลังเรือสินค้ารัสเซียถูกโดรนจู่โจมในอ่าวฟินแลนด์
เมือง คาลินินกราด ดินแดนส่วนแยกของ รัสเซีย ทางตะวันตกเฉียงเหนือได้ประกาศสัญญาณเตือนภัยทางอากาศเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สงคราม รัสเซีย บุก ยูเครน เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี 2022 เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในคืนวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2567 ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ความตึงเครียดที่เพิ่มสูงขึ้นในภูมิภาคบอลติก
การประกาศเตือนภัยดังกล่าวมีขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่หน่วยข่าวกรองและทางการท้องถิ่นระบุว่า ยูเครนได้ส่งโดรนเข้าไปตรวจสอบและโจมตีเรือสินค้ารัสเซียชื่อ Sparta II ที่กำลังเดินทางมุ่งหน้ามายังอ่าวฟินแลนด์ การจู่โจมครั้งนี้ส่งผลให้เกิดเพลิงลุกไหม้บนตัวเรือกลางทะเล สร้างความกังวลใจให้กับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในพื้นที่อย่างมากAlso readอัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนตุลาคม 2567 จ่ายอะไรได้บ้าง
รายละเอียดการจู่โจมและตำแหน่งเรือ Sparta II
ตามรายงานจากสื่อต่างประเทศที่อ้างแหล่งข่าวรัฐบาลท้องถิ่นในคาลินินกราด การโจมตีเกิดขึ้นขณะที่เรือ Sparta II ซึ่งบรรทุกสินค้ากำลังเดินทางเข้าสู่น่านน้ำของรัสเซียผ่านอ่าวฟินแลนด์ โดยเป้าหมายของการโจมตีครั้งนี้ดูเหมือนจะเน้นไปที่การขัดขวางเส้นทางการขนส่งสินค้าหรือการสร้างความหวาดกลัวในฐานทัพเรือสำคัญของรัสเซีย
ภาพและคลิปวิดีโอที่ถูกเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ภายหลังเหตุการณ์แสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวของโดรนหลายลำที่บินวนอยู่เหนือเมืองบัลทีคสค์ (Baltiysk) เมืองท่าสำคัญในคาลินินกราดซึ่งเป็นที่ตั้งของกองทัพเรือรัสเซียส่วนใหญ่ในภูมิภาคบอลติก อย่างไรก็ตาม สำนักข่าวเอพีรายงานว่า ยังไม่สามารถยืนยันความถูกต้องของภาพและคลิปดังกล่าวได้อย่างเป็นทางการ
ปฏิกิริยาทางการและสถานการณ์ความมั่นคง
อเล็กซี เบสพรอซวานนีคฮ์ (Alexei Bezprozvannykh) ผู้ว่าการภูมิภาคคาลินินกราดได้ยืนยันว่า วัตถุต้องสงสัยที่ก่อให้เกิดสัญญาณเตือนภัยดังกล่าวเดินทางมาจากทิศทางประเทศลิทัวเนีย ส่งผลให้ระบบเตือนภัยดังขึ้นในพื้นที่เขต Niemansky ใกล้ชายแดนลิทัวเนีย ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองบัลทีคสค์ประมาณ 170 กิโลเมตรทางตะวันออกเฉียงเหนือ
นอกจากนี้ ยังมีรายงานจากผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่อ้างว่าเป็นพลเมืองของบัลทีคสค์ว่า ระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียได้ทำงานอย่างหนักในช่วงกลางคืน พร้อมทั้งมีการเผยแพร่ภาพแสงสว่างบนท้องฟ้าและเสียงระเบิดดังเป็นพื้นหลัง เพื่อยืนยันความรุนแรงของสถานการณ์ในเวลานั้น
บริบทความสัมพันธ์รัสเซียและยุโรป
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งที่ซับซ้อนระหว่างรัสเซียและตะวันตก โดยก่อนหน้านี้ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา มีรายงานข่าวว่าทหารบนเรือรบ Neustrashimy ของรัสเซียได้ขู่จะยิงลูกเรือของตนเองเนื่องจากปฏิบัติการเติมน้ำมันนอกชายฝั่งอังกฤษล้มเหลวและเรือมีเชื้อเพลิงเหลือเพียง 2 วันเท่านั้น สะท้อนถึงความตึงเครียดภายในกองทัพรัสเซียที่อาจส่งผลกระทบต่อปฏิบัติการทางการทหารในระยะยาว
สถานการณ์ปัจจุบันในคาลินินกราดซึ่งเป็นดินแดนนอกแผ่นดินใหญ่ที่ติดกับโปแลนด์และลิทัวเนียกำลังกลายเป็นจุดสนใจของประชาคมระหว่างประเทศ เนื่องจากเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่สำคัญสำหรับรัสเซียในการควบคุมทะเลบอลติก การเปิดสัญญาณเตือนภัยอากาศครั้งแรกในรอบกว่า 2 ปีสะท้อนให้เห็นว่าเขตปลอดภัยที่เคยมีอยู่กำลังถูกท้าทายโดยความขัดแย้งที่ขยายวงกว้างขึ้น
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