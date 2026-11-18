รัสเซียส่งเครื่องบินรบเข้าเขต ADIZ ไต้หวันและเกาหลีใต้ส่งสัญญาณสู่จีน
เครื่องบินทหารรัสเซีย 2 ลำบินเข้าสู่เขตป้องกันตนเองทางอากาศของไต้หวันและล้ำเขตเกาหลีใต้ในวันอังคารที่ 17 ขณะทิ้งระเบิด Tu-95 จอดเวียดนามก่อนปูตินเยือนจีนเพื่อแสดงแสนยานุภาพ
กระทรวงกลาโหม ไต้หวัน เปิดเผยว่า เครื่องบินทหารของสหพันธรัฐ รัสเซีย จำนวน 2 ลำได้บินเข้าสู่ เขตป้องกันตนเองทางอากาศ ของ ไต้หวัน (ADIZ) ในช่วงบ่ายของวันอังคารที่ 17 ตุลาคม และบินผ่านน่านฟ้าทางอากาศของเกาะแห่งนี้ด้วย ก่อนที่จะเคลื่อนตัวออกจากเขตทางใต้ของเกาะไปในเวลาต่อมา
เครื่องบินทหารรัสเซียบินล้ำเขตเกาหลีใต้
ด้านสถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลี เครื่องบินทหารรัสเซียยังได้บินล้ำเข้าไปในเขตป้องกันตนเองทางอากาศของสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) เมื่อช่วงต้นของวันอังคารที่ 17 ตุลาคมเช่นกัน แม้ปฏิบัติการดังกล่าวจะไม่ได้ล่วงล้ำเข้าไปในน่านฟ้าของเกาหลีใต้ก็ตาม การเคลื่อนไหวคู่ขนานกันนี้สะท้อนถึงยุทธศาสตร์การบินลาดตระเวนที่ครอบคลุมพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้Also readวิธีสะพายกระเป๋าเผยบุคลิกภาพของคุณ
รัสเซียส่ง Tu-95 จอดสนามบินดานังเวียดนาม
รายงานจากประเทศเวียดนามระบุว่า สหพันธรัฐรัสเซียได้ส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดจำนวน 2 ลำ เข้ามาจอดที่สนามบินดานัง เพื่อส่งสัญญาณทางการเมืองไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีการระบุอย่างชัดเจนว่ากรุงฮานอยได้รับการสนับสนุนจากผู้เล่นภายนอกในการรับมือกับความตึงเครียดดังกล่าว เครื่องบินทิ้งระเบิดรุ่น Tu-95 ทั้งสองลำ ซึ่งขนาบข้างด้วยเครื่องบินบรรทุกอย่างน้ำมันบินไกลอีก 2 ลำ ยังคงประจำการอยู่ที่ลานบินสนามบินดานังในวันนี้วันพุธที่ 18 ตุลาคม
แสดงแสนยานุภาพพร้อมปูตินเยือนเซินเจิ้น
สื่อสหรัฐฯ อย่าง USNews รายงานว่าปฏิบัติการทางทหารครั้งนี้เป็นการแสดงแสนยานุภาพของรัสเซียที่ถูกออกแบบให้เกิดขึ้นพร้อมกันอย่างมีนัยสำคัญ ในช่วงเวลาที่ประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน เดินทางถึงเมืองเซินเจิ้น ในประเทศจีน เพื่อส่งสารไปยังบรรดาผู้นำทั่วโลก ข้อความสำคัญคือการแสดงให้เห็นว่า แม้รัสเซียจะกำลังติดพันสงครามอยู่กับยูเครนในทวีปยุโรป แต่รัสเซียยังคงมีศักยภาพและขีดความสามารถในการส่งกองกำลังไปปฏิบัติการในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกได้อย่างพร้อมกัน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขยายอิทธิพลมอสโก
การปรากฏตัวของเครื่องบินรบและเครื่องบินบรรทุกอย่างน้ำมันในน่านฟ้าและสนามบินของไต้หวัน เกาหลีใต้ และเวียดนาม ถือเป็นการขยายอิทธิพลของมอสโกเข้าสู่มวลหมู่เกาะและคาบสมุทรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออก ภูมิภาคดังกล่าวถูกมองจากมุมมองของเครมลินว่าเริ่มมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์เพิ่มขึ้นอย่างมาก ทำให้รัฐบาลรัสเซียพยายามขยายความสัมพันธ์และ存在感 ในพื้นที่ที่มีการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์สูงอย่างต่อเนื่อง
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