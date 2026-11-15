รัศมีแข ชี้แจงกรณีมูลนิธิ และปัดข่าวต้นหอมกับบอย
รัศมีแข ปฏิเสธข่าวลือและชี้แจงการบริจาคเงินผ่านมูลนิธิ โดยระบุว่าไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย และปัดข่าวพ้องรักต้นหอมศกุนตลาอย่างสิ้นเชิง
รัศมีแข บุนนาค ออกมาชี้แจงประเด็นร้อนแรงเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินบริจาคของมูลนิธิต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยระบุชัดเจนว่าตนเองไม่เคยตรวจสอบหรือติดตามรายละเอียดการใช้งานเงินจากมูลนิธิต่าง ๆ อย่างละเอียด เพราะเชื่อมั่นในดุลพินิจของผู้บริหารมูลนิธิโดยตรง และมองว่ากระบวนการนี้ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณส่วนบุคคลของผู้บริจาคเป็นสำคัญ
ชี้แจงความเชื่อใจในมูลนิธิ
รัศมีแข กล่าวถึงกรณีที่มีผู้ตั้งข้อสงสัยเรื่องการนำเงินมูลนิธิไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ว่า ตนเองไม่เคยศึกษาหรือสำรวจการทำงานของมูลนิธิในเมืองไทยอย่างละเอียดลึกซึ้งเลย มีเพียงความเข้าใจพื้นฐานว่าเงินที่ส่งไปคือเพื่อการช่วยเหลือผู้คนเท่านั้น โดยกรณีของ "เก๋ ชลลดา เมฆราตรี" นั้น ได้รับรายงานรายละเอียดกลับมาอย่างต่อเนื่องจนบางครั้งรู้สึกเกรงใจที่พี่เก๋มีการอัปเดตสถานะความช่วยเหลืออยู่ตลอด ไม่เคยมีการสืบถามหรือตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกใด ๆ เพิ่มเติมAlso readคำทำนายดวงชะตาประจำวัน: ความรักส่งผลดีต่อหน้าที่การงาน การเงินมั่งคั่ง และระวังความเข้าใจผิด
เธอเน้นย้ำว่าการทำงานการกุศลนั้นทำอย่างตรงไปตรงมา โดยเมื่อมีกรณีขอความช่วยเหลือมา ก็จะช่วยเหลือตามกำลังที่มีอยู่ ซึ่งมองว่าสิ่งที่ช่วยไปนั้นอาจไม่มากนัก หากเทียบกับความต้องการความช่วยเหลือทั้งหมดที่มีอยู่ แต่ในมุมมองของเธอ การมีมูลนิธิอยู่ไม่ใช่เรื่องผิด แต่อยู่ที่ดุลพินิจและความเชื่อใจของผู้บริจาคแต่ละราย
ระบุช่องทางการบริจาคและการตรวจสอบ
รัศมีแข ยังได้กล่าวถึงช่องทางการติดต่อและการทำงานร่วมกับพี่เก๋ว่า มีความสนิทสนมกันมาก และเวลาทำงานการกุศลส่วนใหญ่จะติดต่อไปตรงที่พี่เก๋หรือพี่หอมเลย ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวบนโซเชียลมีเดียหรือ Tiktok นั้น ก็จะทำไปตามหน้าที่ของแต่ละฝ่าย โดยกรณีที่มีผู้ร้องขอความช่วยเหลือเข้ามา ก็ยินดีช่วยเหลือไปเท่าที่ศักยภาพจะทำได้ ไม่ได้มีขอบเขตการทำงานที่กว้างไกล beyond สิ่งที่เห็น
เธอได้ปฏิเสธข่าวลือที่ระบุว่ามีการนำเงินบริจาคไปใช้จ่ายเป็นเงินเดือนให้กับเจ้าหน้าที่มูลนิธิ โดยบอกว่าตนเองไม่ทราบรายละเอียดดังกล่าวและไม่เคยมีการศึกษาข้อมูลการทำงานเชิงลึกของมูลนิธิในประเทศไทยมาก่อน มีเพียงความรู้สึกว่าเมื่อส่งเงินไป ผู้รับก็ส่งรายละเอียดกลับมาให้รับทราบเสมอ ทำให้เกิดความสบายใจและไม่มีการตรวจสอบยืนยันเพิ่มเติม
ปัดข่าวลือพ้องรักต้นหอมกับบอย
ในส่วนของการแพร่กระจายข่าวลือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ส่วนตัวของ "ต้นหอม ศกุนตลา เทียนไพโรจน์" กับ "บอย พิชณุ นิ่มสกุน" นั้น รัศมีแข ได้ปฏิเสธข่าวดังกล่าวอย่างชัดเจนและสิ้นเชิง โดยระบุว่าหากมีความสัมพันธ์กันจริงก็คงมีลูกกันไปแล้ว และไม่มีความวุ่นวายใด ๆ เกิดขึ้น ซึ่งเธอทราบว่าต้นหอมนั้นไม่ชอบผู้ชายที่มีอายุมากและไม่ชอบผู้ชายที่ดูแก่กว่าตนเอง
เธออธิบายเพิ่มเติมถึงความชอบของต้นหอมว่า ชอบคนที่ดูเด็ก แม้จะมีซิกซ์แพ็กหรือไม่ชัดเจนเพียงใดก็ไม่ใช่ประเด็นสำคัญ แต่สำหรับ บอย พิชณุนั้นอยู่ในเกณฑ์ผู้ชายอายุเกิน 50 ปี ซึ่งในมุมมองของเธอคือคนที่พยุงตัวเองได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น จึงไม่มีความเป็นไปได้ที่จะมีความสัมพันธ์รักกัน
ยืนยันความมั่นคงในความสัมพันธ์
รัศมีแข ยังได้กล่าวถึงประเด็นที่ต้นหอมไปถ่ายภาพกับผู้ชายชาวต่างชาติ โดยยืนยันความมั่นใจในตัวพี่หอมนั้นเอง ว่าพี่หอมผ่านการต่อสู้กับปัญหาและความยากลำบากในชีวิตมามากมาย มีความสามารถสูงในการจัดการกับสถานการณ์ต่าง ๆ ดังนั้นข่าวลือต่าง ๆ จึงไม่สามารถกระทบต่อความมั่นคงในความสัมพันธ์ของพี่หอมได้เลย และเธอก็เชื่อมั่นในเลือกของเพื่อนสนิทคนนี้อย่างเต็มที่
ท้ายที่สุด เธอทิ้งท้ายด้วยการพูดถึงเรื่องความรักส่วนตัวของเธอเองว่า ยังคงมีแฟนอยู่แต่อาจจะไม่ใช่คนเดิมก็ได้ โดยระบุว่าหลังจากทำกิจกรรมการกุศลแล้ว มักจะได้กลับมาเป็นความช้ำอกช้ำใจอีกครั้ง ซึ่งยอมรับว่าเรื่องความรักเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและขึ้นอยู่กับจังหวะเวลาในชีวิตร่วมกัน
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