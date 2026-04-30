รับมือพายุฤดูร้อน เช็กอาการไข้หวัดแดดและฮีทสโตรก ต่างกันอย่างไร? พร้อมวิธีปรับตัวให้สุขภาพดี

ในช่วงฤดูร้อนที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ระหว่างแดดจัดและฝนตกหนัก การปรับตัวของร่างกายที่ไม่ทันกับอุณหภูมิที่แปรปรวนอาจส่งผลให้เกิดอาการป่วยที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 'ไข้หวัดแดด' และ 'ฮีทสโตรก' ซึ่งเป็นโรคที่มักพบได้บ่อยในช่วงนี้ แม้ทั้งสองโรคจะมีสาเหตุมาจากความร้อน แต่กลไกการเกิดและอาการที่แสดงออกมามีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน
ในช่วงฤดูร้อนที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ระหว่างแดดจัดและฝนตกหนัก การปรับตัว ของร่างกายที่ไม่ทันกับอุณหภูมิที่แปรปรวนอาจส่งผลให้เกิดอาการป่วยที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ' ไข้หวัดแดด ' และ ' ฮีทสโตรก ' ซึ่งเป็นโรคที่มักพบได้บ่อยในช่วงนี้ แม้ทั้งสองโรคจะมีสาเหตุมาจากความร้อน แต่กลไกการเกิดและอาการที่แสดงออกมามีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน ไข้หวัดแดด หรือ Summer Flu เกิดจากการที่ร่างกายปรับตัวไม่ทันกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ระหว่างอากาศร้อนจัดและชื้นแฉะจากฝนตก อาการที่พบบ่อย ได้แก่ ไข้ต่ำๆ คัดจมูก เจ็บคอ ปวดศีรษะ และอ่อนเพลีย โดยมักมีอาการทางระบบทางเดินหายใจร่วมด้วยคล้ายกับไข้หวัดปกติ ส่วนโรค ฮีทสโตรก หรือ Heatstroke เกิดจากร่างกายได้รับความร้อนสูงเกินไปจนไม่สามารถระบายออกได้ทัน เป็นภาวะฉุกเฉินที่อันตรายถึงชีวิต อาการที่พบ ได้แก่ ตัวร้อนจัด (อุณหภูมิสูงกว่า 40 องศาเซลเซียส) หน้าแดง ไม่มีเหงื่อออกแม้จะร้อนมาก มึนงง เดินเซ หรือหมดสติ หากพบผู้ป่วยอาการนี้ควรนำส่งโรงพยาบาลทันที นอกจากโรคที่เกิดจากความร้อนแล้ว พายุฤดูร้อน ยังนำพาโรคอื่นๆ มาด้วย เช่น โรคทางเดินอาหารจากการที่แบคทีเรียเจริญเติบโตได้ดีในอากาศร้อนชื้น และโรคจากพาหะ เช่น ไข้เลือดออก เนื่องจากฝนที่ตกทิ้งช่วงทำให้เกิดน้ำขังตามภาชนะต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อป้องกันอาการป่วยในช่วงฤดูร้อน ควรดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอ เลี่ยงการเปลี่ยนอุณหภูมิฉับพลัน พกอุปกรณ์กันฝนและแดด รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ และสังเกตพยากรณ์อากาศอย่างสม่ำเสมอ การดูแล สุขภาพ ในช่วง พายุฤดูร้อน ไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแค่ต้องรู้เท่าทันอาการป่วยและปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง การรักษาร่างกายให้แข็งแรง พักผ่อนให้เพียงพอ และดื่มน้ำสะอาด คือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดที่จะทำให้ผ่านพ้นฤดูกาลที่แปรปรวนนี้ไปได้อย่างปลอดภั.
ในช่วงฤดูร้อนที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ระหว่างแดดจัดและฝนตกหนัก การปรับตัวของร่างกายที่ไม่ทันกับอุณหภูมิที่แปรปรวนอาจส่งผลให้เกิดอาการป่วยที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 'ไข้หวัดแดด' และ 'ฮีทสโตรก' ซึ่งเป็นโรคที่มักพบได้บ่อยในช่วงนี้ แม้ทั้งสองโรคจะมีสาเหตุมาจากความร้อน แต่กลไกการเกิดและอาการที่แสดงออกมามีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน ไข้หวัดแดดหรือ Summer Flu เกิดจากการที่ร่างกายปรับตัวไม่ทันกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ระหว่างอากาศร้อนจัดและชื้นแฉะจากฝนตก อาการที่พบบ่อย ได้แก่ ไข้ต่ำๆ คัดจมูก เจ็บคอ ปวดศีรษะ และอ่อนเพลีย โดยมักมีอาการทางระบบทางเดินหายใจร่วมด้วยคล้ายกับไข้หวัดปกติ ส่วนโรคฮีทสโตรกหรือ Heatstroke เกิดจากร่างกายได้รับความร้อนสูงเกินไปจนไม่สามารถระบายออกได้ทัน เป็นภาวะฉุกเฉินที่อันตรายถึงชีวิต อาการที่พบ ได้แก่ ตัวร้อนจัด (อุณหภูมิสูงกว่า 40 องศาเซลเซียส) หน้าแดง ไม่มีเหงื่อออกแม้จะร้อนมาก มึนงง เดินเซ หรือหมดสติ หากพบผู้ป่วยอาการนี้ควรนำส่งโรงพยาบาลทันที นอกจากโรคที่เกิดจากความร้อนแล้ว พายุฤดูร้อนยังนำพาโรคอื่นๆ มาด้วย เช่น โรคทางเดินอาหารจากการที่แบคทีเรียเจริญเติบโตได้ดีในอากาศร้อนชื้น และโรคจากพาหะ เช่น ไข้เลือดออก เนื่องจากฝนที่ตกทิ้งช่วงทำให้เกิดน้ำขังตามภาชนะต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อป้องกันอาการป่วยในช่วงฤดูร้อน ควรดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอ เลี่ยงการเปลี่ยนอุณหภูมิฉับพลัน พกอุปกรณ์กันฝนและแดด รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ และสังเกตพยากรณ์อากาศอย่างสม่ำเสมอ การดูแลสุขภาพในช่วงพายุฤดูร้อนไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแค่ต้องรู้เท่าทันอาการป่วยและปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง การรักษาร่างกายให้แข็งแรง พักผ่อนให้เพียงพอ และดื่มน้ำสะอาด คือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดที่จะทำให้ผ่านพ้นฤดูกาลที่แปรปรวนนี้ไปได้อย่างปลอดภั
