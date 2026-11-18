รับร่างเหยื่อไฟไหม้ป่าตอง น.ส.รักษ์สุดา อายุ 28 ปี กลับกาฬสินธุ์
ครอบครัวผู้เสียชีวิตรับร่าง น.ส.รักษ์สุดา หรือตุ๊กตา อายุ 28 ปี กลับบ้านเกิดใน จ.กาฬสินธุ์ หลังพบเสียชีวิตในเหตุเพลิงไหม้ป่าตอง ภูเก็ต เมื่อเดือน พ.ย. 2567
การเคลื่อนย้ายศพ น.ส.รักษ์สุดา หรือตุ๊กตา อายุ 28 ปี กลับสู่บ้านเกิดที่จังหวัด กาฬสินธุ์ สิ้นสุดลงเมื่อช่วงค่ำวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีเหตุเพลิงไหม้สถานประกอบการรถเช่าและอาคารพาณิชย์ในเขตตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 11 ราย หนึ่งในนั้นคือ น.ส.รักษ์สุดา ชาวบ้านโนนศิวิไล หมู่ 11 ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัด กาฬสินธุ์ โดยทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้นำร่างของเธอเดินทางกลับถึงบ้านเกิดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่ามกลางบรรยากาศโศกเศร้าของครอบครัว ญาติพี่น้อง และเพื่อนบ้านในชุมชน
ชีวิตเหยื่อผู้เป็นเสาหลักดูแล 5 ชีวิต
น.ส.รักษ์สุดา เสียชีวิตเมื่ออายุเพียง 28 ปี แต่เธอเปรียบเสมือนเสาหลักที่ค้ำจุนครอบครัวที่มีสมาชิกทั้งหมด 5 คน นางระเริงชน อายุ 55 ปี แม่ของผู้เสียชีวิต เปิดเผยว่า ลูกสาวเพิ่งเดินทางกลับมาจากการทำงานในต่างประเทศ หลังจากตรากตรำทำงานเก็บเงินเพื่อนำกลับมาจุนเจือครอบครัวอย่างต่อเนื่อง สถานการณ์ชีวิตของน.ส.รักษ์สุดากำลังดีขึ้นอย่างมาก เธอเพิ่งกลับจากการทำงานที่ต่างประเทศและตั้งใจจะมาพักผ่อนที่จังหวัดภูเก็ต แต่สุดท้ายกลับไม่ได้กลับมากับลมหายใจ โดยผู้เป็นแม่เผยว่า จนถึงขณะนี้ตนยังคงทำใจไม่ได้กับการจากไปอย่างกะทันหัน ไม่คิดว่าลูกสาวจะจากไปเร็วเช่นนั้น เพราะลูกอายุเพียง 28 ปี และเป็นกำลังหลักสำคัญในการทำงานหาเงินเพื่อส่งเสียเลี้ยงดูคนในครอบครัวAlso readความล้มเหลวของรัฐในการจัดการวิกฤตสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากการปนเปื้อนสารพิษ
แม่เลี้ยงเดี่ยวดูแลลูกชายวัย 7 ขวบ
น.ส.รักษ์สุดา ไม่ได้เป็นเพียงเสาหลักทางการเงิน แต่เธอยังดำรงสถานะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องรับผิดชอบดูแลลูกชายวัย 7 ขวบของเธอเอง ซึ่งการจากไปของเธอทิ้งไว้ซึ่งความสูญเสียที่มิอาจทดแทนได้ นางระเริงชน เปิดเผยทั้งน้ำตาว่า เงินเยียวยาเบื้องต้นจำนวน 35,700 บาท ไม่อาจเปรียบเทียบหรือทดแทนชีวิตของลูกสาวที่ต้องสูญเสียไปได้ เพราะสิ่งที่ครอบครัวสูญเสียไปไม่ใช่เพียงสมาชิกคนหนึ่ง แต่คือกำลังหลักของบ้าน ขณะที่เจ้าของหอพักและเจ้าของร้านรถเช่าที่เกิดเหตุยังไม่มีการติดต่อเข้ามาพูดคุยหรือให้การช่วยเหลือเยียวยากับทางครอบครัวแต่อย่างใด
กระบวนการเคลื่อนย้ายศพจากกรุงเทพมหานคร
กระบวนการเคลื่อนย้ายร่าง น.ส.รักษ์สุดา กลับสู่จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นไปด้วยความระมัดระวังและใส่ใจ นายสมพงษ์ ปนะภูเต เจ้าหน้าที่กู้ชีพกุศลธรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยอโศกสมเด็จ ซึ่งเป็นชุดปฏิบัติการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิต เปิดเผยถึงรายละเอียดการเดินทางครั้งนี้ว่า คณะกู้ภัยได้ออกเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลาประมาณ 21.30 น. ของวันที่ 17 พฤศจิกายน 2567 ใช้ระยะเวลาในการเดินทางรวมประมาณ 22 ชั่วโมง ขับขี่มาด้วยความระมัดระวังไม่เร่งรีบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ร่างผู้เสียชีวิต
พิธีกรรมทางศาสนาและการไว้อาลัย
หลังจากที่ร่างของ น.ส.รักษ์สุดา เดินทางถึงบ้านพักในพื้นที่บ้านโนนศิวิไล หมู่ 11 ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ ครอบครัวได้ดำเนินการนำร่างตั้งบำเพ็ญกุศลศพเพื่อประกอบพิธีทางศาสนา นางระเริงชน ผู้เป็นแม่ ยังอยู่ในอาการโศกเศร้าและทำใจไม่ได้กับการจากไปของลูกสาว ได้จุดธูปหน้าโลงศพเพื่อบอกกล่าวและไว้อาลัยต่อดวงวิญญาณของลูกสาวอันเป็นที่รัก บรรยากาศในครอบครัวเต็มไปด้วยความเศร้าสลดจากการสูญเสียบุตรสาวซึ่งเป็นทั้งแม่และพ่อในครอบครัวนี้ไป
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