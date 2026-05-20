รัฐเตรียมดึงดูดนักลงทุนและส่งเสริมผู้ประกอบการ สตาร์ทอัปเข้าสู่ภาครัฐ

รัฐบาลเตรียมการดึงดูดนักลงทุนและส่งเสริมผู้ประกอบการ โดยการมอบสิทธิประโยชน์พิเศษให้กับสตาร์ทอัปเอง และกลุ่มผู้สร้างระบบนิเวศหรือนักลงทุน หรือเปิดทางให้สตาร์ทอัปสามารถระดมทุนได้ยืดหยุ่นมากขึ้น เช่น การออกหุ้นและหุ้นกู้ต่อสาธารณะ การจัดสรรหุ้นให้นักลงทุนภายนอก การใช้ Convertible Notes เปลี่ยนหนี้เป็นทุน รวมถึงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหาร ESOP หรือจัดสรรการลงทุนได้คล่องตัวขึ้นสำหรับสตาร์ทอัปที่ผ่านการรับรอง จะได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษเป็นเวลา 5 ปี และหากอยู่ในกลุ่ม Deep Tech อาจขยายระยะเวลาได้สูงสุดถึง 10 ปีกฎหมายนี้จะช่วยส่งเสริมให้สตาร์ทอัปเข้าสู่ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ได้มากขึ้น โดยจะมีการโอนบัญชีนวัตกรรมมาอยู่ภายใต้การดูแลของ NIA เพื่อให้เกิดกระบวนการที่ครบวงจรในการส่งเสริมสตาร์ทอัปเข้าสู่ตลาดภาครัฐ ขณะเดียวกัน ภาครัฐยังเตรียมมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติม ทั้งสิทธิประโยชน์ทางภาษี การอำนวยความสะดวกด้านวีซ่าและบุคลากรต่างชาติ รัฐ การสนับสนุนด้านทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการเชื่อมโยงกับสิทธิประโยชน์จาก BOI และ EEC
