รัฐสภาลงมติท่วมท้น 611 เสียง เห็นชอบให้พิจารณาร่างกฎหมายค้าง 34 ฉบับ พร้อมคำเตือนจากอภิสิทธิ์ถึงรัฐบาลเรื่องการเคารพเจตจำนงประชาชน

สรุปมติที่ประชุมรัฐสภาที่เห็นชอบยืนยันร่างพระราชบัญญัติจำนวน 34 ฉบับให้ดำเนินการพิจารณาต่อ พร้อมรายละเอียดการอภิปรายของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ที่เน้นย้ำให้รัฐบาลให้ความสำคัญกับกฎหมายภาคประชาชนและไม่ควรแบ่งแยกงานในสภา
ในการประชุมร่วมกันของ รัฐสภา ที่มีนายโสภณ ซารัมย์ ประธาน รัฐสภา ทำหน้าที่เป็นประธานในการดำเนินการประชุมครั้งสำคัญ เพื่อพิจารณาเรื่องด่วนเกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ หรือ พ.
ร. บ. ที่รัฐสภาไม่ได้ให้ความเห็นชอบและยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา 147 วรรคสอง โดยร่างกฎหมายเหล่านี้เป็นฉบับที่คณะรัฐมนตรี หรือ ครม.
เป็นผู้เสนอ รวมทั้งสิ้นจำนวน 34 ฉบับ ซึ่งถือเป็นขั้นตอนทางนิติบัญญัติที่สำคัญในการรักษาสถานะของกฎหมายที่เคยมีการพิจารณาไว้แล้วในสภาชุดก่อน เพื่อไม่ให้ต้องเริ่มต้นกระบวนการใหม่ทั้งหมด ซึ่งจะทำให้เกิดความล่าช้าในการบังคับใช้กฎหมายที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศและแก้ไขปัญหาของประชาชน ในระหว่างการประชุม นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อจากพรรคประชาธิปัตย์ ได้ลุกขึ้นอภิปรายเพื่อแสดงทัศนะและให้ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลอย่างตรงไปตรงมา ภายหลังจากที่นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวสรุปคำชี้แจง โดยนายอภิสิทธิ์ได้ให้ความเห็นว่า ในความเป็นจริงแล้ว ผู้ที่ควรจะมาทำหน้าที่ชี้แจงในรายละเอียดของกฎหมายแต่ละฉบับควรจะเป็นรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินั้นๆ เพื่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล พร้อมกันนี้ยังได้เน้นย้ำถึงหลักการทำงานในสภาว่า เมื่อร่างกฎหมายใดก็ตามได้ผ่านการพิจารณาในวาระที่ 1 หรือการรับหลักการไปแล้ว กฎหมายฉบับนั้นจะต้องถือว่าเป็นสมบัติของสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภา ไม่ควรมีการแบ่งแยกว่าเป็นกฎหมายของฝ่ายรัฐบาล กฎหมายของฝ่ายค้าน หรือกฎหมายที่เสนอโดยพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง นายอภิสิทธิ์จึงขอให้รัฐบาลเลิกใช้ทัศนคติที่ดูแคลนการทำงานของสภา โดยเฉพาะในกรณีที่กรรมาธิการได้รวบรวมความเห็นจากทุกภาคส่วนจนได้ข้อสรุปที่ชัดเจนแล้ว การที่รัฐบาลพยายามอ้างว่ายังมีปัญหาความเห็นแย้งจึงเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้น และสิ่งที่สภาต้องการในขณะนี้คือการสานต่องานจากสภาชุดเดิมให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ประเด็นที่นายอภิสิทธิ์ให้ความสำคัญเป็นพิเศษคือร่างกฎหมาย 2 ฉบับ ได้แก่ ร่างกฎหมายว่าด้วยการรายงานการเคลื่อนย้ายมลพิษ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม.
โดยในเรื่องการรายงานการเคลื่อนย้ายมลพิษ นายอภิสิทธิ์ได้โต้แย้งคำชี้แจงของรัฐบาลที่ระบุว่าภาคประชาชนไม่ได้แสดงเจตจำนงในการยืนยันร่างกฎหมายนี้ โดยเขายืนยันว่ากลุ่มผู้เสนอกฎหมายได้ดำเนินการอย่างชัดเจน ทั้งการยื่นหนังสือ การแถลงข่าว และการประสานงานกับพรรคการเมืองต่างๆ ซึ่งตนเองก็ได้ช่วยประสานงานกับรัฐมนตรีและ สส.
ฝ่ายรัฐบาลให้รับทราบเรื่องนี้แล้ว ดังนั้นการที่รัฐบาลปล่อยให้ร่างกฎหมายนี้ตกไปแล้วอ้างว่าประชาชนไม่ยืนยันจึงเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องและเป็นการผลักภาระให้ประชาชนต้องไปเริ่มต้นกระบวนการเสนอใหม่ซึ่งมีความยุ่งยากกว่าเดิมมาก นายอภิสิทธิ์ยังชี้ให้เห็นว่าหากรัฐบาลมีความใส่ใจในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง จะพบว่าการแก้ไขกฎหมายสิ่งแวดล้อมฉบับใหญ่ต้องใช้เวลาอีกนานในการรื้อโครงสร้าง แต่หากสามารถผลักดันร่างกฎหมายการรายงานการเคลื่อนย้ายมลพิษฉบับนี้ได้ก่อน จะเป็นประโยชน์มหาศาลต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และยังส่งผลดีต่อรัฐบาลในการยกระดับมาตรฐานให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ OECD อีกด้วย นอกจากนี้ ในส่วนของกฎหมาย อสม.
นายอภิสิทธิ์ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นอายุไม่เกิน 60 ปี โดยระบุว่าเงื่อนไขดังกล่าวหมายถึงเกณฑ์ในการรับบุคคลเข้าเป็น อสม. ใหม่เท่านั้น ส่วนผู้ที่เป็น อสม.
และปฏิบัติหน้าที่อยู่เดิมแม้จะมีอายุเกิน 60 ปี ก็ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้จนกว่าจะเข้าเงื่อนไขการพ้นสภาพ เช่น การเสียชีวิต การลาออก หรือไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งเรื่องนี้ได้มีการถกเถียงและสร้างความเข้าใจกันมาตั้งแต่สภาชุดที่แล้ว นายอภิสิทธิ์จึงเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งนำกฎหมายทั้งสองฉบับนี้กลับเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของสภาโดยเร็วที่สุด เพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ บทสรุปของการประชุมในครั้งนี้ หลังจากที่สมาชิกสมาชิกรัฐสภาได้อภิปรายและได้รับคำชี้แจงเพิ่มเติมจากนายภราดร ปริศนานันทกุล ประธานในที่ประชุมจึงได้ดำเนินการลงมติเพียงครั้งเดียวเพื่อตัดสินใจว่าจะเห็นชอบให้พิจารณาร่างกฎหมายทั้ง 34 ฉบับตามที่คณะรัฐมนตรีร้องขอหรือไม่ ผลการลงมติปรากฏว่าที่ประชุมรัฐสภามีมติเห็นชอบอย่างท่วมท้นด้วยคะแนน 611 เสียง และมีผู้ไม่เห็นชอบเพียง 3 เสียงเท่านั้น ทำให้นายโสภณ ซารัมย์ สั่งปิดประชุมในเวลา 16.20 น.
โดยหลังจากนี้ ร่างกฎหมายทั้ง 34 ฉบับจะถูกส่งกลับเข้าสู่ขั้นตอนเดิมที่ค้างอยู่ หากฉบับใดอยู่ในชั้นกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร จะต้องมีการแต่งตั้งกรรมาธิการชุดใหม่ขึ้นมาพิจารณา ส่วนในระดับวุฒิสภาจะให้วิปวุฒิสภาพิจารณาว่าจะใช้ชุดเดิมหรือปรับเปลี่ยนใหม่ ซึ่งสถานะของกฎหมายแบ่งเป็น 7 กลุ่ม ได้แก่ ร่างที่วุฒิสภาแก้ไขและส่งคืนสภา 1 ฉบับ ร่างที่ผ่านกรรมาธิการวุฒิสภาแล้วรอเข้าวาระ 4 ฉบับ ร่างที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของกรรมาธิการวุฒิสภา 3 ฉบับ ร่างที่รอวุฒิสภาพิจารณาวาระแรก 5 ฉบับ ร่างที่กรรมาธิการสภาพิจารณาเสร็จแล้วรอวาระสอง 5 ฉบับ ร่างที่อยู่ระหว่างกรรมาธิการสภาพิจารณา 1 ฉบับ และร่างที่รอพิจารณาวาระแร
รัฐสภา ร่างกฎหมาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ กฎหมายสิ่งแวดล้อม การเมืองไทย
