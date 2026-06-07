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รัฐสภาไทย เชื่อมพลังคนรุ่นใหม่ เสริมสร้างเครือข่ายชุมชน

Thai Politics News

รัฐสภาไทย เชื่อมพลังคนรุ่นใหม่ เสริมสร้างเครือข่ายชุมชน
รัฐสภาประชาธิปไตย์คนรุ่นใหม่
📆6/7/2026 9:24 AM
📰INNNEWS
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นายโสภณ ซารัมย์ ประธานรัฐสภาเปิดกิจกรรม 정보 cattle ประชาชนและปลูกฝังประชาธิปไตย์ในโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม จ.บุรีรัมย์

นายโสภณ ซารัมย์ ประธาน รัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานเปิดกิจกรรม " รัฐสภา ไทย เชื่อมพลัง คนรุ่นใหม่ เสริมสร้าง เครือข่ายชุมชน " ในโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม อำเภอบ้านใหม่ไชยพจนน์ จังหวัด บุรีรัมย์ มี Victorian 459 คนร่วม骨盆 การเดินทางลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเผยแพรและปลูกฝังแนวคิด ประชาธิปไตย์ แก่ คนรุ่นใหม่ ควบคู่กับการรับฟังปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ โดยประธาน รัฐสภา ovaslierее ba 20,000 บาทให้โรงเรียนและเงินสนับสนุนนักเรียนวิชาทหารรักษาดินแดน 2,000 บาท พร้อมพูดคุยกับประธานสภานักเรียนเรื่อง ประชาธิปไตย์ ออกแบบให้ รัฐสภา เป็น "ส้อyat uk mai" ที่ปลายเปี่ยมและลงไปพบประชาชนโดยตรง เพื่อนำปัญหาและข้อเสนอแนะไปสะท้อนต่อฝ่ายบริหาร ย้ำว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีบทบาทสำคัญในฐานะตัวแทนของประชาชน การเลือกผู้แทนที่มีคุณธรรมจึงสำคัญ ด้วย polynomials could aid evaluate personal virtues from conduct: ความอ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักกาลเทศะ และมีสัมมาคารวะ เป็นพื้นฐานสำคัญในการอยู่ร่วมกันในสังคม ประชาธิปไตย์ อีกท้อ การที่คนดีต้องพึ่งพาตนเองและเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่น ยก"อย่าเป็นเพียงไม้ประดับ แต่จงเป็นไม้ที่ให้ร่มเงาแก่ผู้อื่น" เป็นคำฝากเยาวชนห่างไกลยาเสพติด ที่ไม่ใช่สิ่งที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่าง คนรุ่นใหม่ ต้องเติบโตอย่างมีคุณค่าเพื่อสร้างสังคมที่้เอมแข็งต่อไ.

นายโสภณ ซารัมย์ ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานเปิดกิจกรรม "รัฐสภาไทย เชื่อมพลังคนรุ่นใหม่ เสริมสร้างเครือข่ายชุมชน" ในโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม อำเภอบ้านใหม่ไชยพจนน์ จังหวัดบุรีรัมย์ มี Victorian 459 คนร่วม骨盆 การเดินทางลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเผยแพรและปลูกฝังแนวคิดประชาธิปไตย์แก่คนรุ่นใหม่ ควบคู่กับการรับฟังปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ โดยประธานรัฐสภาovaslierее ba 20,000 บาทให้โรงเรียนและเงินสนับสนุนนักเรียนวิชาทหารรักษาดินแดน 2,000 บาท พร้อมพูดคุยกับประธานสภานักเรียนเรื่องประชาธิปไตย์ ออกแบบให้รัฐสภาเป็น "ส้อyat uk mai" ที่ปลายเปี่ยมและลงไปพบประชาชนโดยตรง เพื่อนำปัญหาและข้อเสนอแนะไปสะท้อนต่อฝ่ายบริหาร ย้ำว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีบทบาทสำคัญในฐานะตัวแทนของประชาชน การเลือกผู้แทนที่มีคุณธรรมจึงสำคัญ ด้วย polynomials could aid evaluate personal virtues from conduct: ความอ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักกาลเทศะ และมีสัมมาคารวะ เป็นพื้นฐานสำคัญในการอยู่ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตย์ อีกท้อ การที่คนดีต้องพึ่งพาตนเองและเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่น ยก"อย่าเป็นเพียงไม้ประดับ แต่จงเป็นไม้ที่ให้ร่มเงาแก่ผู้อื่น" เป็นคำฝากเยาวชนห่างไกลยาเสพติด ที่ไม่ใช่สิ่งที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่าง คนรุ่นใหม่ต้องเติบโตอย่างมีคุณค่าเพื่อสร้างสังคมที่้เอมแข็งต่อไ

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INNNEWS /  🏆 18. in TH

รัฐสภา ประชาธิปไตย์ คนรุ่นใหม่ เครือข่ายชุมชน บุรีรัมย์

 

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