รัฐล้มแผนซื้อคืนสัมปทานรถไฟฟ้า เปลี่ยนนโยบายค่าโดยสาร 17-45 บาท

รัฐบาลยกเลิกแผนซื้อคืนสัมปทานรถไฟฟ้ามูลค่าสูงถึง 1.4 แสนล้านบาท หันมาใช้โครงสร้างค่าโดยสารใหม่ 17-45 บาททุกสาย แทนแนวคิด 40 บาทตลอดวัน ช่วยลดภาระชดเชยเหลือปีละ 4,000 ล้าน แต่ประชาชนอาจจ่ายแพงขึ้น 169%
ประเด็นการ ซื้อคืนสัมปทานรถไฟฟ้า กำลังเป็นที่ถกเถียงในสังคมไทย โดยเฉพาะเมื่อมีการเปิดเผยตัวเลขค่าซื้อคืนที่อาจสูงถึง 140,000 ล้านบาท คำถามสำคัญที่หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตคือ ตัวเลขดังกล่าวคำนวณมาจากอะไร และสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของสัมปทานหรือไม่ หากรัฐต้องจ่ายเงินจำนวนมหาศาลเช่นนี้ ย่อมถูกมองว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่เอกชนผู้ถือสัมปทาน ซึ่งในปัจจุบันเอกชนเป็นผู้รับความเสี่ยงด้านจำนวนผู้โดยสาร แต่หากรัฐซื้อคืนสัมปทาน โดยเฉพาะเส้นทางที่ขาดทุน เอกชนจะหมดความเสี่ยงจากการขาดทุน ขณะที่รัฐจะยังจ้างเอกชนรายเดิมให้เดินรถและซ่อมบำรุงต่อไป ทำให้เอกชนมีรายได้ที่แน่นอนโดยไม่ต้องกังวลกับจำนวนผู้โดยสาร ส่วนความเสี่ยงทั้งหมดจะตกอยู่กับรัฐและผู้เสียภาษี เอกชนย่อมต้องการขายสัมปทานในราคาที่คุ้มค่ากับการลงทุนที่ผ่านมา ในขณะที่รัฐต้องการซื้อในราคาที่ประชาชนยอมรับได้ การเจรจาต่อรองอาจใช้เวลายาวนาน และถึงแม้จะตกลงราคากันได้ หากสังคมมองว่ารัฐจ่ายแพงเกินไป ก็อาจกลายเป็นปัญหาทางการเมืองตามมา แม้ว่าการลดค่าโดยสารจะช่วยดึงดูดผู้โดยสารเพิ่มขึ้น แต่ยังไม่แน่ชัดว่าจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นจะมากพอที่จะชดเชยต้นทุนทั้งหมด เช่น ค่าชดเชย ค่าเดินรถและซ่อมบำรุง รวมถึงค่าซื้อคืนสัมปทานที่ต้องผ่อนจ่ายในอนาคต รัฐเองดูเหมือนจะยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนในเรื่องนี้ เมื่อเผชิญกับปัญหาหลายประการ รัฐจึงล้มเลิกแผนการซื้อคืนสัมปทาน และเตรียมประกาศนโยบายค่าโดยสารใหม่เป็นอัตรา 17-45 บาททุกสายทุกสี แทนที่แนวคิด 40 บาทตลอดวัน โดย 17 บาทเป็นค่าแรกเข้า ซึ่งจ่ายเพียงครั้งเดียวไม่ว่าจะเปลี่ยนกี่สายกี่สี และ 45 บาทเป็นค่าโดยสารสูงสุด ข้อดีของนโยบายนี้คือรัฐต้องจ่ายเงินชดเชยน้อยลง ประมาณ 4,000 ล้านบาทต่อปี แต่สำหรับประชาชนแล้ว ค่าใช้จ่ายจะสูงกว่าแนวคิด 40 บาทตลอดวัน หากสมมติว่าค่าโดยสารเฉลี่ยของอัตราใหม่อยู่ที่ 35 บาทต่อเที่ยว เทียบกับ 40 บาทตลอดวันที่เฉลี่ยเพียง 13 บาทต่อเที่ยว ประชาชนอาจต้องจ่ายแพงขึ้นถึงประมาณ 169% นโยบายสาธารณะ ที่ดีไม่ใช่แค่การประกาศแล้วได้รับเสียงปรบมือ แต่ต้องคิดให้รอบคอบตั้งแต่ต้นว่าจะทำจริงได้อย่างไร ใช้เงินเท่าไร ใครเป็นผู้รับภาระ และผลกระทบระยะยาวเป็นเช่นไร เพราะหากประกาศวันนี้ว่า 'ได้แน่' แล้ววันต่อมาบอกว่า 'ขอทบทวน' สุดท้ายเปลี่ยนเป็น 'ทำไม่ได้' ประชาชนจะเริ่มไม่มั่นใจว่าสิ่งที่ติดขัดนั้นเป็นแนวคิดที่ยังไม่ตกผลึก หรือเป็นการบ้านที่ยังทำไม่เสร็จตั้งแต่แร.
ประเด็นการซื้อคืนสัมปทานรถไฟฟ้ากำลังเป็นที่ถกเถียงในสังคมไทย โดยเฉพาะเมื่อมีการเปิดเผยตัวเลขค่าซื้อคืนที่อาจสูงถึง 140,000 ล้านบาท คำถามสำคัญที่หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตคือ ตัวเลขดังกล่าวคำนวณมาจากอะไร และสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของสัมปทานหรือไม่ หากรัฐต้องจ่ายเงินจำนวนมหาศาลเช่นนี้ ย่อมถูกมองว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่เอกชนผู้ถือสัมปทาน ซึ่งในปัจจุบันเอกชนเป็นผู้รับความเสี่ยงด้านจำนวนผู้โดยสาร แต่หากรัฐซื้อคืนสัมปทาน โดยเฉพาะเส้นทางที่ขาดทุน เอกชนจะหมดความเสี่ยงจากการขาดทุน ขณะที่รัฐจะยังจ้างเอกชนรายเดิมให้เดินรถและซ่อมบำรุงต่อไป ทำให้เอกชนมีรายได้ที่แน่นอนโดยไม่ต้องกังวลกับจำนวนผู้โดยสาร ส่วนความเสี่ยงทั้งหมดจะตกอยู่กับรัฐและผู้เสียภาษี เอกชนย่อมต้องการขายสัมปทานในราคาที่คุ้มค่ากับการลงทุนที่ผ่านมา ในขณะที่รัฐต้องการซื้อในราคาที่ประชาชนยอมรับได้ การเจรจาต่อรองอาจใช้เวลายาวนาน และถึงแม้จะตกลงราคากันได้ หากสังคมมองว่ารัฐจ่ายแพงเกินไป ก็อาจกลายเป็นปัญหาทางการเมืองตามมา แม้ว่าการลดค่าโดยสารจะช่วยดึงดูดผู้โดยสารเพิ่มขึ้น แต่ยังไม่แน่ชัดว่าจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นจะมากพอที่จะชดเชยต้นทุนทั้งหมด เช่น ค่าชดเชย ค่าเดินรถและซ่อมบำรุง รวมถึงค่าซื้อคืนสัมปทานที่ต้องผ่อนจ่ายในอนาคต รัฐเองดูเหมือนจะยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนในเรื่องนี้ เมื่อเผชิญกับปัญหาหลายประการ รัฐจึงล้มเลิกแผนการซื้อคืนสัมปทาน และเตรียมประกาศนโยบายค่าโดยสารใหม่เป็นอัตรา 17-45 บาททุกสายทุกสี แทนที่แนวคิด 40 บาทตลอดวัน โดย 17 บาทเป็นค่าแรกเข้า ซึ่งจ่ายเพียงครั้งเดียวไม่ว่าจะเปลี่ยนกี่สายกี่สี และ 45 บาทเป็นค่าโดยสารสูงสุด ข้อดีของนโยบายนี้คือรัฐต้องจ่ายเงินชดเชยน้อยลง ประมาณ 4,000 ล้านบาทต่อปี แต่สำหรับประชาชนแล้ว ค่าใช้จ่ายจะสูงกว่าแนวคิด 40 บาทตลอดวัน หากสมมติว่าค่าโดยสารเฉลี่ยของอัตราใหม่อยู่ที่ 35 บาทต่อเที่ยว เทียบกับ 40 บาทตลอดวันที่เฉลี่ยเพียง 13 บาทต่อเที่ยว ประชาชนอาจต้องจ่ายแพงขึ้นถึงประมาณ 169% นโยบายสาธารณะที่ดีไม่ใช่แค่การประกาศแล้วได้รับเสียงปรบมือ แต่ต้องคิดให้รอบคอบตั้งแต่ต้นว่าจะทำจริงได้อย่างไร ใช้เงินเท่าไร ใครเป็นผู้รับภาระ และผลกระทบระยะยาวเป็นเช่นไร เพราะหากประกาศวันนี้ว่า 'ได้แน่' แล้ววันต่อมาบอกว่า 'ขอทบทวน' สุดท้ายเปลี่ยนเป็น 'ทำไม่ได้' ประชาชนจะเริ่มไม่มั่นใจว่าสิ่งที่ติดขัดนั้นเป็นแนวคิดที่ยังไม่ตกผลึก หรือเป็นการบ้านที่ยังทำไม่เสร็จตั้งแต่แร
ซื้อคืนสัมปทานรถไฟฟ้า ค่าโดยสาร 17-45 บาท นโยบายสาธารณะ ค่าโดยสาร 40 บาทตลอดวัน สัมปทานรถไฟฟ้า
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