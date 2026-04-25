รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายงบลงทุนพุ่ง 1.17 แสนล้านบาท รับมือวิกฤตเศรษฐกิจโลก

สคร. เผยรัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายงบลงทุนครึ่งปีแรกของปีงบ 69 รวม 117,176 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางและวิกฤตเศรษฐกิจโลก
การ เบิกจ่าย งบลงทุน ของ รัฐวิสาหกิจ ในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2569 พุ่งสูงขึ้นถึง 117,176 ล้านบาท สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อน เศรษฐกิจ ของประเทศท่ามกลางความท้าทายจากสถานการณ์ เศรษฐกิจ โลกที่ผันผวนและวิกฤตความขัดแย้งในตะวันออกกลาง นายธิบดี วัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ ( สคร.
) ได้เปิดเผยถึงผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจทั้ง 43 แห่ง ซึ่งภายใต้กรอบงบลงทุนรวมจำนวน 235,748 ล้านบาท ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 ถึงกันยายน 2569 โดยเน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของรัฐวิสาหกิจในการเป็นกลไกหลักในการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่นให้กับระบบเศรษฐกิจโดยรวม การเร่งรัดเบิกจ่ายเงินลงทุนอย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการบรรเทาผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงภายนอกประเทศ สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับตัวของราคาน้ำมันและพลังงาน การเปลี่ยนแปลงของเส้นทางการขนส่งสินค้า และการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการผลิตต่างๆ อย่างมีนัยสำคัญ สคร.
ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลและติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ จึงให้ความสำคัญกับการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเร่งรัดให้รัฐวิสาหกิจเร่งเบิกจ่ายงบลงทุนตามแผนที่วางไว้ เพื่อช่วยลดผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ และรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2569 (ตุลาคม 2568 – มีนาคม 2569) คิดเป็นร้อยละ 50 ของกรอบงบลงทุนรวม ซึ่งถือว่าสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของรัฐวิสาหกิจในการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ สคร.
ยังคงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการกำกับติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจอย่างต่อเนื่องและเข้มงวด เพื่อให้มั่นใจว่าเงินลงทุนจะถูกนำไปใช้ในการพัฒนาโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างแท้จริง และเพื่อให้รัฐวิสาหกิจสามารถทำหน้าที่เป็นส่วนสำคัญในการพยุงเศรษฐกิจไทยให้สามารถรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเบิกจ่ายงบลงทุนที่เพิ่มขึ้นนี้ไม่เพียงแต่ช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะสั้นเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาวอีกด้วย สคร.
คาดหวังว่าการดำเนินงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและรัฐวิสาหกิจจะสามารถนำพาประเทศไทยก้าวผ่านความท้าทายต่างๆ และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนต่อไปได้ การติดตามประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้สามารถปรับปรุงแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุ
