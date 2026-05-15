รัฐสภาลงมติท่วมท้น 611 เสียง เห็นชอบเดินหน้า 34 ร่างกฎหมายค้างท่อ พร้อมคำเตือนจากอภิสิทธิ์ถึงรัฐบาล

สรุปผลการประชุมรัฐสภาที่ลงมติเห็นชอบให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ค้างอยู่ 34 ฉบับ โดยมีการอภิปรายสำคัญจากนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ที่เรียกร้องให้รัฐบาลให้ความสำคัญกับเจตจำนงของประชาชนและไม่แบ่งแยกกฎหมายตามขั้วการเมือง
บรรยากาศการประชุมร่วมกันของ รัฐสภา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 ภายใต้การดำเนินงานของนายโสภณ ซารัมย์ ประธาน รัฐสภา ได้กลายเป็นจุดสนใจครั้งสำคัญ เมื่อมีการนำเรื่องด่วนเข้าสู่การพิจารณาเพื่อขอความเห็นชอบให้ดำเนินการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ หรือ พ.
ร. บ. ที่รัฐสภาในชุดก่อนหน้ายังมิได้ให้ความเห็นชอบและยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา 147 วรรคสอง โดยร่างกฎหมายเหล่านี้เป็นฉบับที่ทางคณะรัฐมนตรี หรือ ครม.
เป็นผู้เสนอจำนวนทั้งสิ้น 34 ฉบับ ซึ่งส่งผลให้เกิดการอภิปรายอย่างกว้างขวางถึงหลักการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร โดยผลการลงมติในท้ายที่สุดปรากฏว่าที่ประชุมรัฐสภาเห็นชอบด้วยคะแนนท่วมท้นถึง 611 เสียง และมีผู้ไม่เห็นชอบเพียง 3 เสียงเท่านั้น ส่งผลให้ร่างกฎหมายทั้ง 34 ฉบับสามารถเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการพิจารณาต่อไปได้ตามขั้นตอนของกฎหมาย ในช่วงของการอภิปราย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อจากพรรคประชาธิปัตย์ ได้ลุกขึ้นให้ทัศนะและข้อคิดที่สำคัญต่อรัฐบาล ภายหลังจากที่นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวสรุปชี้แจง โดยนายอภิสิทธิ์ได้เน้นย้ำถึงหลักการสำคัญในการทำงานของรัฐสภาว่า เมื่อร่างกฎหมายฉบับใดผ่านวาระที่ 1 หรือได้รับหลักการแล้ว ร่างกฎหมายฉบับนั้นย่อมถือเป็น 'ของสภาฯ' ไม่ใช่กฎหมายของพรรคการเมืองใดพรรคหนึ่ง หรือไม่ใช่กฎหมายของรัฐบาลหรือฝ่ายค้านอีกต่อไป ดังนั้น รัฐบาลจึงไม่ควรใช้เกณฑ์การแบ่งแยกที่มาของกฎหมายในการตัดสินใจว่าจะยืนยันหรือปล่อยให้กฎหมายตกไป พร้อมทั้งเตือนว่ารัฐบาลไม่ควรดูแคลนการทำงานของรัฐสภาและคณะกรรมาธิการ ซึ่งได้ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนมาอย่างถี่ถ้วนจนได้ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ประเด็นที่นายอภิสิทธิ์ให้ความสำคัญเป็นพิเศษคือ ร่างกฎหมายเกี่ยวกับการรายงานการเคลื่อนย้ายมลพิษ ซึ่งเขากล่าวโต้แย้งคำชี้แจงของรัฐมนตรีที่ระบุว่าภาคประชาชนไม่ได้แสดงเจตจำนงในการยืนยันร่างกฎหมายฉบับนี้ โดยนายอภิสิทธิ์ยืนยันว่ากลุ่มผู้เสนอกฎหมายได้ดำเนินการอย่างชัดเจน ทั้งการยื่นหนังสือ การแถลงข่าว และการประสานงานกับพรรคการเมืองต่างๆ รวมถึงตนเองก็ได้ประสานงานกับรัฐมนตรีและสส.
พรรครัฐบาลเพื่อยืนยันความประสงค์นี้แล้ว การที่รัฐบาลกล่าวอ้างว่าประชาชนไม่ยืนยันจึงเป็นเรื่องที่ไม่เป็นความจริง และการปล่อยให้กฎหมายตกไปแล้วให้ประชาชนเริ่มเสนอใหม่นั้นเป็นเรื่องที่ยากลำบากกว่าการสานต่อร่างเดิมที่ผ่านการพิจารณาของกรรมาธิการมาแล้ว ซึ่งกฎหมายฉบับนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และยังเป็นประโยชน์ต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีโลก โดยเฉพาะการเข้าเป็นสมาชิก OECD หากรัฐบาลมีความใส่ใจจริง ควรเร่งผลักดันเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดเพื่อประโยชน์มหาศาลของประชาชนที่ต้องเผชิญกับปัญหามลพิษ นอกจากนี้ นายอภิสิทธิ์ยังได้กล่าวถึงร่างกฎหมายเกี่ยวกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม.
โดยได้ชี้แจงข้อเท็จจริงในประเด็นเรื่องเกณฑ์อายุไม่เกิน 60 ปี ซึ่งแท้จริงแล้วหมายถึงเกณฑ์ในการรับบุคคลเข้าเป็น อสม.
ใหม่ แต่สำหรับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่เดิมและมีอายุเกิน 60 ปี ย่อมสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้จนกว่าจะเข้าเงื่อนไขการพ้นจากตำแหน่ง เช่น การลาออก การเสียชีวิต หรือไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยนายอภิสิทธิ์ได้แสดงความเห็นใจต่อรัฐมนตรีที่ต้องทำหน้าที่ชี้แจงแทนหลายกระทรวง แต่ขอให้รัฐบาลเร่งนำร่างกฎหมายทั้งสองฉบับนี้กลับเข้าสู่การพิจารณาของสภาให้เร็วที่สุด เพื่อแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงในการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยไม่แบ่งแยก ภายหลังจากการลงมติเห็นชอบด้วยคะแนน 611 ต่อ 3 เสียง ร่างกฎหมายทั้ง 34 ฉบับจะถูกส่งกลับเข้าสู่ขั้นตอนที่ค้างอยู่เดิม โดยมีรายละเอียดการแบ่งสถานะของร่างกฎหมาย ดังนี้ คือ มี 1 ฉบับที่วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมและส่งคืนสภาฯ, 4 ฉบับที่กรรมาธิการวุฒิสภาพิจารณาเสร็จแล้วรอเข้าวาระ, 3 ฉบับที่ยังอยู่ในชั้นกรรมาธิการวุฒิสภา, 5 ฉบับที่รอวุฒิสภาพิจารณาวาระแรก, 5 ฉบับที่กรรมาธิการสภาฯ พิจารณาเสร็จแล้วรอวาระที่สอง, 1 ฉบับที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของกรรมาธิการสภาฯ และส่วนที่เหลือรอพิจารณาวาระที่หนึ่ง ซึ่งในส่วนของวุฒิสภานั้น จะมีการให้วิปวุฒิสภาพิจารณาว่าควรจะปรับเปลี่ยนคณะกรรมาธิการหรือจะให้ชุดเดิมทำงานต่อเพื่อให้กระบวนการนิติบัญญัติมีความต่อเนื่องและรวดเร็วที่สุ
รัฐสภา ร่างกฎหมายค้างท่อ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ กฎหมายสิ่งแวดล้อม กระบวนการนิติบัญญัติ
