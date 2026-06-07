ในปีนี้รัฐบาลไทยได้ขยายสิทธิประโยชน์ส่วนบุคคลในระบบสิทธิบัตรทอง โดยรวมการดูแลฮอร์โมน เพศสภาพ ตลอดจนการตรวจสุขภาพและสุขภาพจิตให้แก่คนข้ามเพศ
ปีนี้มีข่าวดีในช่วงเดือนปูฤทธิ์ของคนข้ามเพศนั้น รัฐบาลไทยได้ประกาศว่าในระบบ สิทธิบัตรทอง (หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) จะมีสิทธิประโยชน์ใหม่เพื่อสนับสนุนการห่อหุ้มยาและบริการวิชาชีพที่เกี่ยวกับฮอร์โมนเพื่อการยืนยันเพศสภาพ โดยมีการคำนึงถึงความสะดวกและความปลอดภัยของผู้ใช้บริการทั้งในด้านการแพทย์และด้านสุขภาพจิต โดยการดำเนินงานนี้กำหนดเป้าหมายเพื่อให้หน่วยบริการหลัก 50 แห่งในประเทศไทยสามารถจัดส่งยาให้แก่ผู้มีความต้องการได้โดยเร็วที่สุด โดยที่คาดว่าจะเริ่มกระจายมาตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2569 พลอยทะเล เป็นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ดูแลด้านสุขภาพจิต ยืนยันว่ารัฐบาลได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มทุกสาขา ในฐานะที่นโยบายดังกล่าวถือเป็นการสนับสนุนให้ ผู้ข้ามเพศ ได้รับสิทธิเท่าเทียมกับผู้คนทั่วไป เรื่องของการจัดซื้อยาได้รับการดำเนินการอย่างครบถ้วนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โปรแกรมนี้รวมการจัดจำหน่ายยา 8 รายการ แบ่งเป็น 4 กลุ่มหลัก คือ : 1) ยาฮอร์โมนเพศหญิงทั้งแบบเม็ดและแบบทา 2) ยาฮอร์โมนเพศชายชนิดฉีด 3) ยาบล็อกฮอร์โมนเพศชายชนิดเม็ด 4) ยาฉีดกดฮอร์โมนส่วนกลาง พยามีแผนที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายและความยุ่งยากให้กับผู้ใช้บริการ สิทธิประโยชน์ดังกล่าวเป็นการครอบคลุมบริการด้านการตรวจสุขภาพ การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งรวมถึงการตรวจสุขภาพทั่วไป การตรวจระดับฮอร์โมน การตรวจทำงานของตับ ไต และระบบเผาผลาญของร่างกาย ด้วยเกณฑ์และมาตรฐานที่เป็นกำลังการยืนยันผู้ใช้บริการให้มั่นใจในความต่อเนื่องของสุขภาพ ทั้งนี้พลอยทะเลเตือนว่าการใช้ฮอร์โมนอาจมีผลข้างเคียงต่อร่างกายและจิตใจ ผู้รับบริการจะต้องได้รับคำปรึกษาอย่างรอบด้านและการดำเนินการต่อเนื่องจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อป้องกันผลการผิดพลาด สำหรับผู้ที่อาศัยในพื้นที่ของประเทศไทยทั้งกรุงเทพมหานครและเส้นขอบเขตประเทศเนื่องจากความรวดเร็วของกระบวนการหลายบริการจะต้องออกมาติดต่อตามการประชาสัมพันธ์จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.
) และหน่วยงานราชการเกี่ยวข้อง หากผู้มีความต้องการเลือกใช้บริการหรือซื้อยาใด ๆ กรุณาติดต่อกับหน่วยบริการที่ได้รับอนุญาตและลิสต์ความสุขภาพที่ได้รับสนับสนุนโดยระบบ โดยที่การควบคุมและวิจัยต่อเนื่องของผู้เชี่ยวชาญจะช่วยให้ผู้รับบริการได้กระตุ้นการรับมือกับความเสี่ยงของการใช้ฮอร์โมนและความท้าทายด้านสุขภาพจิต โดยสรุปข่าวนี้แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลไทยกำลังมุ่งสร้างความเป็นกลางในสังคมและลดภาระค่าใช้จ่ายของคนข้ามเพศให้เป็นไปตามหลักการแพทย์จิตใจแห่งชาติเพื่อสุขภาพที่ยั่งยืนของทุกค
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