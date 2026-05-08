รัฐบาลเตรียมกู้ 4 แสนล้านบาท เร่งขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดและยกระดับยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจระยะยาว

รายละเอียดแผนการกู้เงิน 4 แสนล้านบาทของรัฐบาลเพื่อใช้ในการเปลี่ยนผ่านพลังงาน ส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้า (EV) และโซลาร์รูฟท็อป พร้อมวิเคราะห์ผลกระทบและข้อกังวลจากภาคเอกชนเกี่ยวกับความทั่วถึงในการช่วยเหลือประชาชนทุกระดับ
รัฐบาลไทยกำลังเตรียมเดินหน้าแผนการเงินครั้งสำคัญด้วยการนำเสนอพระราชกำหนด หรือ พ. ร. ก.
กู้เงินวงเงินรวม 4 แสนล้านบาท เพื่อเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการนำเม็ดเงินมหาศาลนี้มาใช้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเร่งการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศให้มีความทันสมัยและยั่งยืนมากขึ้น ซึ่งในจำนวนเงินกู้ทั้งหมดนี้ ได้มีการจัดสรรวงเงินถึง 2 แสนล้านบาท เพื่อใช้ในโครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานโดยเฉพาะ โดยนักวิเคราะห์มองว่าเม็ดเงินส่วนนี้จะถูกนำมาใช้เพื่อเติมเต็มหรือเร่งรัดโครงการที่รัฐบาลเคยแถลงนโยบายหรือได้รับมติเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีไว้ก่อนหน้านี้ แต่เดิมโครงการเหล่านี้อาจประสบปัญหาการขาดแคลนงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือมีความล่าช้าในขั้นตอนการเบิกจ่ายตามระบบงบประมาณปกติ ดังนั้นการใช้ พ.
ร. ก.
กู้เงินจึงเป็นทางลัดที่จะทำให้เม็ดเงินกระจายลงสู่ระบบเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็ว โดยมีเงื่อนไขสำคัญคือโครงการที่ได้รับการพิจารณาจะต้องสามารถทำสัญญาและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2570 และจะต้องเร่งพิจารณาโครงการต่างๆ ให้จบสิ้นภายในวันที่ 30 กันยายนนี้ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที โดยเน้นการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและการเปลี่ยนโครงสร้างไปสู่พลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทนเป็นสำคัญ ในส่วนของกระทรวงคมนาคมได้มีการวางแผนการใช้เงินกู้ในส่วนของการเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยเตรียมเสนอโครงการที่มุ่งเน้นการลดมลพิษและส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า หนึ่งในโครงการไฮไลท์คือ โครงการรถเก่าแลกรถใหม่ ซึ่งจะมีการขยายผลให้ครอบคลุมถึงกลุ่มรถแท็กซี่ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงประมาณ 27,000 คัน นอกเหนือจากกลุ่มรถยนต์ส่วนบุคคล เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำรถเก่ามาเปลี่ยนเป็นรถยนต์ไฟฟ้าหรือไฮบริด ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงในแต่ละวันและลดภาระการผ่อนชำระรถให้กับผู้ประกอบการรายย่อย นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนในรูปแบบ PPP เพื่อพัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟ้าให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรมการขนส่งทางบกและสถานตรวจสภาพรถเอกชน ให้มีความเชี่ยวชาญในระบบแบตเตอรี่และการตรวจสภาพรถ EV เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูงสุด โดยจากข้อมูลพบว่ายอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าสะสมทั่วประเทศ ณ เดือนเมษายน 2569 มีจำนวนสูงถึง 435,630 คัน ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังมีแผนสนับสนุนการปรับเปลี่ยนรถหัวลากหรือ Tractor ให้เป็นรถบรรทุกไฟฟ้าผ่านการดัดแปลง หรือ EV Conversion ซึ่งมีต้นทุนต่ำกว่าการซื้อใหม่และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งตั้งเป้าเพิ่มหัวชาร์จแบบ DC Fast Charge ให้ครบ 12,000 หัวชาร์จภายในปี 2573 เพื่อรองรับการขยายตัวของยานยนต์ไฟฟ้า สำหรับด้านการส่งเสริมพลังงานสะอาดในระดับครัวเรือน รัฐบาลได้วางมาตรการสนับสนุนการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป โดยจะมีการจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำและการลดหย่อนภาษี เพื่อจูงใจให้ประชาชนหันมาติดตั้งโซลาร์เซลล์ ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน ทางด้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ.
ได้รับคำสั่งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้เร่งจัดทำแผนงานนำเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ โดยเน้นการส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป และการขยายสถานีบริการอัดประจุไฟฟ้าให้เข้าถึงพื้นที่ห่างไกลที่ภาคเอกชนยังไม่เข้าไปลงทุน เพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนในทุกพื้นที่สามารถเข้าถึงจุดชาร์จไฟฟ้าได้ในระยะทุก 50 ถึง 100 กิโลเมตร ซึ่งจะช่วยลดความกังวลในการเดินทางด้วยรถยนต์ไฟฟ้าในพื้นที่ต่างจังหวัดและส่งเสริมให้เกิดการใช้งานอย่างแพร่หลายมากขึ้นทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ อย่างไรก็ตาม แผนการกู้เงิน 4 แสนล้านบาทนี้ยังคงได้รับเสียงสะท้อนและข้อกังวลจากมุมมองของภาคเอกชน โดยเฉพาะผู้ผลิตรถยนต์จากญี่ปุ่นที่มองว่า แม้จะเป็นความพยายามในการกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่ต้องพิจารณาว่าผลประโยชน์จะตกถึงมือประชาชนระดับฐานรากจริงหรือไม่ เนื่องจากมาตรการส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้าและการติดตั้งโซลาร์เซลล์อาจเอื้อประโยชน์ให้เฉพาะกลุ่มคนที่มีความพร้อมด้านการเงินหรือกลุ่มทุนรายใหญ่เท่านั้น เพราะการติดตั้งโซลาร์เซลล์ในครัวเรือนต้องใช้เงินลงทุนสูงถึง 2-3 แสนบาท ซึ่งประชาชนทั่วไปอาจไม่สามารถเข้าถึงได้ และอาจนำไปสู่ปัญหาการสร้างหนี้สินเพิ่มขึ้นสำหรับผู้ที่พยายามเข้าถึงเทคโนโลยีเหล่านี้โดยไม่มีความพร้อมทางการเงิน ในขณะที่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์และบริษัทขายโซลาร์เซลล์จะเป็นผู้ได้รับประโยชน์หลัก เช่นเดียวกับมุมมองของรองกรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) ที่เห็นด้วยกับการผลักดันยานยนต์ปล่อยมลพิษต่ำ แต่เน้นย้ำว่ารัฐบาลต้องมีความชัดเจนในรายละเอียดของโครงการเพื่อให้เงินกู้จำนวน 2 แสนล้านบาทนี้ถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในภาพรวมและสร้างวงจรเศรษฐกิจหมุนเวียนที่แท้จริง ไม่ใช่เพียงการสนับสนุนเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่
