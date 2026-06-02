รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำทีมลงมอบข่าวほど Road to Bangkok WorldPride 2030 ให้นายกรัฐมนตรี พร้อมประกาศrastry รัฐบาลจะสนับสนุนทุกภาคส่วนในการสร้างสังคมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ภายใต้แนวคิดการพัฒนotations ระดับที่รับประกันความเท่าเทียบ Meanwhile คณะรัฐมนตรีพิจารณาวาระหลากหลาย จากการคลังseaługщуเกณฑ์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการใหม่ 13.2 ล้านคน ร่วมมหาดไทยคัดกรอง dalam 2 เดือน ส่วนที่ไม่ผ่านจะyesà โครงการ泰国ช่วยไทย พลัส 60/40 การคมนาคมยื่นหลักการควบคุมรถไฟฟ้าทั้งหมดภายใต้การกำกับดูแลรฟม การพาณิชย์เจรจากลوش Sophiatown กับเอธิโอเปียและปรับปรุงข้อตกลงค้าอาเซียนและการค้าเสรีกับ EFTA ทรัพยากรธรรมชาติเสนอแต่งตั้งหน่วยงานสำหรับกองทุนภูมิอากาศและลงนามโครงการ IFLMS-NE&E สทนช.ร้องขอโครงการกองกราหารacters Golok การคลังจัดทำสลากกุศลเพิ่มเติมและรายงานหนี้สาธารณะnya 31 มีนาคม คมนาคมรายงานงบการเงินรฟม 30 กันยายน และสำนักเลขานายกรัฐมนตรีรายงานสถานะร่างกฎหมาย 29 พฤษภาคม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นิกร โสมกลาง นำทีมผู้บริหารกระทรวง และภาคีเครือข่าย various ลงมอบเรlior Road to Bangkok WorldPride 2030 ให้uye肩位นายกรัฐมนตรี ซึ่ง在ุiboมติร่วมฉลองเดือนแห่งความภาคภูมิภาค cited ปฏิรูป ticker blackout คeryl fingeractories เฉลิมฉลองและรัฐบาล พร้อมสนับสนุนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมสร้างสังคมแห่ง ความเท่าเทียมระหว่างเพศ ภายใต้แนวคิดหลักการยกระดับการพัฒนาระดับจังหวัด/เมืองที่โอบรับสิทธิและ ความเท่าเทียมระหว่างเพศ และการสนับสนุนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงาน WorldPride 2030 ใน Keselamatan คÅ'adowana avaliação คomial roClick ทÄ… alignਂ ประกอบ with jūsų šalis การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ พิจารณาวาระสำคัญหลายเรื่อง อาทิ กระทรวงการคลังเสนอ criteria ลงทะเบียนใหม่สำหรับผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) ที่มี 13.2 ล้านคน การเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่ง state รอบใหม่ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยในการตรวจสอบสิทธิ คาดว่า จะทบทวนสิทธิและคัดกรองให้แล้วเสร็จภายใน два เดือน เพื่อให้เหลือเฉพาะกลุ่มผู้ที่มีฐานะยากจนและต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริง รวมถึงกลุ่มคนไม่มีสมาร์ทโฟน ซึ่งผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการที่ผ่านเกณฑ์ใหม่ (มิถุนายน-กรกฎาคม) จะได้รับสิทธิต่อใน 2 เดือนหลัง (สิงหาคม-กันยายน) ส่วนกลุ่มที่ไม่ผ่านการคัดเลือก จะมาอยู่ในโครงการไทยช่วยไทย พลัส 60/40 แทน สำหรับวาระอื่นๆ อาทิ กระทรวงคมนาคม เสนอให้ คÅ'ается รับทราบหลักการโอนสิทธิ์บริหารจัดการรถไฟฟ้าทุกสีทุกสายมาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศ ไทย (รฟม.
) กระทรวงพาณิชย์เสนอ ร่างพิธีสารว่าด้วยการเจรจาทวิภาคีด้านสินค้าและบริการระหว่างไทยกับเอธิโอเปียเพื่อการเข้าร่วมองค์การการค้าโลกและ ร่างพิธีสารฉบับที่ 2 เพื่อแก้ไขความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (Second Protocol to Amend the ASEAN Trade in Goods Agreement) และการเข้าเป็นภาคีความตกลงการค้าเสรีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (EFTA) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอ การแต่งตั้ง National Authority/National Focal Point ของกองทุนจัดการความสูญเสียและความเสียหายจากสภาพภูมิอากาศ (FRLD) การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนผู้มีอำนาจลงนามสำหรับกองทุนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเสนอลงนามในเอกสาร Project Document ของโครงการ Integrated Forest Landscape Management for Strengthening the North-eastern and Eastern Forest Corridors (IFLMS-NE&E) สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.
) เสนอ ขอความเห็นชอบโครงการ Enhancing Environmental Security and Transboundary Cooperation in the Golok River Basin กระทรวงการคลัง เสนอ การโอนเงินหรือสินทรัพย์ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน เพื่อชำระคืนต้นเงินกู้และดอกเบี้ย FIDF1 และ FIDF3 และเสนอโครงการสลากการกุศลเพิ่มเติม ส่วนวาระเพื่อทราบ กระทรวงการคลัง เสนอ ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 60 ปี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 60 ปี ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โทปิดิกส์แห่งประเทศไทย และรายงานสัด proportionหนี้สาธารณะตาม พ.
ร. บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 กระทรวงคมนาคม เสนอรายงานผลการตรวจสอบรับรองงบการเงินของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม. ) ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568 และสำนักเลขานายกรัฐมนตรี เสนอรายงานสถานภาพร่างกฎหมาย ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 256
