รัฐบาลไทยร่วม Google โครงการ AI for All Thais พัฒนาทักษะดิจิทัลท้องถิ่น
รัฐบาลไทยจับมือ Google เปิดตัวโครงการ AI for All Thais พัฒนาทักษะปัญญาประดิษฐ์สู่ระดับท้องถิ่น ครอบคลุมเกษตร แพทย์ และการศึกษา เพื่อเสริมสร้างความสามารถให้กับประชาชนในทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน
รัฐบาลไทย ได้ประกาศความพร้อมอย่างเป็นทางการในการจับมือกับบริษัท Google เพื่อขับเคลื่อนโครงการ "AI for All Thais" ซึ่งเป็นความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ที่มีเป้าหมายหลักในการพัฒนาทักษะด้าน ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ให้เข้าถึงประชาชนในทุกระดับของชุมชนทั่วประเทศไทย โครงการนี้ไม่ได้จำกัดวงแคบเพียงในเมืองใหญ่ แต่ยังครอบคลุมถึงพื้นที่ระดับท้องถิ่นเพื่อสร้างความเท่าเทียมทางดิจิทัลอย่างแท้จริง โดยกำหนดขอบเขตการทำงานให้กว้างขวางเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานในภาคส่วนสำคัญหลายด้าน
รายละเอียดโครงการ AI for All Thais กับเป้าหมายการพัฒนา
โครงการ AI for All Thais มีกรอบการทำงานที่ชัดเจนในการยกระดับศักยภาพของประชาชนให้สามารถใช้งานเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประโยชน์สูงสุดต่อชีวิตประจำวันและการทำงาน โดยกลุ่มเป้าหมายหลักประกอบด้วยประชาชนทั่วไปในชุมชน เกษตรกรที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อเพิ่มผลผลิต พนักงานในองค์กรที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน รวมถึงนักเรียนและนักศึกษาที่กำลังศึกษาหาความรู้ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีAlso readTCS เผยผลสำรวจ AI องค์กร 84% ชี้เพิ่มประสิทธิภาพงานสูงสุด แต่มีแค่ 10% กล้าให้ AI ทำงานเอง
การมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการเตรียมความพร้อมให้สังคมไทยก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคดิจิทัล โดยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์จะถูกนำเสนอเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การทำงานมีความรวดเร็ว แม่นยำ และลดข้อผิดพลาด ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทยในระดับสากล นอกจากนี้โครงการยังเน้นย้ำว่าการเข้าถึงความรู้ด้าน AI ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป แต่เป็นทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับทุกคนในสังคม
กระบวนการทำงานและภาคส่วนเป้าหมายที่ครอบคลุม
Google ได้กำหนดขอบเขตการดำเนินงานของโครงการให้ครอบคลุมใน 4 ภาคส่วนหลักที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย ได้แก่ ภาคเกษตรกรรม ภาคการแพทย์ ภาคการศึกษา และภาคสังคม ในภาคเกษตรกรรม เทคโนโลยี AI จะถูกนำไปช่วยวิเคราะห์ข้อมูลดินฟ้าอากาศและวางแผนการเพาะปลูก ในขณะที่ภาคการแพทย์จะใช้ระบบอัจฉริยะในการช่วยวินิจฉัยโรคและจัดการข้อมูลผู้ป่วย
สำหรับภาคการศึกษา โครงการนี้จะช่วยสร้างสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยและปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะกับระดับความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน ส่วนในภาคสังคมและการทำงานประจำวัน AI จะถูกนำมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารและการจัดการข้อมูลต่าง ๆ ทำให้กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดภาระงานซ้ำซ้อนที่เป็นอุปสรรคต่อผลผลิตโดยรวมขององค์กรและชุมชน
ที่มาของความร่วมมือและการประชุมระดับสูง
การประกาศความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการต่อยอดจากการหารือระหว่างนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของไทย กับผู้บริหารระดับสูงของ Alphabet และ Google ที่นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ในช่วงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญครั้งที่ 81 หรือ UNGA81 เมื่อเดือนกันยายน 2569 ซึ่งเป็นเวทีนานาชาติที่ผู้นำทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการลงทุนและความร่วมมือด้านดิจิทัล
หลังจากนั้น นางรูท โพรัท ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุนของ Alphabet และ Google ได้เดินทางเข้าพบกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล เพื่อติดตามความคืบหน้าของการลงทุนในประเทศไทยอย่างใกล้ชิด และการหารือในครั้งนี้ยังครอบคลุมถึงการสร้างความร่วมมือด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและการพัฒนาทักษะ AI เพื่อให้แน่ใจว่าการลงทุนดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจไทยในระยะยาว
นายเอกภพ เพียรพิเศษ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมว่าการพบกันครั้งนี้เป็นไปตามแผนที่วางไว้โดย Google ยืนยันความมุ่งมั่นในการลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง และระบุว่ามีการประสานงานกับหน่วยงานไทยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐและประโยชน์ของประชาชน
การลงทุนในภูมิภาคและผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ก่อนการเดินทางมาไทย นางรูท โพรัท ได้ดำเนินการเยือนมาเลเซียเพื่อประกาศแผนการลงทุนมูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงเวลาปี 2570 ถึง 2571 เพื่อขยายศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center สำหรับการให้บริการคลาวด์และ AI ในประเทศมาเลเซีย โดยแผนการนี้ยังรวมถึงการเพิ่มกำลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดกว่า 1 กิกะวัตต์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของ Google ในการขยายโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
การลงทุนขนาดใหญ่นี้ไม่เพียงแต่สร้างงานและกระตุ้นเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังเป็นการปูพื้นฐานให้ประเทศในภูมิภาคสามารถรองรับปริมาณข้อมูลและประมวลผลด้วยระบบ AI ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างทวีคูณ ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ต้องการใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ ให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคใหม่
การมาถึงของเทคโนโลยี AI และโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ขั้นสูงจะช่วยยกระดับมาตรฐานการให้บริการสาธารณะและภาคเอกชนของไทยให้เทียบเท่าระดับสากล ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญในการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติเข้ามาดำเนินธุรกิจเพิ่มเติม และสร้างระบบนิเวศดิจิทัลที่แข็งแกร่งและยั่งยืนสำหรับคนรุ่นต่อไปในอนาคต
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