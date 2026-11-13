รัฐบาลแก้ พ.ร.บ. การพนัน 2478 เปิดช่องเล่นออนไลน์-รับฟังความเห็นประชาชน
กระทรวงมหาดไทยกำลังแก้ไข พระราชบัญญัติ การพนัน พ.ศ. 2478 ให้ทันสมัยรองรับการพนันออนไลน์ โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนตลอดเดือนพฤศจิกายน 2569 ผ่านระบบกลางทางกฎหมาย
น.ส. พลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลโดย กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้เริ่มกระบวนการแก้ไข พระราชบัญญัติ การพนัน พ.ศ. 2478 อย่างเป็นทางการ เพื่อปรับปรุงกฎระเบียบให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน
ปรับโครงสร้างควบคุมการพนันออนไลน์
การแก้ไขกฎหมายครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อจัดการกับปัญหาที่กฎหมายฉบับเดิมซึ่งใช้อย่างยาวนานกว่า 90 ปี ไม่สามารถรับมือกับรูปแบบการพนันผ่านระบบออนไลน์และอิเล็กทรอนิกส์ที่ซับซ้อนได้ กฎหมายเก่ามีข้อจำกัดในการควบคุมดูแล รวมถึงมาตรการดำเนินการกับผู้ที่จัดให้มีการเล่นการพนัน เจ้าของบ่อน เจ้าของสถานที่ ผู้สนับสนุน ผู้ควบคุมดูแล ผู้ชักชวน และผู้โฆษณาการพนัน ตลอดจนมาตรการริบทรัพย์สินและอัตราโทษที่อาจไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันAlso readหุ้นซื้อคืน: เครื่องมือฟื้นฟูตลาดหุ้นไทยปี 2568-2569
ดังนั้น ร่างพระราชบัญญัติการพนันฉบับใหม่จึงเสนอให้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การควบคุมการพนันให้มีความชัดเจน โดยเปลี่ยนจากระบบกำหนดประเภทการพนันไว้ในบัญชีท้ายกฎหมาย เป็นการให้อธิบดีรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงกำหนดประเภทการพนันที่มีความเสี่ยงต่ำ ซึ่งกำหนดให้เพียงแค่แจ้งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การกำกับดูแลมีความเหมาะสมกับลักษณะและความเสี่ยงของกิจกรรมแต่ละประเภท
กระบวนการรับฟังความเห็นสาธารณะ
เพื่อให้กระบวนการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. .... เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2569 หน่วยงานของรัฐได้กำหนดให้รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตั้งแต่ในชั้นการเสนอหลักการหรือประเด็นสำคัญของร่างกฎหมาย ก่อนจะดำเนินการรับฟังความคิดเห็นอีกครั้งหนึ่งหลังจากมีร่างกฎหมายเสร็จสมบูรณ์ ตามกระบวนการจัดทำกฎหมายที่มีมาตรฐาน
รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชน ผู้ประกอบการ นักวิชาการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ร่วมแสดงความความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ผ่านระบบกลางทางกฎหมาย เว็บไซต์ www.law.go.th เพื่อให้เกิดข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงร่างกฎหมาย ให้มีความครบถ้วน รอบด้าน และมีประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการพนัน
กำหนดช่วงเวลาแสดงความคิดเห็น
ประชาชนสามารถส่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้ตั้งแต่เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2569 นอกจากนี้ ยังสามารถสแกน QR Code ตามช่องทางประชาสัมพันธ์ของกรมการปกครอง เพื่อเข้าถึงช่องทางการแสดงความคิดเห็นได้อย่างสะดวก โดยหวังว่าข้อมูลที่ได้รับจะนำไปสู่การปรับปรุงกฎหมายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
มาตรการนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการพนัน ควบคู่กับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ ตลอดจนสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอย่างเหมาะสม ซึ่งจะเป็นก้าวสำคัญในการจัดการกับปัญหาสังคมที่เกี่ยวข้องกับการพนันในรูปแบบใหม่ที่มีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเข้มข้น
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics