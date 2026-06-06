รัฐบาลอนุทิน 2 กำลังเผชิญวิกฤตความเชื่อมั่นจากหลายด้านทั้งทุนสีน้ำเงินและองค์กรอิสระ

รัฐบาลของนายกฯ อนุทิน 2 เผชิญแรงกดดันหลายทิศทาง ทั้งปม 'ทุนสีน้ำเงิน' ข้อครหาต่อ ป.ป.ช. ความกังขาการเลือกตั้ง และปัญหาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเล เสี่ยงกลายเป็นวิกฤตความชอบธรรม
รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีอนุทิน 2 กำลังเผชิญแรงสั่นสะเทือนจากหลายทิศทาง ทั้งปมตรวจสอบเส้นทางเงิน ' ทุนสีน้ำเงิน ' ข้อครหาต่อ องค์กรอิสระ ความกังขาเรื่องความโปร่งใสใน การเลือกตั้ง ไปจนถึงปัจจัยอ่อนไหวด้านอธิปไตยทางทะเลกับกัมพูชา เหตุการณ์เหล่านี้กำลังประกอบกันเป็น วิกฤตความเชื่อมั่น ที่อาจทำให้รัฐบาลซึ่งเคยถูกมองว่ามีเสถียรภาพ ไม่ได้แข็งแรงอย่างที่เห็นจากภายนอก จุดเริ่มต้นของแรงกดดันอยู่ที่คำถามใหญ่เรื่อง ' ทุนสีน้ำเงิน ' ซึ่งฝ่ายค้าน โดยเฉพาะพรรคประชาชน กำลังรุกตรวจสอบเส้นทางการเงินที่โยงไปถึงโครงการ Thai AI Passport หลังมีข้อสังเกตว่าบริษัทพลังงานที่ชนะประมูลโครงการดังกล่าว เคยมีความเชื่อมโยงกับการบริจาคเงินให้พรรคสีน้ำเงินก่อน การเลือกตั้ง อีกทั้งยังพบข้อสงสัยเรื่องกรรมการบริษัทบางรายที่ซ้ำซ้อนกับบริษัทร่วมซึ่งได้รับงาน ประเด็นนี้ไม่ได้หยุดอยู่เพียงโครงการเดียว หากแต่กำลังถูกขยายผลไปยังโครงการในกระทรวงอื่นที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของพรรคสีน้ำเงิน เพื่อชี้ให้เห็นโครงข่ายความสัมพันธ์ระหว่างทุน ธุรกิจ และอำนาจรัฐ ซึ่งหากตรวจสอบพบความเชื่อมโยงอย่างมีนัยสำคัญ ย่อมไม่ใช่เพียงปัญหาเชิงงบประมาณ แต่จะกลายเป็นคำถามเชิงโครงสร้างว่า อำนาจทาง การเมือง กำลังถูกหล่อเลี้ยงด้วยกลไกผลประโยชน์หรือไม่ ขณะเดียวกัน วิกฤตศรัทธาต่อ องค์กรอิสระ ก็กลายเป็นอีกแนวรบสำคัญ โดยเฉพาะกรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.
ป. ช. มีมติยกคำร้องในคดีบัญชีทรัพย์สินของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ จนนำไปสู่เสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากฝ่ายค้านและสมาชิกวุฒิสภาบางส่วน ที่รวมตัวกันยื่นเรื่องต่อประธานรัฐสภา เพื่อขอให้ตั้งคณะไต่สวนอิสระตรวจสอบการทำหน้าที่ของ ป. ป.
ช. ทั้งคณะ หัวใจของประเด็นนี้คือคำถามว่า องค์กรอิสระซึ่งควรเป็นกลไกถ่วงดุลอำนาจรัฐ ได้ใช้ดุลพินิจอย่างตรงไปตรงมาหรือไม่ หรือกำลังถูกตั้งข้อสงสัยว่า 'เอียง' ไปข้างใดข้างหนึ่งมากเกินไป สัญญาณนี้สอดคล้องกับคำวิเคราะห์ของ ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ หรือดร.
แดน ที่เปรียบเปรยว่า ขณะนี้มี 'ลายมือบนกำแพงที่ไม่มีหมึก' เป็นสัญญาณเตือนถึงองค์กรอิสระว่า หากยังเดินไปในทิศทางที่สังคมมองว่าไม่เป็นกลาง อาจนำไปสู่แรงผลักดันให้เกิดการ 'ล้างกระดาน' ครั้งใหญ่ อีกด้านหนึ่ง ปัญหาความโปร่งใสในการเลือกตั้งยังเป็นชนวนที่อาจลุกลามได้ทุกเมื่อ โดยเฉพาะกรณี 'ไลน์หลุด' ที่ถูกตั้งข้อสงสัยว่าเกี่ยวพันกับการช่วยเหลือฝ่ายสีน้ำเงิน รวมถึงประเด็นการโยกย้ายนายอำเภอล็อตใหญ่ และการให้หน่วยงานในสังกัดกรมการปกครองเข้ามาเกี่ยวข้องกับการพิมพ์บัตรเลือกตั้ง ประเด็นบัตรเลือกตั้งยิ่งอ่อนไหว เพราะหากมีข้อพิสูจน์หรือคำวินิจฉัยว่า บัตรเลือกตั้งสามารถตรวจย้อนกลับไปถึงตัวบุคคลได้ ย่อมกระทบต่อหลักการ 'ลงคะแนนโดยลับ' ซึ่งเป็นหัวใจของระบอบประชาธิปไตย และอาจเปิดประตูไปสู่ข้อถกเถียงใหญ่ถึงขั้นทำให้การเลือกตั้งถูกตั้งคำถามเรื่องความชอบธรรม หรือร้ายแรงที่สุดคือการถูกชี้ว่าเป็นโมฆะ แม้รัฐบาลจะมีเสียงสนับสนุนในสภาจำนวนมากถึง 192 เสียง และดูเหมือนสามารถคุมกลไกทางการเมืองได้หลายระดับ แต่ภาพความมั่นคงดังกล่าวอาจเป็นเพียงฉากหน้าของความเปราะบาง ดร.
แดนจึงเปรียบรัฐบาลชุดนี้ว่าเป็น 'House of Cards' หรือบ้านที่สร้างด้วยไพ่ ดูสูง ดูใหญ่ ดูเป็นระเบียบ แต่หากถูกดีดผิดจุดเพียงครั้งเดียว โครงสร้างทั้งหมดก็อาจถล่มลงมาอย่างรวดเร็ว ฉายา 'รัฐบาล ทวช' ที่ถูกขนานนามล่วงหน้า ยิ่งสะท้อนมุมมองต่อชะตากรรมทางการเมืองของรัฐบาลชุดนี้อย่างชัดเจน 'ท' คือทุกขลาภ ได้ลาภลอยขึ้นสู่อำนาจ แต่ต้องแบกรับปัญหาหนักรอบด้าน 'ว' คือวิบากกรรม ปัญหาเก่าที่ซุกไว้ใต้พรม โดยเฉพาะโครงสร้างพลังงานและกลุ่มทุนที่อาจย้อนกลับมาบีบคั้นรัฐบาลเอง ส่วน 'ช' คือชะตาขาด หากบริหารความเสี่ยงไม่ได้ รัฐบาลอาจไปไม่ถึงฝั่ง และ 'เกมโอเวอร์' เร็วกว่าที่หลายฝ่ายคาด นอกเหนือจากปัจจัยภายใน ประเทศยังมีแรงกดดันจากปัจจัยภายนอก โดยเฉพาะกรณีพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลกับกัมพูชา ซึ่งมีความเสี่ยงเข้าสู่กลไกประนอมภาคบังคับตามกฎหมายทะเล ประเด็นนี้อ่อนไหวอย่างยิ่ง เพราะเกี่ยวพันทั้งผลประโยชน์ด้านทรัพยากร อธิปไตย และความรู้สึกของสังคมไทย หากรัฐบาลเดินหมากพลาด ย่อมถูกโจมตีทางการเมืองอย่างหนัก และอาจกลายเป็นชนวนเร่งวิกฤตศรัทธาให้รุนแรงขึ้น ภาพรวมของรัฐบาลอนุทิน 2 จึงไม่ใช่เพียงรัฐบาลที่ถูกท้าทายจากฝ่ายค้าน แต่เป็นรัฐบาลที่กำลังถูกตั้งคำถามพร้อมกันในหลายชั้น ตั้งแต่ชั้นทุนการเมือง ชั้นองค์กรอิสระ ชั้นกระบวนการเลือกตั้ง ไปจนถึงชั้นผลประโยชน์ของชาติ ยิ่งคำถามเหล่านี้เชื่อมโยงกันมากเท่าไร ความเสี่ยงของรัฐบาลก็ยิ่งขยายตัวจาก 'ปัญหารายประเด็น' ไปสู่ 'วิกฤตความชอบธรรม' การเมืองไทยหลายครั้งไม่ได้เปลี่ยนทิศเพราะแรงระเบิดครั้งใหญ่เพียงครั้งเดียว แต่เปลี่ยนเพราะรอยร้าวเล็ก ๆ ที่สะสมจนโครงสร้างรับน้ำหนักไม่ไหว รัฐบาลอนุทิน 2 ในวันนี้อาจยังยืนอยู่ได้ด้วยเสียงในสภาและกลไกอำนาจที่ถืออยู่ในมือ แต่คำถามสำคัญคือ เสียงเหล่านั้นจะพอประคองศรัทธาสาธารณะได้หรือไม่ หากบ้านไพ่แห่งอำนาจเริ่มสั่นไหวจากฐานรากของความไม่ไว้วางใจเอง รัฐบาลนี้กำลังเผชิญกับความท้าทายที่ซับซ้อนและเชื่อมโยงกัน การขาดความโปร่งใสในการบริหารจัดการทุนทางการเมือง การตั้งคำถามถึงความเป็นกลางขององค์กรอิสระ และความกังวลเกี่ยวกับความชอบธรรมของกระบวนการเลือกตั้ง ล้วนเป็นปัจจัยที่กัดกร่อนความเชื่อมั่นของประชาชน หากรัฐบาลไม่สามารถจัดการกับปัญหาเหล่านี้อย่างจริงจังและโปร่งใส ก็อาจนำไปสู่วิกฤตทางการเมืองที่รุนแรงขึ้น ในขณะเดียวกัน ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลกับกัมพูชาก็เป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงที่อาจทำให้รัฐบาลเสียคะแนนนิยมและถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก การตัดสินใจในเรื่องนี้ต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบและคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญ ดังนั้น การอยู่รอดของรัฐบาลอนุทิน 2 จึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเสียงในสภาเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับความสามารถในการฟื้นฟูความไว้วางใจจากประชาชนและรักษาความชอบธรรมของระบอบประชาธิปไตยอีกด้ว
รัฐบาลอนุทิน 2 ทุนสีน้ำเงิน วิกฤตความเชื่อมั่น องค์กรอิสระ การเลือกตั้ง