รัฐบาลไทยมุ่งสร้างความเชื่อมั่นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ พร้อมวางแผนเศรษฐกิจระยะปานกลาง

รัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการสร้างความเชื่อมั่นต่อสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และวางแผนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจระยะปานกลาง เน้นการลงทุนระยะยาว การปฏิรูปการคลัง และการต่อต้านการทุจริต เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย
รัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้าใจและความมั่นใจต่อสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือทั้ง 3 แห่ง ในระหว่างการประชุม World Bank – IMF Spring Meeting ปี 2026 โดยจะมีการหารือเพื่อกำหนดกรอบยุทธศาสตร์ เศรษฐกิจ ของไทยในระยะปานกลาง เน้นการใช้จ่ายภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการพึ่งพามาตรการกระตุ้น เศรษฐกิจ ระยะสั้น และเพิ่ม การลงทุน ระยะยาว โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วน การลงทุน ในประเทศจาก 23% เป็น 30% ของ GDP ภายใน 4 ปี และผลักดันให้ GDP เติบโตเกิน 3% นโยบายหลักที่ใช้คือชุดนโยบาย 4T ซึ่งประกอบด้วยการใช้งบประมาณเจาะจงเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบโดยตรง เช่น มาตรการด้านพลังงาน แทนการให้การอุดหนุนแบบกว้างๆ ควบคู่ไปกับการดึงดูด การลงทุน โดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เข้าสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต เร่งการเปลี่ยนผ่านประเทศไปสู่ เศรษฐกิจ สีเขียว (Green transition) ผ่านการสนับสนุนพลังงานสะอาด เช่น นโยบาย Direct PPA การส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้า และการติดตั้งโซลาร์เซลล์ รวมถึงการปฏิรูปโครงสร้างภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital government) ที่มีความโปร่งใสและคล่องตัว นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ำทาง เศรษฐกิจ โดยการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs และประชาชนระดับฐานราก สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลและแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น พัฒนาทักษะแรงงาน และปฏิรูประบบภาษี รัฐบาลส่งเสริมความร่วมมือ “สามประสาน” ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการร่วมกันออกแบบนโยบาย (Co-creation) และเปิดพื้นที่สำหรับการทดลองนวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงจูงใจให้ภาคเอกชนร่วมลงทุนในโครงการภาครัฐผ่านกลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP) หรือกองทุนเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund) SCB EIC มองว่าแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยในอนาคตจะขึ้นอยู่กับความคืบหน้าในการดำเนินงานตามชุดนโยบาย 4T และรัฐบาลอาจพิจารณาเพิ่ม “ความโปร่งใสและการต่อต้าน การทุจริต (Transparency and Anti-corruption)” เป็น “ชุดนโยบาย 4T Plus” เนื่องจากปัญหา การทุจริต คอร์รัปชันเป็นต้นทุนแฝงที่สำคัญ ซึ่งบั่นทอนขีดความสามารถในการแข่งขันของ เศรษฐกิจ ไทยมาเป็นเวลานาน และลดประสิทธิภาพการใช้จ่ายภาครัฐ องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่างๆ ได้ใช้ “ปัจจัยธรรมาภิบาลภาครัฐ และการป้องกัน การทุจริต ” เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินความน่าเชื่อถือของประเทศ จากข้อมูลขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) พบว่าคะแนนของไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง จาก 38 คะแนนในปี 2015 เหลือเพียง 33 คะแนนในปี 2025 (จากคะแนนเต็ม 100) ทำให้ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 116 จาก 182 ประเทศทั่วโลก ในดัชนีวัดธรรมาภิบาลภาครัฐโลก (Worldwide Governance Indicators) ซึ่งจัดทำโดยธนาคารโลก ( World Bank ) คะแนนของไทยลดลงจาก 45.44 ในปี 2000 เหลือ 37.18 ในปี 2025 (จากคะแนนเต็ม 100) ผลสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารในธุรกิจอุตสาหกรรมไทย (FTI CEO Poll) เดือนมีนาคม 2026 พบว่า 86% ของผู้ตอบแบบสำรวจเห็นว่าปัญหา การทุจริต คอร์รัปชันในปัจจุบันรุนแรงกว่าในอดีต แผน การคลัง ระยะปานกลาง ณ พฤศจิกายน 2025 แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการปฏิรูป การคลัง โดยมีแผนที่จะลดขาดดุล การคลัง จาก 4.4% ของ GDP ในปีงบประมาณ 2026 ลงเหลือเพียง 2.1% ในปีงบประมาณ 2030 ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ปกติของไทยก่อนวิกฤติโควิด (ซึ่งมักจะขาดดุลงบประมาณไม่ถึง 3% ของ GDP) ผ่านแนวทางการปฏิรูปรายได้ การปฏิรูปรายจ่าย และการเพิ่มวินัยทางการเงิน การคลัง แผนการนี้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากกว่าแผน การคลัง ในอดีต ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ S&P Ratings ประกาศคงมุมมอง Stable ให้กับประเทศไทยเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2025 แตกต่างจาก Moody’s และ Fitch แม้ว่าเสถียรภาพทาง การคลัง ของไทยอาจมีแนวโน้มอ่อนแอลงในระยะสั้นเนื่องจากผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลาง SCB EIC ประเมินว่ารัฐบาลยังคงสามารถดำเนินการตามแผนปฏิรูป การคลัง ระยะปานกลางได้ ล่าสุดหนี้สาธารณะของไทยอยู่ที่ 66.1% ของ GDP ในเดือนกุมภาพันธ์ 2026 และมีแนวโน้มที่จะเข้าใกล้เพดาน 70% ซึ่งบ่งชี้ว่ารัฐบาลอาจจำเป็นต้องขยายเพดานหนี้สาธารณะภายใน 1-2 ปีข้างหน้า สงครามในตะวันออกกลางที่อาจส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องและยืดเยื้อต่อ เศรษฐกิจ ไทยจะยิ่งทำให้เสถียรภาพทาง การคลัง ของไทยอ่อนแอลง SCB EIC ประเมินว่า หากรัฐบาลจำเป็นต้องออกพระราชกฤษฎีกา (พ.
ร. ก.
) กู้เงินเพิ่มเติม หรือขยายเพดานหนี้สาธารณะเพื่อพยุงเศรษฐกิจจากผลกระทบของสงครามตะวันออกกลาง จะต้องดำเนินการภายใต้ 3 เงื่อนไข ได้แก่ การสร้างความมั่นใจในวินัยทางการคลังโดยการใช้จ่ายอย่างมุ่งเน้นในช่วงระยะสั้น การลงทุนเพื่อการเปลี่ยนผ่านและพลิกโฉมเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพในการขยายตัวในระยะยาว การกำหนดวัตถุประสงค์ในการกู้เงินที่ชัดเจนตามความจำเป็น หลังจากจัดลำดับความสำคัญของการใช้จ่ายงบประมาณปกติแล้ว และการเน้นประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้จ่า
