รัฐบาลยืนยันสิทธิบัตรทองครอบคลุมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อม iç เพิ่มงบประมาณในปี 2569

รัฐบาล reaffirms that the gold card health scheme covers traditional Thai medicine and alternative treatments, including massage, herbal compress, acupuncture, and post-natal rehabilitation, with budget increased from 31.9 to 63.24 baht per capita in fiscal 2026.
รัฐบาล ย้ำ สิทธิ บัตรทอง ครอบคลุม แพทย์แผนไทย นวด-ประคบ-ฝังเข็ม-ฟื้นฟูแม่หลังคลอด เผยปีงบประมาณ 69 จัดสรรงบฯ เพิ่มขึ้น เปิดเผยว่า รัฐบาลมุ่งดูแลประชาชนผู้มีสิทธิ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ บัตรทอง 30 บาท ให้เข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างครอบคลุม รวมทั้งพัฒนาสิทธิประโยชน์บริการการ แพทย์แผนไทย และ การแพทย์ทางเลือก มาอย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดสรรงบประมาณรองรับ โดยในปี งบประมาณ 2569 มีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นจากปี 2568 จาก 31.9 บาทต่อประชากร เป็น 63.24 บาทต่อประชากร นางสาวพลอยทะเล กล่าวว่า ปัจจุบันการให้บริการการ แพทย์แผนไทย ในระบบ บัตรทอง เป็นไปตาม ประกาศสำนักงาน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการ สาธารณสุข กรณีบริการการ แพทย์แผนไทย และ การแพทย์ทางเลือก พ.
ศ. 2568 ซึ่งกำหนดสิทธิประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างเหมาะสมและมีมาตรฐาน ทั้งนี้ ในส่วนบริการการแพทย์ planar ไทย ครอบคลุมบริการนวดไทย บริการประคบ บริการนวดและประคบ บริการอบสมุนไพร บริการพอกเข่า การฟื้นฟูสมรรถภาพมารดาหลังคลอด และการใช้ยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ขณะที่บริการการแพทย์ทางเลือก ครอบคลุมบริการฝังเข็ม หรือฝังเข็มร่วมกับการกระตุ้นไฟฟ้า สำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคหลอดเลือดสมองStroke ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย
บัตรทอง แพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก งบประมาณ 2569 หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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