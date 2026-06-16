รัฐบาลกำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับความชำรุดบกพร่องในผลิตภัณฑ์ทั่วไป รวมถึงสินค้าเช่าซื้อและไฟแนนซ์ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและสร้างมาตรฐานความรับผิดชอบในการประกอบธุรกิจ
รัฐบาลกำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ความชำรุดบกพร่อง ใน ผลิตภัณฑ์ทั่วไป รวมถึง สินค้าเช่าซื้อ และ ไฟแนนซ์ เพื่อ คุ้มครองผู้บริโภค และสร้างมาตรฐานความรับผิดชอบในการประกอบธุรกิจ ร่างกฎหมายกำหนดให้ผู้ซื้อสินค้าทั่วไปสามารถขอเปลี่ยนสินค้าได้หากชำรุดในสาระสำคัญ และมีสิทธิเลิกสัญญาหากเปลี่ยนไม่ได้ นอกจากนี้ยังกำหนดให้ผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือจัดหาประโยชน์ทดแทนระหว่างการซ่อมแซม หากพบ ความชำรุดบกพร่อง ที่กระทบต่อความปลอดภัยและไม่สามารถแก้ไขให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ ผู้ซื้อมีสิทธิขอเปลี่ยนรถคันใหม่หรือเลิกสัญญาได.
รัฐบาลกำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับความชำรุดบกพร่องในผลิตภัณฑ์ทั่วไป รวมถึงสินค้าเช่าซื้อและไฟแนนซ์ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและสร้างมาตรฐานความรับผิดชอบในการประกอบธุรกิจ ร่างกฎหมายกำหนดให้ผู้ซื้อสินค้าทั่วไปสามารถขอเปลี่ยนสินค้าได้หากชำรุดในสาระสำคัญ และมีสิทธิเลิกสัญญาหากเปลี่ยนไม่ได้ นอกจากนี้ยังกำหนดให้ผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือจัดหาประโยชน์ทดแทนระหว่างการซ่อมแซม หากพบความชำรุดบกพร่องที่กระทบต่อความปลอดภัยและไม่สามารถแก้ไขให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ ผู้ซื้อมีสิทธิขอเปลี่ยนรถคันใหม่หรือเลิกสัญญาได
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