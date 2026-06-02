ข้าราชการการเมืองและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหลายรายได้รับมติจากคณะรัฐมนตรีมอบหมายหน้าที่ในกระทรวงเกษตร คมนาคม ศึกษาธิการ พลังงาน สำนักงานเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี การขจัดความไม่สำคัญอำนาจรัฐทวิภาคี
รองโฆษกรัฐบาลน. ส.
ลลิดา เพริศวิวัฒนาคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติมติแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ข้าราชการพลเรือน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหลายตำแหน่งในหลายกระทรวงมูลเหตุทำให้มีความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินงานของภาครัฐมาตรฐาน และความสัมพันธ์กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็นลูกซึ่งพึ่งพาใครก็ตาม โดยมาตายอดสมาชิกและตำแหน่งที่ได้รับมติจะถูกประกาศให้สาธารณะเมื่อนายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งตั้ง ในวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2569 มีการแต่งตั้งดังนี้ 1.
ตามคำขอของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายรัฐ คลังแสงได้รับมอบหมายเป็นข้าราชการการเมือง รับหน้าที่เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรรมนางสาวปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช ในเอกสารกำหนดเริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2569 และได้รับความเห็นชอบจากรองนายกรัฐมนตรีนายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์เพิ่มเติม 2.
กระทรวงคมนาคมได้มอบตำแหน่งให้กับนายธนชัย สินธุไพรเพื่อเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง หากปัจจุบันนายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติแสดงความพึงพอใจ และนายคชศักดิ์ ศิริรัตน์มานะวงศ์ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ซึ่งทั้งสองตำแหน่งจะบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2569 และได้รับการเห็นชอบจากรองนายกรัฐมนตรีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ 3.
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งนางสาวพลอย ธนิกุลเป็นข้าราชการการเมืองเพื่อให้บริการเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงในฐานะที่จัดสรรเงินทุนการศึกษา ทั้งนี้ได้รับการสืบรับความเห็นชอบจากรองนายกรัฐมนตรีสุดท้าย 4.
จากกระทรวงพลังงาน นางสาวฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ได้รับตำแหน่งเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ซึ่งจะเริ่มดำเนินงานใกล้ ๆ กำหนดและได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 5.
สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กับนายชัย วัชรงค์เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีและนายโกศล ปัทมะเป็นข้าราชการการเมืองให้บริการทางด้านนโยบายด้านสำนักนายกรัฐมนตรี ทั้งทั้งสองตำแหน่งมีผลตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามประกาศ 6.
ให้ความสำคัญกับคมนาคมเรื่องการตรวจสอบและดำเนินงานด้านความปลอดภัย นายโกสินทร์ เจติยานนท์จากสำนักสถานีทางหลวงได้รับตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ กรมทางหลวงตามความสามารถของเขาในอาชีพวิศวกรโยธา 7.
กรณีเรียนการสร้างบรรทัดฐานเก่าในคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมมีการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 8 คนเพิ่มเติม ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลและบริหารจัดการเงินทุนการศึกษา อีกทั้งยังส่งเสริมการพัฒนาเกรดคุณภาพของความรู้และการวิจัยในระดับประเทศ 8.
กำหนดการแต่งตั้งเครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนและสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพิ่มขึ้น เพื่อทำให้มั่นใจว่ามาตรฐานการศึกษาและนวัตกรรมยังคงเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้มีฐานข้อมูลและทรัพยากรตรงตามความต้องการของประเทศ ผลรวมของมติแต่งตั้งทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาลในการสร้างทีมงานมอบหมายหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความร่วมมือกันอย่างแน่นแฟ้นกับองค์กรภายนอก การมอบหมายตำแหน่งนี้จะช่วยแบ่งเบาภาระงานในฝ่ายรัฐและทำให้กระบวนการดำเนินงานในระบบราชการมีความรวดเร็วขึ้น ตลอดจนส่งเสริมความสมดุลในนักเคลื่อนไหวระดับสังคมและรัฐบาล โดยสรุปมติการแต่งตั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความพยายามที่รัฐบาลของไทยมีต่อการปรับปรุงผังโครงสร้างของหน่วยงานรัฐบาลให้สอดคล้องกับสภาวะการทำงานที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และสนับสนุนการพัฒนาทักษะและความน่าเชื่อถือในการบริหารงานเพื่อให้ประเทศไทยสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างยั่งยืนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
การแต่งตั้ง ข้าราชการการเมือง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะรัฐมนตรี บิด่บรรดาผู้บริหาร