รัฐบาลควรเปลี่ยนแนวทางกระตุ้นเศรษฐกิจจากการแจกเงินมาสู่การสร้างกลไกการเงินที่ยั่งยืน

📆5/5/2026 11:16 PM
Thansettakij
รัฐบาล อาจพิจารณาเปลี่ยนแนวทางการกระตุ้น เศรษฐกิจ จากการกู้เงินมาหว่านโปรยผ่านโครงการประเภท “คนละครึ่ง” หรือ “ไทยช่วยไทย” ซึ่งเป็นเพียงการกระตุ้นชั่วคราว มาเป็นการเสริมเขี้ยวเล็บให้กับ “คํ้าประกันความเสี่ยง” โดยอาจแบ่งงบประมาณก้อนนี้มาใช้ในการสร้างกลไก “ตัวกลาง” ที่แข็งแกร่งกว่าเดิม เพื่อช่วยเหลือรายย่อยที่มีศักยภาพแต่ขาดสภาพคล่อง โดยเปลี่ยนจากเจ้าหนี้หน้าเลือดมาเป็น “หุ้นส่วน” หรือ เจ้าหนี้ในระบบที่มีดอกเบี้ยเป็นธรรม เพื่อให้เขามีลมหายใจกลับมาจ้างงานและเสียภาษีให้รัฐได้อีกครั้ง สถานการณ์ การเงิน ของ SMEs ในปัจจุบันน่าเป็นห่วงอย่างมาก เนื่องจากต้นทุนที่สูงขึ้นและ การเงิน ที่ตึงตัว ทำให้ SMEs 92% ยังไม่มีแนวทางบริหารต้นทุนทาง การเงิน หรือ หนี้สิน มีเพียง 8% ที่ดำเนินการร่วมกับสถาบัน การเงิน โดยตรง สถานการณ์ การเงิน ที่น่ากังวลสะท้อนผ่านพฤติกรรม ได้แก่ 42.6% ขอผ่อนผันหรือพักชำระหนี้, 26.5% กู้เพิ่ม, 15.2% ปรับโครงสร้างหนี้, 13% ปิดกิจการชั่วคราว และ 2.7% ขายสินทรัพย์เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง การปรับตัวของ SMEs เป็นสิ่งจำเป็น แต่ต้องมีมาตรการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดข้อจำกัดเชิงโครงสร้าง โดยเฉพาะมาตรการ Soft Loan ต้องเดินคู่กับการพัฒนาประสิทธิภาพ นอกจากนี้ รัฐบาล อาจพิจารณาเปลี่ยนหนี้เป็นทุน โดยสร้างกลไก “ตัวกลาง” ที่แข็งแกร่งกว่าเดิม ในการเจรจาประนอมหนี้ โดยใช้เงินจาก พ.

ร. ก.

กู้เงินก้อนนี้ มาจัดตั้งกองทุนพิเศษเพื่อช่วยเหลือรายย่อยที่มีศักยภาพแต่ขาดสภาพคล่อง เพื่อให้เขามีลมหายใจกลับมาจ้างงานและเสียภาษีให้รัฐได้อีกครั้ง การปรับตัวของ SMEs เป็นสิ่งจำเป็น แต่ต้องมีมาตรการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดข้อจำกัดเชิงโครงสร้าง โดยเฉพาะมาตรการ Soft Loan ต้องเดินคู่กับการพัฒนาประสิทธิภา

