รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐเตือนการขยายอำนาจทางทหารของจีน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐ นายพีต เฮกเซธ ส่งสัญญาณเตือนถึง การขยายอำนาจทางทหาร ของ จีน ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว พร้อมเรียกร้องให้ประเทศพันธมิตรใน ภูมิภาคเอเชีย เพิ่ม งบประมาณด้านกลาโหม เพื่อรักษาสมดุลอำนาจและยับยั้งความเสี่ยงที่ จีน จะก้าวขึ้นมาครอบงำภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกในการกล่าวสุนทรพจน์ที่การประชุมด้านความมั่นคง "แชงกรี-ลา ไดอะล็อก" ที่ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นเวทีสำคัญของผู้นำด้านความมั่นคง กองทัพ และนักการทูตจากทั่วเอเชีย นายเฮกเซธระบุว่า การสะสมกำลังทางทหารของ จีน ในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน รวมถึงการขยายปฏิบัติการทางทหารทั้งในและนอกภูมิภาค กำลังสร้างความกังวลอย่างชอบธรรมให้แก่ประเทศต่าง ๆ เขาระบุว่า หากภูมิภาคแปซิฟิกถูกครอบงำโดยมหาอำนาจเพียงประเทศเดียว จะส่งผลกระทบต่อดุลอำนาจที่ช่วยรักษาเสถียรภาพในภูมิภาคมาอย่างยาวนาน พร้อมย้ำว่าไม่มีประเทศใด รวมถึง จีน ควรมีอำนาจกำหนดชะตาความมั่นคงและความมั่งคั่งของประเทศอื่น รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเปิดเผยว่า วอชิงตันคาดหวังให้ประเทศพันธมิตรและหุ้นส่วนในเอเชียเพิ่มงบประมาณกลาโหมเป็น 3.
5% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ขณะที่สหรัฐเองกำลังเดินหน้าลงทุนด้านกลาโหมมูลค่ารวม 1.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางทหาร นายเฮกเซธกล่าวด้วยว่า ภูมิภาคต้องการกำลังรบและศักยภาพป้องกันประเทศที่เข้มแข็งมากกว่าการประชุมหารือ พร้อมใช้ถ้อยคำว่า "เรือต้องมากขึ้น เรือดำน้ำต้องมากขึ้น" สะท้อนแนวคิดที่เน้นการเสริมกำลังเชิงรูปธรรม อย่างไรก็ตาม เขาพยายามส่งสัญญาณเชิงบวกต่อความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีน โดยระบุว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศอยู่ในระดับที่ดีขึ้นกว่าหลายปีที่ผ่านมา และมีการติดต่อสื่อสารระหว่างกองทัพทั้งสองฝ่ายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยลดความตึงเครียดและป้องกันความเข้าใจผิ
