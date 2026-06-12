รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรลงพื้นที่สกลนครตรวจสอบโครงการกักเก็บน้ำและรับฟังความคิดเห็นเกษตรกร

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวัชระพล ขาวขำเดินทางสกลนคร ตรวจรวบรวมข้อมูลโครงการแหล่งกักเก็บน้ำหลายโครงการเพิ่มการเก็บน้ำกว่า 16 ล้านลูกบาศก์เมตรและขยายพื้นที่เกษตรกรรมกว่า 24,000 ไร่ พร้อมสั่งให้ศึกษาการพัฒนาแก้มลิงเพิ่มเติมเพื่อเสริมความมั่นคงน้ำในอนาคต
นายวัชระพล ขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่จังหวัด สกลนคร เพื่อสำรวจสภาพน้ำและตรวจสอบการจัดการทรัพยากรน้ำในภูมิภาค บรรดาผู้แทนจากหน่วยงานหลายแห่งได้เข้าร่วม ได้แก่ นายยงยส เนียมทรัพย์ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (การวางแผนและโครงการ), นายสิงหา ผจงกิจการ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 5, นายเจนณรงค์ ทองอยู่ ผู้อำนวยการโครงการชลประทาน สกลนคร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด คณะทำการได้จัดการบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำในพื้นที่ พร้อมรับฟังความคิดเห็นจาก เกษตรกร และชาวบ้านที่เข้าร่วมประชุม การเยี่ยมชมครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่การติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในลุ่มน้ำสำคัญของ สกลนคร ซึ่งดำเนินต่อเนื่องหลายโครงการเพื่อเพิ่มศักยภาพการกักเก็บและการกระจายน้ำสู่พื้นที่ เกษตรกร รม ตลอดจนเตรียมพร้อมรับมือกับอุทกภัยหรือภัยแล้งในอนาคต จากข้อมูลล่าสุดของโครงการในอำเภออากาศอำนวย มีการก่อสร้าง แหล่งกักเก็บน้ำ หลายแห่งที่รวมกันสามารถกักเก็บน้ำได้มากกว่า 4.
037 ล้านลูกบาศก์เมตร ทำให้พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ทางการเกษตรเพิ่มขึ้นกว่า 13,200 ไร่ ทั้งนี้อำเภอคำตากล้าได้รับการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่สามารถเก็บกักน้ำได้รวม 12.431 ล้านลูกบาศก์เมตรและเพิ่มพื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับน้ำสะอาดเป็นจำนวน 11,020 ไร่ การเพิ่มศักยภาพเหล่านี้ไม่เพียงช่วยลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนน้ำเท่านั้น แต่ยังส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรมีความมั่นคงและยั่งยืนยิ่งขึ้น ในช่วงการพบปะกับประชาชนและเกษตรกร คณะทำการได้รับข้อเสนอแนะหลายประการ เกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการจัดสรรน้ำ การเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติม และการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีประหยัดน้ำ ผู้เข้าร่วมหลายคนได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับความไม่เสถียรของปริมาณน้ำในฤดูฝนและฤดูแล้ง นายวัชระพลได้สั่งการให้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการแก้มลิงเพิ่มเติมในอำเภออากาศอำนวย โครงการนี้มุ่งเพิ่มศักยภาพการกักเก็บน้ำหน้าดิน เสริมความมั่นคงด้านน้ำและบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง การดำเนินการต่อไปจะอิงตามผลการศึกษาและการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้แนวทางการพัฒนาน้ำของจังหวัดสกลนครเป็นแบบยั่งยืนในระยะยา
สกลนคร แหล่งกักเก็บน้ำ เกษตรกร การจัดการน้ำ โครงการแก้มลิง
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