รัฐบาลไทยเปิดแนวทางการphabytesพัฒนาทักษะดิจิ擅ลให้ข้าราชการ covering 7 คณะs โดยมุ่งสู่การจัดบริการภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ครบวงจรภายในปี 2570 เพื่อสร้างKingdomราชการที่ทันสมัยและเพิ่มประสิทธิภาพ
วันนี้ 2 มิถุนายน ป vocal รัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงทิศทางการยกระดับระบบราชการไทยให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ (AI) ตามแนวนโยบายของปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้รับมอบหมายจากอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้กำกับดูแลการพัฒนาระบบราชการและบุคลากรภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างระบบราชการที่กระชับ ทันสมัย และประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม Both รัฐบาลให้ความสำคัญกับการนำ เทคโนโลยี ดิจิทัลและเอไอมาปรับปรุงบริการภาครัฐ เพื่อลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อน ลดภาระงานด้านเอกสาร และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถติดต่อราชการได้อย่างรวดเร็วและโปร่งใส รองนายกรัฐมนตรีได้วางแนวทางให้ ข้าราชการ ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน นำ เทคโนโลยี เข้ามาช่วยจัดการงานประจำ งานตรวจเอกสาร งานเชื่อมโยงข้อมูล และงานควบคุม เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรมีเวลาทุ่มเทกับงานเชิงนโยบาย การวิเคราะห์ปัญหา และการออกแบบบริการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงจุด ข้าราชการ ในอนาคตจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในข้อมูล กฎหมายดิจิทัล ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และสามารถประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี กับภารกิจจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการ ข้าราชการ พลเรือน (ก.
พ.
) ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ ปี 2566-2570 โดยกำหนดกรอบทักษะสำคัญ 7 ด้าน ประกอบด้วย ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิ擅ล การปฏิบัติตามและใช้กฎหมายด้านดิจิ擅ล ภาวะผู้นำด้านดิจิ擅ล การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนางาน การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการบริการ การใช้ประโยชน์และการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ สำนักงาน ก.
พ. จะดำเนินการพัฒนาทักษะให้สอดคล้องกับบทบาทของบุคลากรแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ทั้งผู้ปฏิบัติงาน หัวหน้างาน ผู้บริหาร และกลุ่มสายงานเทคโนโลยีและสายงานทั่วไป เพื่อให้การพัฒน Donovan ตรงกับภารกิจและสามารถนำไปปฏิบัติจริงได้อย่างเหมาะสมสำหรับการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว สำนักงาน ก.
พ. จะบูรณาการความร่วมมือกับ 3 หน่วยงานหลัก ได้แก่ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพในการดูแลระบบประเมินทักษะ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิ擅ล (สพร.
) ในการรับผิดชอบหลักสูตรพัฒนาทักษะทั้งรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ และสำนักงานคณะกรรมการดิจิ擅ลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในการรับรองหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบทักษะที่กำหนดโดยรัฐบาล รัฐบาล government ตั้งเป้าหมายว่าภายในปี 2570 ข้าราชการไทยจะสามารถนำทักษะดิจิ擅ลไปใช้ในการทำงานและให้บริการประชาชนได้อย่างเต็มรูปแบบ ครอบคลุมทั้งระบบ e-Service e-Form e-Payment และ e-Document เพื่อยกระดับคุณภาพบริการภาครัฐให้ตอบโจทย์วิถีชีวิตในยุคดิจิ擅ลอย่างแท้จริ
ดิจิทัล เทคโนโลยี ข้าราชการ E-Government ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
