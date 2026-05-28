รัฐบาลจัดสรรเงินเพิ่มสำหรับการปลูกถ่ายอวัยวะและเปลี่ยนหัวใจ

ข่าวสุขภาพ News

📆5/28/2026 7:16 AM
📰Thansettakij
32 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 33% · Publisher: 63%

รัฐบาลได้ปรับอัตราจ่ายชดเชยสำหรับการปลูกถ่ายอวัยวะและเปลี่ยนหัวใจ โดยใช้งบประมาณที่ประหยัดได้จากการปรับลดอัตราชดเชยค่ายากดภูมิคุ้มกัน

รัฐบาลจัดสรรเงินเพิ่มสำหรับการปลูกถ่ายอวัยวะและเปลี่ยนหัวใจ โดยใช้งบประมาณที่ประหยัดได้จากการปรับลดอัตราชดเชยค่ายากดภูมิคุ้มกัน นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การปลูกถ่ายอวัยวะเป็นบริการสำคัญที่ช่วยรักษาชีวิตผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคตับระยะรุนแรง เด็กที่จำเป็นต้องปลูกถ่ายตับ และผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวระยะสุดท้าย การปรับอัตราจ่ายครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการปรับตัวเลขเบิกจ่าย แต่เป็นการเสริมความมั่นคงของระบบบริการ ทำให้หน่วยบริการสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่อง ลดภาระต้นทุนที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์จริง และเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยสิทธิบัตรทองเข้าถึงการรักษาที่ซับซ้อนและมีค่าใช้จ่ายสูงได้อย่างเป็นธรร

