รัฐมนตรีช่วยศธ.เตรียมนำโครงการทุกหน่วยงานเข้าสู่ระบบเพื่อลดภาระงานครู

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานในการหารือร่วมกับฝ่ายนโยบายและแผนของหน่วยงานในสังกัด ศธ. เพื่อทบทวนกิจกรรมโครงการที่เข้าไปสู่สถานศึกษาที่จะช่วยลดภาระงานครูอย่างเป็นระบบ อัครนันท์กล่าวว่า ปัญหาที่ตนอยากเข้ามาดำเนินการแก้ไขมากที่สุดในช่วงแรกของการทำงาน คือการช่วยลดภาระงานของครู ตนอาสารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการว่าขอเข้ามาดูแลเรื่องนี้ด้วยตนเอง เนื่องจากที่ผ่านมาเมื่อมีการลงพื้นที่รับฟังเสียงสะท้อนจากครูผู้ปฏิบัติงาน พบว่าครูจำนวนมากรู้สึกท้อแท้กับภาระงานเอกสารจากโครงการที่ซ้ำซ้อน และต้องการเวลาเพื่อทุ่มเทให้กับการสอนมากกว่าการทำเอกสารเพื่อรับการประเมิน
