รัฐบาลยืนยันตรวจสอบการพำนักระยะยาว-กระตุ้นท่องเที่ยวภายในประเทศด้วยมาตรการหลากหลาย

รัฐบาลยืนยันกระบวนการออกวีซ่าเป็นไปตามกฎหมาย พร้อมเร่งตรวจสอบประเด็นการพำนักระยะยาวและการหลีกเลี่ยงภาษี ควบคู่กับการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศด้วยมาตรการต่างๆ เช่น การยกเว้นภาษี การสนับสนุนผู้ประกอบการ และการพัฒนาบุคลากร
รัฐบาลยืนยันกระบวนการออก วีซ่า เป็นไปตามกฎหมายและมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะประเด็น การลงทุน และหลักทรัพย์ที่ต้องเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด กรณีที่มีข้อกังวลเรื่องการพำนักระยะยาวในประเทศไทยและการหลีกเลี่ยง ภาษี รัฐบาลย้ำว่าหากพบการกระทำผิดกฎหมายจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด ขณะนี้หน่วยงานในจังหวัดภูเก็ตกำลังเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวอย่างละเอียด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย การส่งเสริมการ ท่องเที่ยว อย่างยั่งยืนเป็นเป้าหมายหลักของรัฐบาลในปัจจุบัน โดยเน้นแนวคิด 'กรีน' (Green) และการดึงดูดนัก ท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพ ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้และกระจายผลประโยชน์สู่ชุมชนอย่างแท้จริง รัฐบาลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความเชื่อมั่นในทุกมิติของการ ท่องเที่ยว เพื่อให้การ ท่องเที่ยว เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน เศรษฐกิจ ของประเทศอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ รัฐบาลยังมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการ ท่องเที่ยว ให้มีความทันสมัยและรองรับการเติบโตของจำนวนนัก ท่องเที่ยว ในอนาคต รวมถึงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและชุมชนในการพัฒนาการ ท่องเที่ยว อย่างยั่งยืน เพื่อให้การ ท่องเที่ยว เป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.
) ที่ผ่านมา รัฐบาลได้พิจารณามาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยนำมาตรการที่เคยใช้ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 กลับมาปรับปรุงและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงพิจารณามาตรการยกเว้นภาษีเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ เพื่อจูงใจให้ประชาชนชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึ้น นอกจากนี้ รัฐบาลยังเห็นชอบการแยกส่วนงานด้านกีฬาและท่องเที่ยวออกจากกัน เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยเน้นการอัพสกิล (Upskill) และรีสกิล (Reskill) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และยังได้อนุมัติวงเงิน Soft Loan จำนวน 10,000 ล้านบาท ผ่านธนาคารออมสิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆ ให้สามารถฟื้นตัวและดำเนินธุรกิจต่อไปได้ รัฐบาลเชื่อมั่นว่ามาตรการเหล่านี้จะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศและสร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างต่อเนื่อ
