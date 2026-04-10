รัฐบาลใหม่เผชิญวิกฤติซ้ำซ้อน สงกรานต์วัดใจบริหารจัดการประเทศ

รายงานข่าววิเคราะห์สถานการณ์ที่รัฐบาลใหม่ต้องรับมือในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทั้งปัญหาราคาน้ำมัน ปากท้องประชาชน และความมั่นคง รวมถึงนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ เพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกร
สายบัววัดระดับน้ำ วิกฤติวัดความสามารถคน หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 11 เมษายน 2569 ได้รายงานถึงสถานการณ์และความท้าทายที่ รัฐบาล ชุดใหม่ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี อนุทิน ชาญวีรกูล ต้องเผชิญหลังจากผ่านพ้นการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา โดยมีภารกิจสำคัญในการบริหารราชการแผ่นดินหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาล สงกรานต์ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาจำนวนมาก ปัญหาหลักๆ ที่ รัฐบาล ต้องเร่งแก้ไขคือ สถานการณ์ ราคาน้ำมัน ที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดความกังวลในหลายๆ ด้าน
ทั้งในเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน และการจัดการสถานีบริการน้ำมันให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน นอกจากนี้ รัฐบาลยังต้องป้องกันการกักตุนน้ำมันเพื่อเก็งกำไร ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม นอกจากนี้ สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐอเมริกา อิสราเอล และอิหร่าน ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันในตลาดโลก ซึ่งรัฐบาลต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น \นอกเหนือจากปัญหาด้านพลังงานแล้ว รัฐบาลยังต้องให้ความสำคัญกับการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่หันมาใช้บริการขนส่งสาธารณะ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางในช่วงที่ราคาน้ำมันแพงขึ้น ซึ่งรวมถึงการเพิ่มจำนวนขบวนรถไฟและรถโดยสารประจำทางให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน นอกจากนี้ รัฐบาลยังต้องวางมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อป้องกันอาชญากรรมต่างๆ เช่น การลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ และการปล้นทรัพย์ ที่อาจเกิดขึ้นได้จากภาวะเศรษฐกิจที่ฝืดเคือง นอกจากนี้ รัฐบาลจะต้องเร่งออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น ทั้งจากราคาน้ำมัน สินค้าอุปโภคบริโภค และค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ซึ่งมีแนวโน้มจะปรับราคาขึ้นหลังจากเทศกาลสงกรานต์สิ้นสุดลง ปัญหาต่างๆ เหล่านี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องเตรียมแผนรับมืออย่างรอบด้าน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้การนำของรัฐมนตรีสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกร โดยได้จัดตั้งวอร์รูมเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาเร่งด่วนต่างๆ รวมถึงวาง 6 มาตรการเพื่อรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ได้แก่ การปรับสัดส่วนการใช้ปุ๋ย การแก้ไขปัญหาน้ำมันสำหรับรถขนส่งสินค้าเกษตร การบริหารจัดการสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออกและบริโภคในประเทศ การแก้ไขปัญหาการกระจายผลไม้ การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรและประชาชน และการแก้ไขปัญหา PM 2.5 อีกทั้งยังมีนโยบายหลัก 5 ด้านเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเกษตรกรรมให้ยั่งยืน ซึ่งรวมถึงการยกระดับการผลิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม การเพิ่มรายได้เกษตรกร การพัฒนาศักยภาพเกษตรกร การตลาดนำการผลิต และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ\สถานการณ์ต่างๆ เหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายที่รัฐบาลชุดใหม่ต้องเผชิญในการบริหารประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ประเทศกำลังเผชิญกับปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมหลายด้าน ความสามารถในการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนจะเป็นตัวชี้วัดความสามารถของรัฐบาลในการบริหารประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกเหนือจากประเด็นปัญหาต่างๆ ที่กล่าวมาแล้วนั้น หนังสือพิมพ์ยังได้รายงานถึงกิจกรรมและงานต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น เช่น งาน “อภิมหาสงกรานต์รางน้ำ เดอะ จอย ออฟ ไทย ตะลุยสุข สนุกไทย” งาน “สงกรานต์ บางกอก” และงาน “THAILAND’S SONGKRAN FESTIVAL สงกรานต์มหาบันเทิง” รวมถึงพิธีสวดพระอภิธรรมศพของบุคคลสำคัญ และงาน “ทรงวาดคัดไทย” ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงบรรยากาศและความเคลื่อนไหวต่างๆ ในสังคมไทยในช่วงเวลานั้น การที่รัฐบาลสามารถรับมือกับปัญหาต่างๆ และดำเนินนโยบายต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะเป็นปัจจัยสำคัญในการนำพาประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างแท้จริ
