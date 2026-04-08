รัฐบาลเดินหน้าควบคุมเม็ดพลาสติก คุมเข้มสินค้ากระทบค่าครองชีพ

รองนายกฯ นำทีมหารือแนวทางบริหารจัดการเม็ดพลาสติก เน้นควบคุมสินค้าเป้าหมาย ลดผลกระทบต่อค่าครองชีพ พร้อมส่งเสริมความยั่งยืน
มาตรการใหม่เน้นควบคุมสินค้าเป้าหมายที่ส่งผลกระทบต่อ ค่าครองชีพ ของประชาชน เช่น บรรจุภัณฑ์ อาหาร เวชภัณฑ์ และสินค้าอุปโภคบริโภค โดยจะมีการจัดตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างกระทรวงต่างๆ เพื่อดูแลต้นทุน ราคา ป้องกันการกักตุน และบริหารจัดการสินค้าตลอดห่วงโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2569 นางศุภจี สุธรรมพันธ์ุ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพาณิชย์ ได้เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางบริหารจัดการ เม็ดพลาสติก ร่วมกับนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงอุตสาหกรรม ณ ตึกบัญชาการ 1
ทำเนียบรัฐบาล การประชุมครั้งนี้มีผู้บริหารระดับสูงจากทั้งสองกระทรวง และผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนเข้าร่วม เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางในการรับมือกับสถานการณ์ที่ผันผวนของตลาดเม็ดพลาสติก หลังจากที่กระทรวงพาณิชย์ได้ประกาศให้ “เม็ดพลาสติก” เป็นสินค้าควบคุม เมื่อวันที่ 25 มีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนในระดับโลก โดยเฉพาะวิกฤตการณ์ในตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานวัตถุดิบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นางศุภจี กล่าวว่า เม็ดพลาสติกถือเป็นวัตถุดิบสำคัญในอุตสาหกรรมหลายประเภท และมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับค่าครองชีพของประชาชน ดังนั้น การมีมาตรการกำกับดูแลที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้บริโภค โดยมาตรการต่างๆ จะถูกพิจารณาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ ยังมีการหารือถึงแนวทางต่างๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน และส่งเสริมความยั่งยืนในระยะยาว\แนวทางในการบริหารจัดการเม็ดพลาสติกจะมุ่งเน้น 3 ด้านหลัก ได้แก่ การกำหนดสินค้าเป้าหมาย (Focus Items) ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อค่าครองชีพของประชาชน เช่น บรรจุภัณฑ์อาหาร เวชภัณฑ์ และถุงพลาสติก โดยจะมีการหารือกับผู้ประกอบการเพื่อปรับปรุงรูปแบบสินค้าให้มีความเรียบง่ายขึ้น (Simplify SKU) ลดความซับซ้อนของรายการสินค้า และออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ (Redesign) เพื่อลดการพึ่งพาพลาสติกและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตในระยะยาว แนวทางเหล่านี้จะช่วยให้การบริหารจัดการเม็ดพลาสติกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถรับมือกับความผันผวนของตลาดได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีแผนการส่งเสริมการใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนโครงการรีไซเคิลเพื่อส่งเสริมความยั่งยืน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) การดำเนินงานดังกล่าวนี้จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆ ในอนาคต การดำเนินงานตามมาตรการเหล่านี้จะได้รับการติดตามและประเมินผลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการต่างๆ ที่นำมาใช้นั้นมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างเหมาะสม\การดำเนินงานเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชน และการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงต่างๆ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน จะช่วยให้การบริหารจัดการเม็ดพลาสติกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม นอกจากนี้ การส่งเสริมการใช้วัสดุทดแทนและการรีไซเคิลยังสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งประเทศไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง การดำเนินงานทั้งหมดนี้จะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดที่รัฐบาลตั้งใจจะทำให้สำเร็จ การบริหารจัดการเม็ดพลาสติกอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เพียงแต่ช่วยลดผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนเท่านั้น แต่ยังช่วยส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน และสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจของประเทศโดยรว
