รัฐบาลพร้อมหารือกับภาคเอกชนเพื่อแก้กฎหมายลำดับรองภายใต้แผน Reinvent Thailand

รองนายกรัฐมนตรีอธิบายรายละเอียดการประชุมกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน เพื่อรับฟังข้อเสนอแก้กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อ 7 กลุ่มอุตสาหกรรมหลักของชาติและเตรียมระบบ Super License ใหม่
รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ในวันที่ 10 มิถุนายน 2569 นี้รัฐบาลจะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติกับ ภาคเอกชน ผ่านคณะกรรมการร่วม ภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.
) ซึ่งประกอบด้วยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย เพื่อรับฟังข้อเสนอและแนวคิดในการแก้ไขกฎหมายลำดับรองที่ยังคงเป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ นายกรม.
ปกรณ์ กล่าวว่า การหารือครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนงาน Reinvent Thailand ซึ่งมุ่งหมายให้ภาครัฐและเอกชนร่วมมือกันระบุข้อบกพร่องของกฎหมายปัจจุบัน แล้วกำหนดรูปแบบการแก้ไขว่า ควรออกเป็นประกาศ ระเบียบ คำสั่ง หรือกฎกระทรวงใด โดยแต่ละฉบับต้องระบุให้ชัดเจนว่าปัญหาที่ต้องแก้คืออะไร ผลกระทบต่อภาคธุรกิจเป็นอย่างไร และการแก้ไขนั้นจะทำให้สาธารณะได้ประโยชน์อย่างไร การประชุมในวันดังกล่าวจึงได้กำหนดให้ภาคเอกชนเตรียมการบ้าน ส่งข้อเสนอที่เจาะจงต่อแต่ละอุตสาหกรรมให้กับรัฐบาลเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการปรับปรุงกฎหมายต่อไ
Reinvent Thailand กฎหมายลำดับรอง ภาคเอกชน Super License การอำนวยความสะดวก
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