รัฐบาลเรียกร้องความร่วมมือประหยัดพลังงาน รับมือวิกฤตพลังงาน

รัฐบาลออกมาตรการและขอความร่วมมือจากประชาชนและภาคเอกชนในการประหยัดพลังงาน เพื่อรับมือกับสถานการณ์น้ำมันแพงและปัญหาการนำเข้าน้ำมันที่ยากขึ้น พร้อมทั้งยืนยันความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน
ปัญหาที่หลายประเทศจะต้องเผชิญต่อไปคงไม่ใช่เพียงแต่น้ำมันจะมีราคาแพงขึ้นมากเท่านั้น แต่การจัดหาน้ำมันที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศจะทำได้ยากขึ้นอีกด้วย ประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันดิบจากแหล่งต่างๆ ทั่วโลก แม้ว่าเราจะมีการสำรองน้ำมันอยู่ในระดับที่สูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ แต่ความเปราะบางของเรายังคงมีอยู่ เนื่องจากเราเป็นประเทศที่ต้องนำเข้าน้ำมันในปริมาณมากจากผู้ค้าน้ำมันหลากหลายประเทศ เราจึงไม่อาจเพิกเฉยและบริหารจัดการเรื่องน้ำมันในรูปแบบเดิมได้อีกต่อไป
สิ่งสำคัญคือการเพิ่มความตระหนักรู้และความเข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งหาแนวทางในการบริหารจัดการสภาวะน้ำมันภายในประเทศ เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุด\ในส่วนของภาครัฐบาล คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ข้าราชการทำงานจากบ้าน หรือ Work From Home รวมถึงมาตรการประหยัดพลังงานในด้านอื่นๆ ก่อนหน้านี้แล้ว ณ วันนี้ ผมขอเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานราชการปฏิบัติตามมาตรการเหล่านี้อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนและภาคเอกชนให้ร่วมกันประหยัดพลังงานในรูปแบบเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็น WFH (Work From Home) หรือ WFA (Work From Anywhere) ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะ การใช้ยานพาหนะร่วมกันในลักษณะ Carpool และยังรวมไปถึงการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีสติด้วย ในอนาคตอันใกล้นี้ อาจมีมาตรการเพิ่มเติมที่จะนำเรียนต่อพี่น้องประชาชน พร้อมทั้งเหตุผลประกอบเพื่อให้เกิดความเข้าใจและความร่วมมือกันมากขึ้น รัฐบาลจะทุ่มเททุกวิถีทางเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถและจะไม่ย่อท้อ\ผมยังคงเชื่อมั่นว่าในทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสเสมอ และผมสามารถสร้างโอกาสมาชดเชยและทดแทนสิ่งที่สูญเสียไปในวิกฤตได้เสมอ ครั้งนี้ก็เช่นกัน ด้วยพลังแห่งความร่วมมือร่วมใจของคนไทย เราจะสามารถก้าวข้ามช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้ด้วยดีเช่นเคย ในวันนี้ คณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งจะทำให้การบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีสามารถดำเนินไปได้อย่างเต็มรูปแบบ ผมขอให้คำมั่นสัญญาว่ารัฐบาลชุดใหม่จะเร่งแก้ไขปัญหาและขจัดอุปสรรคต่างๆ เพื่อนำคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีกลับคืนสู่พี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุ
วิกฤตพลังงาน ประหยัดพลังงาน ราคาน้ำมัน รัฐบาล Work From Home