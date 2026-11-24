รัฐบาลไทยเฝ้าระวังเข้ม! ตรวจน้ำโขงพบไซยาไนด์ปนเปื้อนจากฝั่ง สปป.ลาว
กรมควบคุมมลพิษเร่งเก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนดินใน 3 จังหวัดริมโขง หลังพบไซยาไนด์และโลหะหนักปนเปื้อนในห้วยหินลาย สปป.ลาว ยันเฝ้าระวังต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยประชาชน
กรมควบคุมมลพิษ เร่งดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำใน แม่น้ำโขง อย่างเข้มงวด หลังจากมีรายงานยืนยันการปนเปื้อนของ สารไซยาไนด์ และ โลหะหนัก ในห้วยหินลาย แขวงเชียงขวาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ( สปป.ลาว) ซึ่งส่งผลกระทบให้ปลาตายเป็นจำนวนมาก
เหตุการณ์ดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2569 เมื่อชาวบ้านในบริเวณระหว่างบ้านยวนและบ้านโพนงามเหนือ เมืองแปก แขวงเชียงขวาง พบลักษณะปลาลอยตายผิดปกติเป็นจำนวนมาในแหล่งน้ำดังกล่าว ซึ่งถือเป็นสัญญาณเตือนเบื้องต้นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงAlso read“อแมนด้า ออบดัม” เสิร์ฟความเซ็กซี่รับลอยกระทง นอนกลางดอกดาวเรืองสีทองสุดปัง
ผลการตรวจพบสารพิษสูงเกินมาตรฐานหลายเท่า
หลังจากเกิดเหตุทางกรมควบคุมมลพิษได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าเก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนดินกว่า 20 จุดในบริเวณดังกล่าว ผลการวิเคราะห์พบสารไซยาไนด์มีความเข้มข้นสูงเกินค่ามาตรฐานถึงหลายเท่าตัว นอกจากนี้ยังตรวจพบการปนเปื้อนของสารปรอทและตะกั่วเกินระดับที่กำหนดอีกด้วย
สาเหตุของการแพร่กระจายของสารพิษมาจากห้วยหินลายที่มีต้นกำเนิดจากพื้นที่ภูเขาในเมืองแปก แขวงเชียงขวาง ซึ่งน้ำจะไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำงึมก่อนจะเชื่อมต่อกับแม่น้ำงึม และไหลลงสู่แม่น้ำโขงบริเวณเขตปากงึม นครหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ของประเทศไทย
การเฝ้าระวังครอบคลุม 3 จังหวัดริมฝั่งโขง
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันผลกระทบข้ามพรมแดน นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการเฝ้าระวังและป้องกันมลพิษข้ามแดน เพื่อความคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและประชาชน
สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 9 (อุดรธานี) ได้เริ่มลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนดินบริเวณอำเภอโพนพิสัยและอำเภอเมืองหนองคาย ตั้งแต่วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2569 เพื่อประเมินสถานการณ์เบื้องต้นในจุดที่เสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบจากกระแสไหลของน้ำ
การขยายผลตรวจสอบสู่พื้นที่ท้ายน้ำ
เพื่อให้การประเมินความเสี่ยงมีความครอบคลุมและแม่นยำยิ่งขึ้น กองจัดการคุณภาพน้ำได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างเพิ่มเติมในระหว่างวันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2569 โดยขยายขอบเขตการตรวจสอบครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ หนองคาย บึงกาฬ และนครพนม
จุดเน้นของการเก็บตัวอย่างในครั้งนี้คือบริเวณจุดบรรจบระหว่างแม่น้ำงึมกับแม่น้ำโขง และพื้นที่ท้ายน้ำที่อาจได้รับผลกระทบโดยตรง เพื่อตรวจวิเคราะห์หาการปนเปื้อนของสารไซยาไนด์และโลหะหนักชนิดต่างๆ ให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมากที่สุด
ความท้าทายทางเคมีและการประเมินความเสี่ยง
โดยทั่วไปสารไซยาไนด์สามารถเปลี่ยนแปลงและสลายตัวได้ตามสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม หากสารดังกล่าวทำปฏิกิริยากับโลหะบางชนิด เช่น เหลือง ทองแดง และสังกะสี จะเกิดสารประกอบเชิงซ้อนที่สลายตัวยากขึ้น ซึ่งมีโอกาสสูงที่จะตกค้างอยู่ในตะกอนดินหรือน้ำใต้ดินในระยะยาว
กรมควบคุมมลพิษจึงย้ำว่าจำเป็นต้องติดตามตรวจสอบสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะประเมินเบื้องต้นว่าแม่น้ำโขงบริเวณอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย คาดว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากการปนเปื้อนสารไซยาไนด์ในห้วยหินลายทันที
อย่างไรก็ตาม การประเมินเบื้องต้นดังกล่าวยังไม่ใช่ข้อสรุปสุดท้าย เนื่องจากจำเป็นต้องนำผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำและตะกอนดินที่ได้จากพื้นที่ประเทศไทยมาประกอบการวิเคราะห์สถานการณ์อย่างรอบคอบต่อไป เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของประชาชนริมฝั่งแม่น้ำโขงอย่างแท้จริง
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