รัฐบาลกระโดดลงมาเล่นกับความรู้สึกของประชาชน ในศึกฟุตบอลโลก

รัฐบาลกระโดดลงมาเล่นกับความรู้สึกของประชาชน โดยให้ความหวังว่าจะได้ดูฟรี อีกครั้ง ในศึกฟุตบอลโลก 2026 ซึ่งมีดราม่ามากมาย เกี่ยวกับปัญหาการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก หรือกีฬาสำคัญ ที่เกิดขึ้นแบบซ้ำซาก รวมถึงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเมื่อต้องใช้งบประมาณจำนวนมหาศาลจากรัฐบาล หรือจากกองทุนภาครัฐมาอุดหนุน
ฟุตบอลโลก กับการเมืองไทย มักเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงผูกพันธ์กันจนแยกไม่ออก โดยสะท้อนผ่านนโยบายประชานิยม การใช้ งบประมาณ แผ่นดินเพื่อ ซื้อลิขสิทธิ์ ถ่ายทอดสด และการสร้างความนิยมในหมู่ประชาชน ในช่วงเวลาที่ทัวร์นาเมนต์ระดับโลกกำลังจะเริ่มต้นขึ้น และในศึกเวิลด์คัพ 2026 นี้ก็เช่นกัน รัฐบาล กระโดดลงมาเล่นกับความรู้สึกของประชาชนแล้ว ให้ความหวังว่าจะได้ดูฟรี อีกครั้งโดยวันที่ 5 พ.
ค. นายกฯอนุทิน ชาญวีรกุล ยืนยันหนักแน่นว่า คนไทยจะได้ดูฟรีฟุตบอลโลกแน่นอน พร้อมย้ำว่า ทุกรัฐบาลก็ทำให้คนไทยได้ดู รัฐบาลนี้จะมีข้อยกเว้นได้อย่างไร และมีข้อสั่งการไปยังกรมประชาสัมพันธ์ และ กสทช.
ในการดำเนินการ ทำให้เห็นภาพสโลแกนของพรรคภูมิใจไทย “พูดแล้วทำพลัส” ได้ค่อนข้างชัดเจ
