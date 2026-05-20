Head Topics

รัฐบาลกระโดดลงมาเล่นกับความรู้สึกของประชาชน ในศึกฟุตบอลโลก

Politics News

รัฐบาลกระโดดลงมาเล่นกับความรู้สึกของประชาชน ในศึกฟุตบอลโลก
Sportsประเทศไทยฟุตบอลโลก
📆5/20/2026 8:12 AM
📰INNNEWS
15 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 33% · Publisher: 63%

รัฐบาลกระโดดลงมาเล่นกับความรู้สึกของประชาชน โดยให้ความหวังว่าจะได้ดูฟรี อีกครั้ง ในศึกฟุตบอลโลก 2026 ซึ่งมีดราม่ามากมาย เกี่ยวกับปัญหาการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก หรือกีฬาสำคัญ ที่เกิดขึ้นแบบซ้ำซาก รวมถึงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเมื่อต้องใช้งบประมาณจำนวนมหาศาลจากรัฐบาล หรือจากกองทุนภาครัฐมาอุดหนุน

ฟุตบอลโลก กับการเมืองไทย มักเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงผูกพันธ์กันจนแยกไม่ออก โดยสะท้อนผ่านนโยบายประชานิยม การใช้ งบประมาณ แผ่นดินเพื่อ ซื้อลิขสิทธิ์ ถ่ายทอดสด และการสร้างความนิยมในหมู่ประชาชน ในช่วงเวลาที่ทัวร์นาเมนต์ระดับโลกกำลังจะเริ่มต้นขึ้น และในศึกเวิลด์คัพ 2026 นี้ก็เช่นกัน รัฐบาล กระโดดลงมาเล่นกับความรู้สึกของประชาชนแล้ว ให้ความหวังว่าจะได้ดูฟรี อีกครั้งโดยวันที่ 5 พ.

ค. นายกฯอนุทิน ชาญวีรกุล ยืนยันหนักแน่นว่า คนไทยจะได้ดูฟรีฟุตบอลโลกแน่นอน พร้อมย้ำว่า ทุกรัฐบาลก็ทำให้คนไทยได้ดู รัฐบาลนี้จะมีข้อยกเว้นได้อย่างไร และมีข้อสั่งการไปยังกรมประชาสัมพันธ์ และ กสทช.

ในการดำเนินการ ทำให้เห็นภาพสโลแกนของพรรคภูมิใจไทย “พูดแล้วทำพลัส” ได้ค่อนข้างชัดเจ

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

INNNEWS /  🏆 18. in TH

Sports ประเทศไทย ฟุตบอลโลก รัฐบาล ซื้อลิขสิทธิ์ งบประมาณ วิปากษ์วิจารณ์

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

เปิดตัวมาสคอตฟุตบอลโลก 2026: สัญลักษณ์แห่งความสามัคคีและความสุขเปิดตัวมาสคอตฟุตบอลโลก 2026: สัญลักษณ์แห่งความสามัคคีและความสุขฟีฟ่าเปิดตัวมาสคอตอย่างเป็นทางการสำหรับฟุตบอลโลก 2026 ซึ่งเป็นตัวแทนของความแข็งแกร่ง, ความคล่องแคล่ว, และความรักในวัฒนธรรม โดยมาสคอตเหล่านี้จะปรากฏในเสื้อผ้า, วิดีโอเกม, และการส่งเสริมการขายต่างๆ ก่อนการแข่งขันจริงที่จะเริ่มขึ้นในเดือนมิถุนายน 2026.
Read more »

สวีเดนฟอร์มรูด! แพ้โคโซโวคาบ้าน โอกาสลุยบอลโลก 2026 ริบหรี่สวีเดนฟอร์มรูด! แพ้โคโซโวคาบ้าน โอกาสลุยบอลโลก 2026 ริบหรี่ทีมชาติสวีเดนยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าผิดหวังในศึกฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป กลุ่ม บี ล่าสุดแพ้โคโซโวคาบ้าน 0-1 ทำให้แพ้ 3 นัดติด โอกาสลุยบอลโลก 2026 ริบหรี่
Read more »

ทีเส็บดันไทยสู่ฮับงานแสดงสินค้าอาเซียน ชูโครงสร้างพื้นฐานแข็งแกร่ง–รับงานระดับโลกทีเส็บดันไทยสู่ฮับงานแสดงสินค้าอาเซียน ชูโครงสร้างพื้นฐานแข็งแกร่ง–รับงานระดับโลกทีเส็บประกาศยุทธศาสตร์ดันไทยสู่ศูนย์กลางงานแสดงสินค้าอาเซียน ชูงาน Gastech 2026 และ UFI Asia Pacific 2026 ดึงเม็ดเงินลงทุน–นักธุรกิจทั่วโลกเข้าประเทศ สร้างรายได้กว่า 1.13 แสนล้านบาท
Read more »

'BASE Playhouse' จัด OPEN HOUSE 2026: BEING HUMAN ครั้งแรก ชี้ ความเป็นมนุษย์ คือ ซูเปอร์พาวเวอร์ในยุค AI พร้อมเปิดตัวโปรแกรมและหลักสูตรใหม่รับปี 2026'BASE Playhouse' จัด OPEN HOUSE 2026: BEING HUMAN ครั้งแรก ชี้ ความเป็นมนุษย์ คือ ซูเปอร์พาวเวอร์ในยุค AI พร้อมเปิดตัวโปรแกรมและหลักสูตรใหม่รับปี 2026BASE Playhouse ผู้นำด้านการพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้ในองค์กร จัดงาน OPEN HOUSE 2026 : BEING HUMAN เป็นครั้งแรก เพื่อเปิดวิสัยทัศน์องค์กรและอัปเดตแนวโน้มการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนทำงานในปี 2026 ที่เน้นความเป็นมนุษย์
Read more »

แอดวานซ์เทคเปิดเวที APC 2026 ดัน Edge AI ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาเซียนแอดวานซ์เทคเปิดเวที APC 2026 ดัน Edge AI ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาเซียนแอดวานซ์เทค เตรียมเปิดเวที Advantech ASEAN Connect Conference 2026 หรือ APC 2026 ดัน Edge AI ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาเซียน ประยุกต์ใช้ได้จริงในธุรกิจ
Read more »

เปิดตัว Moto G และ G Play (2026) : ชิป Dimensity 6300, แบตเตอรี่ 5,200 mAh, เริ่มต้นเพียง 5,500 บาทเปิดตัว Moto G และ G Play (2026) : ชิป Dimensity 6300, แบตเตอรี่ 5,200 mAh, เริ่มต้นเพียง 5,500 บาทMotorola ได้เปิดตัว Moto G (2026) และ Moto G Play (2026) ขุมพลัง Dimensity 6300 สำหรับตลาดโซนอเมริกาเหนืออย่างเป็นทางการ
Read more »



Render Time: 2026-05-20 11:12:56