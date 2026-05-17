รัฐบาลเตือนต่อการเผยแพร่วิดีโอเหตุการณ์รุนแรงผ่านโซเชียล

รัฐบาลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตือนประชาชนไม่ควรเผยแพร่วิดีโอเหตุการณ์รุนแรงอย่างเช่นเหตุอุบัติเหตุรถชนรถไฟหรือเหตุสะเทือนขวัญผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อไม่สร้างผลกระทบต่อสภาพจิตใจของผู้ที่เกี่ยวข้องและคนทั่วไป โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ทุกฝ่ายยังตกใจและโศกเศร้า การเผยแพร่วิดีโออาจสร้างจิตใจซ้ำหรือสร้างความเครียด ความเศร้า และทำให้เกิดอาการสะเทือนใจอีกครั้ง
รัฐบาล แสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียและผู้ได้รับบาดเจ็บจากกรณีอุบัติเหตุรถโดยสารประจำทางของ ขสมก.
ชนกับรถไฟบริเวณแยกมักกะสัน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต และดูแลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ อนึ่งการแชร์ภาพผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต หรือภาพเหตุการณ์รุนแรงจากอุบัติเหตุหรือเหตุสะเทือนขวัญผ่านสื่อสังคมออนไลน์อาจส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของครอบครัว ญาติผู้สูญเสีย รวมถึงผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ ควรใช้วิจารณญาณก่อนโพสต์หรือแชร์ข้อมูล และหลีกเลี่ยงการลงรายละเอียดที่อาจสร้างความสะเทือนใจเกินจำเป็น หากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์หรือผู้ติดตามข่าวสารรู้สึกเครียด วิตกกังวล หรือได้รับผลกระทบทางจิตใจ สามารถติดต่อสายด่วนสุขภาพจิต 1323 เพื่อขอรับคำปรึกษาได้ตลอด 24 ชั่วโม
