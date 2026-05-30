รัฐบาลไทยชูอีอีซีเป็นยุทธศาสตร์หลัก ดึงลงทุนพลังงานสะอาด

รัฐบาลไทยประกาศให้พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์หลักในการดึงดูดการลงทุน โดยเน้นความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน โลจิสติกส์ และแรงงาน พร้อมออกมาตรการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุน เช่น Thailand FastPass และการปรับปรุงกฎระเบียบให้เอื้อต่ออุตสาหกรรมพลังงานสะอาด ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่นักลงทุนทั่วโลกให้ความสนใจ
รัฐบาลไทยประกาศชูพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เป็นยุทธศาสตร์หลักในการดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ โดยเน้นความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน โลจิสติกส์ และแรงงานที่มีศักยภาพ พร้อมออกมาตรการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุน เช่น Thailand FastPass และการปรับปรุงกฎระเบียบให้เอื้อต่ออุตสาหกรรม พลังงานสะอาด ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของนโยบายเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้เดินทางเยือนฝรั่งเศสและนำเสนอศักยภาพของไทยต่อภาคเอกชนยุโรปในหลายโอกาส โดยเน้นย้ำว่าไทยมีความพร้อมเป็นฐานการลงทุนในภูมิภาค ทั้งในด้าน พลังงานสะอาด พลังงานหมุนเวียน โครงสร้างพื้นฐานคมนาคม ดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ รถยนต์ไฟฟ้า แบตเตอรี่ และอุตสาหกรรมขั้นสูง โดยเฉพาะในพื้นที่อีอีซีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างเต็มที่ และมีระบบโลจิสติกส์ ห่วงโซ่อุปทาน และแรงงานที่มีทักษะรองรับการลงทุน ปัจจุบันนักลงทุนทั่วโลกให้ความสำคัญกับ พลังงานสะอาด และความยั่งยืนเป็นหลัก ไม่ได้มองเพียงต้นทุนการผลิต แต่ยังพิจารณาถึงแหล่งพลังงานหมุนเวียน ระบบโครงสร้างพื้นฐาน มาตรฐานสิ่งแวดล้อม และความพร้อมของประเทศปลายทางในการรองรับอุตสาหกรรมใหม่ ซึ่งไทยมีนโยบายที่มุ่งเปลี่ยนผ่านสู่ พลังงานสะอาด อย่างชัดเจน นอกจากนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมมีแนวคิดที่จะผลักดันกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานในอนาคตแห่งประเทศไทย เพื่อรองรับโครงการเศรษฐกิจสีเขียว ปัญญาประดิษฐ์ และ พลังงานสะอาด เช่น ฟาร์มโซลาร์ลอยน้ำและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.
) ได้ดำเนินนโยบายเมืองคาร์บอนต่ำ ซึ่งเป็นอีกปัจจัยที่ดึงดูดกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดเข้ามาในประเทศ ขณะที่ความต้องการพลังงานสะอาดจากภาคอุตสาหกรรมในประเทศก็เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานโลก ซึ่งต้องลดคาร์บอนและใช้พลังงานที่ตรวจสอบได้ เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันในตลาดส่งออก นายกรัฐมนตรีเห็นว่าไทยต้องใช้จังหวะนี้ดึงการลงทุนคุณภาพเข้าประเทศ เพราะพลังงานสะอาดไม่ใช่เรื่องสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่เป็นเงื่อนไขใหม่ของอุตสาหกรรม การค้า และการจ้างงานในอนาคตด้วย รัฐบาลจึงเร่งปรับกฎระเบียบให้ตอบโจทย์อุตสาหกรรมที่ต้องการพลังงานสะอาดตามมาตรฐานสากล และอำนวยความสะดวกผ่าน Thailand FastPass เพื่อให้นักลงทุนสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภา
EEC พลังงานสะอาด การลงทุนต่างชาติ Thailand Fastpass นโยบายรัฐบาล
