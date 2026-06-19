รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รับหนังสือจาก คริส โปตระนันทน์ สส.บัญชีรายชื่อ และประธานพรรคเศรษฐกิจ พร้อมด้วยคณะ เพื่อขอให้เร่งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างชาติที่เข้ามาประกอบอาชีพซึ่งกฎหมายสงวนไว้สำหรับคนไทย
รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงแรงงาน รับหนังสือจาก คริส โปตระนันทน์ สส.
บัญชีรายชื่อ และประธานพรรคเศรษฐกิจ พร้อมด้วยคณะ เพื่อขอให้เร่งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างชาติที่เข้ามาประกอบอาชีพซึ่งกฎหมายสงวนไว้สำหรับคนไทย รวมถึงการทำงานนอกเหนือจากสิทธิที่ได้รับอนุญาต และกลุ่มทุนต่างชาติที่อาจเข้าข่ายการทำธุรกิจโดยอาศัยนอมินีในพื้นที่กรุงเทพมหานครคริสกล่าวว่า จากการลงพื้นที่ 50 เขตของกรุงเทพฯ พบว่า พบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเพิ่มขึ้น ทั้งยังพบว่าขยายการทำงานนอกจากแบกหาม มาเป็นการขายสินค้า รับเงินจากลูกค้าผ่าน QR code ของตนเอง ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ห้วยขวาง บางแค และจตุจักร ทำให้คนไทยจำนวนมากได้รับผลกระทบ และสูญเสียโอกาสในการประกอบอาชีพ จึงขอให้กระทรวงแรงงานตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง นอกจากนี้ จากการลงพื้นที่ยังมีแรงงานต่างด้าวบางรายให้ข้อมูลว่าต้องจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่เทศกิจเป็นรายเดือน เดือนละ 500 บาท ซึ่งเรื่องนี้ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ก็ยอมรับเรื่องนี้มีอยู่จริงคริสกล่าวอีกว่า การผลักดันเรื่องนี้ไม่ได้มีเป้าหมายทางการเมือง แต่ต้องการให้ผู้ว่าฯ กทม.
คนต่อไปไม่ว่าจะมาจากพรรคการเมืองใด ก็เข้ามาแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง สำหรับนโยบายของพรรคเศรษฐกิจ หากได้รับความไว้วางใจให้บริหารกรุงเทพมหานคร จะเร่งกวาดล้างแรงงานต่างด้าวที่ทำงานผิดกฎหมายทั้งหมด ให้เทศกิจใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด เพราะหากปล่อยให้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเพิ่มขึ้น ไม่เพียงกระทบอาชีพของคนไทย แต่ยังส่งผลต่อความมั่นคงและกดระดับค่าแรงของแรงงานไทยด้าน จุลพันธ์กล่าวว่า กระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าวมาโดยตลอด และตั้งทีมเฉพาะกิจเพื่อตรวจสอบแรงงานต่างชาติที่ทำงานผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ปัญหานี้มีหลายมิติ ทั้งการจ้างงาน การเข้าเมือง การพำนักเกินกำหนด ซึ่งเกินขอบเขตอำนาจของกระทรวงแรงงานเพียงหน่วยงานเดียว จำเป็นต้องบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม กระทรวงจะเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบเป็นพิเศษในจุดที่ได้รับการร้องเรียน ใช้มาตรการทางกฎหมายที่อยู่ในอำนาจอย่างเต็มที่ พร้อมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายเมื่อถามถึงข้อเสนอให้ร่วมมือกับ กทม.
ในการแก้ปัญหาหลังการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. จุลพันธุ์กล่าวว่า การดำเนินการจะไม่รอให้การเลือกตั้งสิ้นสุด เพราะเป็นหน้าที่ตามกฎหมายของกระทรวงแรงงาน โดยพร้อมประสานกับ กทม.
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันที อย่างไรก็ตาม ปัญหาแรงงานต่างด้าวทำอาชีพผิดกฎหมายไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะใน กทม. แต่ยังพบในหลายจังหวัดเศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เช่น ภูเก็ต สงขลา และพังงา กระทรวงแรงงานจะเร่งติดตามตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดทั่วประเทศ เพื่อคุ้มครองสิทธิการประกอบอาชีพของแรงงานไทยและสร้างความเป็นธรรมในตลาดแรงงา
แรงงานต่างชาติ กระทรวงแรงงาน กฎหมายแรงงาน กรุงเทพมหานคร พรรคเศรษฐกิจ