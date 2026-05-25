รัฐบาลเตือนกลเม็ดหลอกลวงมิจฉาชีพในโครงการไทยช่วยไทยพลัส (60/40) – ลงทะเบียนเฉพาะแอปเป๋าตังเท่านั้น

รัฐบาลเตือนกลเม็ดหลอกลวงมิจฉาชีพในโครงการไทยช่วยไทยพลัส (60/40) – ลงทะเบียนเฉพาะแอปเป๋าตังเท่านั้น
รัฐบาลออกคำเตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพที่ส่งลิงก์ปลอมและหลอกให้กรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อสมัครโครงการไทยช่วยไทยพลัส (60/40) โดยย้ำให้ลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังหรือถุงเงินเท่านั้น และแนะนำวิธีป้องกันการหลอกลวง

รัฐบาลแห่งประเทศไทยออกแถลงการณ์เตือนประชาชนให้ระมัดระวังการหลอกลวงของ มิจฉาชีพ ที่พยายามใช้โอกาสเปิดรับสมัครโครงการ " ไทยช่วยไทยพลัส (60/40)" เพื่อหลอกให้ผู้คนกดลิงก์ปลอมและกรอกข้อมูลส่วนตัวอย่างเลขบัตรประชาชน, วันเกิด, PIN, OTP หรือข้อมูลบัญชีธนาคารโดยเฉพาะ การลงทะเบียนโครงการนี้ดำเนินการอย่างเป็นทางการผ่านแอปพลิเคชันของรัฐเท่านั้น คือแอป " เป๋าตัง " (PhetTung) หรือแอป "ถุงเงิน" (ThungNgern) โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2569 เวลา 06:00 น.

จนถึง 22:00 น.

ของวันสุดท้าย คือวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 หรือจนกว่าจะครบ 30 ล้านสิทธิตามเกณฑ์ที่กำหนด ข้อกำหนดใดครบก่อนก็จะเป็นจุดสิ้นสุดของการรับสมัคร โครงการนี้มุ่งเน้นให้คนรุ่นใหม่และกลุ่มผู้มีรายได้น้อยได้เข้าถึงเงินสนับสนุนราว 60 % ของค่าใช้จ่ายการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามอัตราส่วน 60/40 ของรัฐและภาคเอกชน ในช่วงเวลาดังกล่าวมิจฉาชีพใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียหลายรูปแบบเพื่อสร้างความสับสนและความเร่งด่วนเท็จ พวกเขาจัดทำเพจปลอมที่ดูคล้ายกับหน้าองค์กรรัฐโดยไม่มีเครื่องหมายยืนยัน (✔ Verified) ส่งข้อความ SMS, แชท LINE หรือข้อความในแอปพลิเคชันอื่น ๆ พร้อมลิงก์ที่นำไปสู่เว็บไซต์ปลอม ผู้ทำการหลอกลวงมักบรรยายว่าเวลาเหลือน้อยและว่าถ้าไม่ลงทะเบียนภายในระยะเวลาจำกัดจะเสียสิทธิ์ ทำให้หลายคนอาจหลงเชื่อและคลิกเข้าลิงก์ที่อันตราย การทำเช่นนี้อาจทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ตกอยู่ในความเสี่ยงของการถูกขโมยและอาจนำไปสู่การถูกแฮกบัญชีธนาคารหรือการโกงทางการเงินได้ เพื่อป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวง รัฐได้ให้คำแนะนำปฏิบัติที่ชัดเจนแก่ประชาชน ได้แก่ 1) อย่าตอบสนองต่อข้อความที่เร่งให้รีบลงทะเบียนหรือเพิ่มเพื่อน LINE อย่างเร่งด่วนโดยไม่มีการตรวจสอบแหล่งที่มาที่ชัดเจน 2) ตรวจสอบว่าเพจหรือบัญชีโซเชียลนั้นมีเครื่องหมายยืนยัน (✔ Verified) และมีผู้ติดตามจำนวนที่เป็นจริง หากไม่มีการยืนยัน ควรสงสัยว่าเป็นเพจปลอม 3) ให้ลงทะเบียนโครงการผ่านแอป "เป๋าตัง" หรือ "ถุงเงิน" เท่านั้น อย่าใช้ลิงก์จากแหล่งอื่น 4) ห้ามให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ อย่างเลขบัตรประชาชน, หมายเลขบัตร ATM, PIN หรือ OTP แก่บุคคลใด ๆ รวมถึงสายโทรศัพท์ที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือธนาคาร เนื่องจากไม่มีหน่วยงานใดของรัฐหรือธนาคารที่โทรขอข้อมูลดังกล่าว 5) หากสงสัยให้ติดต่อสอบถามโดยตรงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางที่แน่นอน เช่น เว็บไซต์ราชการหรือหมายเลขสายด่วน AOC 1441 นอกจากนี้ หากพบว่าตนเองถูกหลอกหรือมีเหตุผิดปกติ ควรแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th หรือใช้บริการสายด่วน 1441 ตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อรับการช่วยเหลือ การใช้วิจารณญาณและการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้จะช่วยให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการสูญเสียข้อมูลส่วนบุคคลและทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภา

