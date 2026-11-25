รัฐบาลไทยประกาศคว้าอันดับ 1 จุดหมายท่องเที่ยวเชิงอาหารโลก จากการจัดอันดับ Wanderlust
รัฐบาลไทยภูมิใจประกาศผลสำรวจของนิตยสาร Wanderlust จัดให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงอาหารที่นักเดินทางปรารถนามากที่สุดอันดับ 1 ของโลก แซงหน้าอิตาลีและฝรั่งเศส
รัฐบาลไทยเปิดเผยผลสำเร็จทางการท่องเที่ยวอย่างยิ่งใหญ่ เมื่อสื่อต่างประเทศ The Asian Globe รายงานเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ว่า ประเทศไทย ได้รับเลือกให้เป็นจุดหมายปลายทาง การท่องเที่ยวเชิงอาหาร ที่นักเดินทางปรารถนามากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของโลก คว้ารางวัล Gold ในสาขา Most Desirable Destination for Gastronomy จากเวที Wanderlust Reader Travel Awards 2026 ซึ่งจัดโดยนิตยสารท่องเที่ยวชื่อดังแห่งสหราชอาณาจักร
ผลการจัดอันดับท่องเที่ยวเชิงอาหารไทยนำหน้าอิตาลี
ผลการโหวตในสาขาการท่องเที่ยวเชิงอาหาร 10 อันดับแรก ระบุชัดเจนว่าประเทศไทยครองตำแหน่งอันดับ 1 โดยมีประเทศอิตาลีครองอันดับ 2 และประเทศฝรั่งเศสครองอันดับ 3 ตามลำดับ สะท้อนถึงเสน่ห์ ความนิยม และศักยภาพของอาหารไทยในสายตานักเดินทางต่างชาติอย่างแท้จริง ผลการสำรวจนี้ยังยืนยันถึงศักยภาพในการต่อยอดอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไปสู่มูลค่าสูง และสร้างรายได้ที่กระจายตัวสู่ชุมชนทั่วประเทศอย่างมีนัยสำคัญAlso readMeta และ DAAT ประกาศ Agency First Awards 2026
รายชื่อประเทศใน 10 อันดับแรกประกอบด้วย ประเทศไทย อิตาลี ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น กรีซ สเปน เกาหลีใต้ มาเลเซีย ตุรกี และเวียดนาม ตามลำดับความนิยม ในขณะที่ประเทศไทยยังได้รับการจัดอันดับที่ 5 ในสาขา Most Desirable Country (World) หรือประเทศจุดหมายปลายทางที่นักเดินทางปรารถนามากที่สุด ในหมวดประเทศนอกยุโรป โดยรองจากคอสตาริกา ญี่ปุ่น แอฟริกาใต้ และแคนาดา ซึ่งเป็นผลจากการสำรวจความคิดเห็นของผู้อ่านนิตยสาร Wanderlust ทั้งหมด
ความหลากหลายทางอาหารและมาตรฐานระดับสากล
นิตยสาร Wanderlust ระบุถึงความโดดเด่นของอาหารไทยที่มีความหลากหลายและเอกลักษณ์เฉพาะตัว ตั้งแต่อาหารริมทาง (Street Food) และร้านอาหารที่ได้รับรางวัลในระดับสากลในกรุงเทพมหานคร ไปจนถึงอาหารอีสาน อาหารพื้นเมืองภาคเหนือ และขนมท้องถิ่นอย่างขนมเมืองเพชรบุรี ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร (UNESCO Creative City of Gastronomy)
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยได้รับความนิยมดังกล่าว คือ การผสมผสานระหว่างเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สร้างประสบการณ์อันโดดเด่นให้ผู้บริโภค ซึ่งรวมถึงความหลากหลายของวัตถุดิบและการเตรียมอาหารที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตของแต่ละภูมิภาคอย่างชัดเจน เป็นปัจจัยดึงดูดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเลือกประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางหลัก
นโยบายผลักดันการท่องเที่ยวมูลค่าสูงตลอด 365 วัน
ความสำเร็จครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล ที่มุ่งยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยจากการเน้นปริมาณนักท่องเที่ยวไปสู่การท่องเที่ยวมูลค่าสูง (Value-added Tourism) อย่างเป็นรูปธรรม โดยรัฐบาลได้ขับเคลื่อนนโยบาย Destination Thailand เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ตลอด 365 วัน
การพัฒนากำหนดทิศทางโดยการนำจุดแข็งด้านอาหาร วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของแต่ละภูมิภาคมาพัฒนาเป็นประสบการณ์การท่องเที่ยวเฉพาะทาง เพื่อกระจายรายได้จากเมืองท่องเที่ยวหลักไปสู่ชุมชนและท้องถิ่นทั่วประเทศอย่างทั่วถึงและยั่งยืน ลดปัญหาความแออัดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่
การขยายผลสู่ห่วงโซ่เศรษฐกิจและมาตรฐานความปลอดภัย
รัฐบาลให้ความสำคัญกับการต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงอาหารให้เกิดประโยชน์ตลอดห่วงโซ่เศรษฐกิจ (Gastronomy Tourism) ตั้งแต่เกษตรกรผู้ผลิตวัตถุดิบ ผู้ประกอบการร้านอาหาร ร้านค้ารายย่อย ไปจนถึงผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและบริการในชุมชน ควบคู่ไปกับการยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการ
นอกจากการขยายโอกาสทางเศรษฐกิจแล้ว รัฐบาลยังเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ โดยมีการวางมาตรการกำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่ามาตรฐานอาหารและบริการจะคงคุณภาพในระดับสากล เพื่อรักษาตำแหน่งความเป็นผู้นำด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารของไทยไว้ได้อย่างยาวนานและยั่งยืน
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