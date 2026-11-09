รัฐบาลชี้ยอดซื้อของพุ่งจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ไม่ใช่ panic buying
รองโฆษกฯ เผยยอดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคสูงขึ้นจากปัจจัยบวกหลายด้าน บัตรสวัสดิการและจ่ายเงินเดือน ไม่ใช่ความตื่นตระหนก พร้อมยืนยันสต็อกสินค้ามีเพียงพอแน่นอน
นางสาว พลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์การซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในขณะนี้ว่า การเพิ่มขึ้นของยอดจำหน่ายสินค้าไม่ใช่ปรากฏการณ์จากความตื่นตระหนกของประชาชน แต่เป็นผลมาจากปัจจัยทางเศรษฐกิจในเชิงบวกหลายประการที่ส่งผลให้วงจรการจับจ่ายใช้สอยขยายตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
ปัจจัยบวกขับเคลื่อนยอดขายสินค้าอุปโภคบริโภค
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของรัฐบาล พบว่ายอดขายสินค้ามีการปรับสูงขึ้นจริงจากหลายสาเหตุหลัก ได้แก่ การซื้อสินค้าสำรองในพื้นที่ประสบอุทกภัย การจับจ่ายใช้สอยในช่วงต้นเดือนหลังจากที่ประชาชนได้รับเงินเดือนเข้ามาในบัญชี รวมถึงการกระตุ้นการซื้อผ่านโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและโครงการ "ไทยช่วยไทย พลัส (60/40)" ซึ่งช่วยให้ยอดขายของห้างสรรพสินค้าท้องถิ่นเพิ่มขึ้นประมาณ 5%Also readรัฐบาลชี้เอกชนยืนยันไม่พบสัญญาณขาดแคลนสินค้า ยันสต็อกพร้อม ส่งเสริมเตรียมกระเป๋ารอดรับภัยแต่ไม่จำเป็นต้องกักตุน
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงอย่างชัดเจนว่า ตัวเลขยอดขายที่สูงขึ้นนี้ไม่ได้เกิดจากภาวะ Panic Buying เพียงอย่างเดียว แต่เป็นผลรวมของพฤติกรรมการบริโภคตามปกติที่เพิ่มขึ้นตามรายได้และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ซึ่งสะท้อนถึงกำลังซื้อที่กลับมาฟื้นตัวได้ดีในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ
สต็อกสินค้ามั่นคง พร้อมผลิตเพิ่มหากความต้องการสูงขึ้น
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลได้สั่งการให้กรมการการค้าภายในร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อจัดการสินค้าให้มีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง โดยผู้ประกอบการทุกรายยืนยันตรงกันว่าสต็อกสินค้ามีเพียงพอแน่นอนและพร้อมสำหรับการจัดส่ง
ปัจจุบันศูนย์กระจายสินค้าสามารถส่งตรงถึงสาขาทั่วประเทศได้ตลอดเวลา ในขณะที่โรงงานผู้ผลิตก็มีความพร้อมที่จะเดินเครื่องจักรเพิ่มกำลังการผลิตทันทีหากมีความต้องการของตลาดที่สูงขึ้น เพื่อความมั่นใจของประชาชน กระทรวงฯ ยังได้ตรวจสอบระบบการจัดเก็บและตู้แช่สินค้าตามที่มีรายงานความเสี่ยงในต่างประเทศ ซึ่งในปัจจุบันยังไม่พบสัญญาณความผิดปกติใด ๆ ในระบบโลจิสติกส์ของไทย
กระเป๋าตังค์รอด มาตรฐานสากลไม่ใช่สัญญาณสงคราม
เรื่องของการเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินเพื่อรับมือกับน้ำท่วมหรือภัยพิบัติอื่น ๆ นั้น เป็นเรื่องปกติและเป็นมาตรฐานสากลในการเตรียมความพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินทั่วไป ไม่ใช่สัญญาณบ่งชี้ถึงภาวะสงครามหรือวิกฤตการขาดแคลนสินค้าแต่อย่างใด แนวคิดนี้มุ่งเน้นให้ประชาชนดูแลตัวเองเบื้องต้นในช่วงที่ความช่วยเหลือยังเข้าไม่ถึงในระยะเวลา 72 ชั่วโมงแรก
สำหรับแนวความคิดการเตรียมกระเป๋ารับมือภัยพิบัติหรือ "กระเป๋ารอด" สำหรับ 72 ชั่วโมง ถือเป็นมาตรฐานสากลในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินทั่วไป เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและลดความสูญเสียให้กับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมากที่สุด
รัฐบาลเตือนอย่าตื่นตระหนก พร้อมติดตามสถานการณ์ต่อเนื่อง
รัฐบาลขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติได้ตามความเหมาะสม แต่ไม่จำเป็นต้องกักตุนสินค้าหรือตื่นตระหนกตามกระแสข่าวจากต่างประเทศ เนื่องจากกระทรวงฯ มีมาตรการรองรับและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อบริหารจัดการสินค้าอุปโภคบริโภคให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนในทุกพื้นที่
ท้ายที่สุดแล้ว การบริโภคสินค้าในปัจจุบันยังคงอยู่ในระดับปกติและมีความมั่นคงทางอาหารและสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานอย่างเพียงพอ รัฐบาลขอความร่วมมือให้ประชาชนใช้เหตุผลในการตัดสินใจจับจ่ายใช้สอย โดยอิงจากข้อมูลจริงจากแหล่งทางการมากกว่าการเชื่อข่าวลือ ซึ่งอาจสร้างความตื่นตระหนกที่ไม่จำเป็นต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม
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