รัฐบาลเร่งแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ 'ไทยช่วยไทย พลัส' รับมือวิกฤต

รองนายกฯ และ รมว.คลัง เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ นำทีมเศรษฐกิจเร่งออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นและระยะยาว เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจรอบด้าน ทั้งวิกฤติพลังงาน เศรษฐกิจ และการคลัง เน้นช่วยเหลือประชาชน พยุงการใช้จ่าย และแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง
รัฐบาลภายใต้การนำของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ กำลังเผชิญกับความท้าทายทาง เศรษฐกิจ รอบด้าน ทั้งวิกฤติ พลังงาน เศรษฐกิจ และการคลัง จึงจำเป็นต้องมีมาตรการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหา โดยเน้นทั้งมาตรการระยะสั้นเพื่อพยุงและกระตุ้น เศรษฐกิจ รวมถึงมาตรการระยะปานกลางและระยะยาวเพื่อแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างที่อ่อนแอของประเทศ มาตรการแรกคือการเติมเงิน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพิ่มสำหรับผู้มีรายได้ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อปี จำนวน 13.
35 ล้านคน ควบคู่ไปกับโครงการคนละครึ่งพลัสที่จะเปิดให้ลงทะเบียนในเดือนพฤษภาคมนี้ คาดว่ามาตรการเหล่านี้จะช่วยอัดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากกว่า 100,000 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีมาตรการลดหย่อนภาษีเพื่อจูงใจให้คนเข้าสู่ระบบภาษี รวมถึงมาตรการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด เช่น การลดหย่อนภาษีสำหรับการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ และนโยบายรถเก่าแลกรถใหม่เพื่อส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริด รัฐบาลยังพิจารณาแนวทางการปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) แต่จะดำเนินการอย่างรอบคอบและเป็นขั้นบันได เพื่อไม่ให้กระทบต่อเศรษฐกิจมากเกินไป นโยบายหลักของรัฐบาลในช่วงนี้มุ่งเน้นไปที่การดูแลค่าครองชีพ สร้างรายได้ และยกระดับชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยเหลือผู้ประกอบการและประชาชนจากผลกระทบของราคาพลังงานที่สูงขึ้น โครงการ ไทยช่วยไทย พลัส จะเป็นกลไกสำคัญในการลดค่าครองชีพและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ โดยนำเสนอสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นกว่า 3,000 รายการ ลดสูงสุดถึง 58% ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งห้างสรรพสินค้า ห้างค้าปลีกค้าส่ง และแพลตฟอร์มออนไลน์ รวมถึงการขยายสินค้าไปยังสินค้าเกษตร สินค้าของผู้ผลิตท้องถิ่น และสินค้า SMEs โดยไม่เก็บค่าส่วนแบ่งการขาย (GP) จาก SMEs ในช่วงแรก นอกจากนี้ ยังจะมีการเปิดขายสินค้าไทยช่วยไทยที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ และใช้รถเร่/รถพุ่มพวง และรถโมบายธงฟ้าเพื่อเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ห่างไกล รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผ่านโครงการ ปุ๋ยธงเขียวพลัส และปุ๋ยคนละครึ่ง รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งให้กับ SMEs และชุมชน โดยการยกระดับศักยภาพ SMEs ป้องกันและปราบปรามนอมินี ป้องกันการทะลักของสินค้านำเข้า และสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุน นอกจากนี้ ยังมีนโยบายเรือธง 3 ด้านที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นพิเศษ ได้แก่ นโยบายตั๋วร่วม โครงการแลนด์บริดจ์ และรถไฟทางคู่สายใต้ 3 เส้นทาง นโยบายตั๋วร่วมจะช่วยให้ประชาชนสามารถใช้บัตร EMV Contactless เพียงใบเดียวในการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าทุกสาย ทุกสี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2570 เป็นต้นไป รัฐบาลยังเตรียมเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณกว่า 104,000 ล้านบาทเพื่อเดินหน้าโครงการรถไฟทางคู่ ระยะที่ 2 จำนวน 3 โครงการ ซึ่งจะช่วยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของประเทศให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้
