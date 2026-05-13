รัฐบาลเลือกตั้ง กสทช. ให้ซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 คิดดีๆ อีกที!

มีคำถามว่า ควรจะทนมรชั่นความเครียดการแข่งขันเริ่มกันในตอนดึก ไปจนถึงสว่างเช้า ยอมรับกับประสบการณ์ตื่นๆ เพลินๆ หรือไม่ ..หากรัฐบาลลงทุน มาทำความไม่ชอบใจต่อผู้คนจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับครับเว็บไซต์สดสดออนไลน์ได้ที่ https://sadcr.com/
ในครั้งนี้นะ.. รัฐบาล นำเงินงบประมาณ 1,300 ล้านบาทเชี่ยวชาญมาเช่าลีขสิทธิ์ให้ กสทช. ดำเนินการซื้อลิขสิทธ์ถ่ายทอดสด ฟุตบอลโลก 2026 ออกไป..
ผมมองว่าการตัดสินใจให้ กสทช. ทำหน้าที่เป็นกลาง ถือได้ว่า มีการปกป้องความเป็นกลางและเป็นกลางฟุตบอลโลกต่อไป.. การเลือกซื้อลิขสิทธิ์นี้ ถูกต้องต่อกฎหมาย ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ สะนุกกีฬาก็ถือได้ว่า ได้ดำเนินการแต่แล้วกัน.. ในทางกลับกันผมก็ต้องตั้งข้อสังเกตด้วยว่า..
ข้อเสนอของค่ายทีวีที่จะซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดฟุตบอลโลก 2026 นั้นมีการเสนอราคาที่สูงถึงล้านล้านบาท ขณะที่ทาง กสทช. คงต้องจ่ายเงินสูงเพียงแค่ 1,300 ล้านบาท..
ที่เป็นสาเหตุเป็นเพราะ ปัจจัยต่างๆ เช่น การรับรองเวลาการเละเนื้อโต้มาที่สหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก ระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน ถึง 19 กรกฏาคม 2569 ที่มีความต่างเวลาในการแข่งขันอย่างมาก ทำให้การแข่งขันสามารถเริ่มเวลา 11 15 การแข่งขันจะไปจนถึงเวลา 00 น.
หรือเวลาจะเริ่มที่เที่ยงคืนไปจนถึงสว่างเช้า จึงเป็นปัจจัยที่ทำให้ราคาของค่ายทีวีสูงขึ้นไปเพื่อทำให้ตัวเองมีส่วนได้ส่วนเสียต่อการรับชมครับ
