รัฐบาลเปิดผลศึกษา โครงการแลนด์บริดจ์ คุ้มค่ากว่าคลองไทย 2 เท่า เล็งดึงเอกชนร่วมลงทุน PPP

คณะกรรมการโครงการแลนด์บริดจ์เปิดเผยผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าโครงการแลนด์บริดจ์มีความคุ้มค่ามากกว่าโครงการคลองไทยถึงสองเท่า โดยใช้งบประมาณ 900,000 ล้านบาท และมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่สูงกว่า รัฐบาลจะดำเนินการในรูปแบบ PPP โดยดึงเอกชนทั้งไทยและต่างประเทศเข้ามาร่วมลงทุน
คณะกรรมการโครงการ แลนด์บริดจ์ ที่มีนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน ได้เปิดเผยผลการศึกษาของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.
) ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการดังกล่าว โดยผลการศึกษาล่าสุดชี้ให้เห็นว่าโครงการแลนด์บริดจ์มีความคุ้มค่ามากกว่าโครงการคลองไทยถึงสองเท่า โดยโครงการแลนด์บริดจ์มีงบประมาณประมาณ 900,000 ล้านบาท ในขณะที่โครงการคลองไทยมีงบประมาณสูงถึง 2,000,000 ล้านบาท นอกจากนี้ โครงการแลนด์บริดจ์ยังมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (FIRR) ที่สูงกว่า ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจที่ดีกว่า โครงการแลนด์บริดจ์ไม่เพียงแต่จะเชื่อมโยงระบบรางระหว่างฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังรวมถึงระบบท่อขนส่งน้ำมันและก๊าซซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาในการขนส่งอย่างมีนัยสำคัญ โดยเดิมทีการขนส่งน้ำมันและก๊าซมีเพียงฝั่งตะวันออกเท่านั้น แต่ถ้าโครงการแลนด์บริดจ์สำเร็จ จะทำให้มีระบบท่อขนส่งในฝั่งตะวันตกด้วย ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งและลดต้นทุนการขนส่งได้อย่างมาก นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังจะช่วยเชื่อมโยงท่าเรือน้ำลึกและระบบขนส่งให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รัฐบาลได้ประกาศว่าโครงการแลนด์บริดจ์จะดำเนินการในรูปแบบการลงทุนร่วมกับภาคเอกชน (PPP) โดยรัฐบาลจะไม่เป็นผู้ลงทุนเพียงฝ่ายเดียว แต่จะมีเอกชนทั้งไทยและต่างประเทศเข้ามาร่วมลงทุน โดยรัฐบาลจะกำหนดรูปแบบของการลงทุน PPP หลังจากที่ได้ศึกษาข้อมูลและข้อเสนอจากผู้ที่สนใจลงทุนและบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งจะช่วยให้โครงการดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า นอกจากนี้ รัฐบาลยังย้ำว่าโครงการคลองไทยจะไม่ถูกดำเนินการ เนื่องจากมีความคุ้มค่าน้อยกว่าและใช้งบประมาณมากกว่าโครงการแลนด์บริดจ
ลุยสร้างมอเตอร์เวย์ “บางขุนเทียน – บางบัวทอง” มูลค่า 5.6 หมื่นล้านบอร์ด PPP เห็นชอบโครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ ทางยกระดับ “บางขุนเทียน – บางบัวทอง” มูลค่า 56,035 ล้านบาท ของกรมทางหลวง คาดสร้างเสร็จเปิดใช้บริการ ปี 2571
“ทางหลวง” จ่อเปิดประมูล O&M มอเตอร์เวย์บางขุนเทียน-บ้านแพ้ว“คมนาคม” สั่ง ทางหลวง เดินหน้าประมูล O&M มอเตอร์เวย์บางขุนเทียน-บ้านแพ้ว ดึงเอกชนร่วมทุน PPP สัญญา 32 ปีภายในกลางปี 66 คาดเปิดให้บริการเต็มรูปแบบปี 68 ฐานเศรษฐกิจ
'ศักดิ์สยาม' สั่งทล. เร่งไฟเขียวเอกชนร่วมทุน 'มอเตอร์เวย์หมายเลข 82' ทางยกระดับบางขุนเทียน-เอกชัย-บ้านแพ้ว คาดเปิดเต็มรูปแบบปี 68นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบนโยบาย และสั่งการให้กรมทางหลวงเร่งดำเนินโครงการ PPP. โดยให้เอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) มอเตอร์เวย์ M82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน-เอกชัย-บ้านแพ้ว ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบในรูปแบบการร่วมลงทุน (PPP) แล้วในวันนี้ (13 ธ.ค.
บอร์ด PPP ไฟเขียวโครงการท่าเทียบเรือ B1-B2 แหลมฉบัง วงเงินกว่า 12,800 ล้าน เสริมขีดความสามารถโลจิสติกส์ไทยคณะกรรมการ PPP เห็นชอบโครงการท่าเทียบเรือ บี1 และบี2 ที่ท่าเรือแหลมฉบัง มูลค่าโครงการกว่า 12,800 ล้านบาท เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของท่าเรือ และพัฒนาการขนส่งทางทะเลของประเทศ วันที่ 6 พฤษภาคม 2568 นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (คณะกรรมการ PPP) ครั้งที่ 1/2568...
รฟท. เดินหน้าแผนจัดซื้อรถไฟ 5.8 หมื่นล้านบาท ทบทวน PPPรฟท. เตรียมจัดซื้อรถไฟและหัวรถจักร 3 โครงการ มูลค่า 5.8 หมื่นล้านบาท เพื่อทดแทนรถเก่าและรองรับรถไฟทางคู่ โดยกระทรวงคมนาคมสั่งทบทวนแนวทาง PPP เพื่อลดภาระการกู้เงิน คาดสรุปแนวทาง PPP และเริ่มจัดซื้อภายในปี 2569 พร้อมเปิดให้บริการปี 2571
“รมช. คมนาคม” ยัน แลนด์บริดจ์ คุ้มทุนเศรษฐกิจ“รมช. คมนาคม” ยัน โครงการ แลนด์บริดจ์ คุ้มทุนเศรษฐกิจ แย้มปรับรูปแบบลงทุน เป็น PPP เล็งให้เอกชนเช่าพื้นที่ 50 ปี ไม่ใช่ 99 ปี ชี้ ประชาชนได้ประโยชน์
