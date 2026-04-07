รัฐบาลใหม่กับการแก้ปัญหาเร่งด่วนช่วงสงกรานต์: ช่วยชาวนา ชาวประมง ขนส่ง และพลาสติก

ในช่วงเวลาที่ใกล้สงกรานต์และวิกฤตพลังงานยังคงอยู่ ประชาชนและผู้ประกอบการต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน รัฐบาลใหม่ควรเร่งออกมาตรการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง และกระตุ้นเศรษฐกิจ
แม้ว่านายกรัฐมนตรี อนุทิน จะเรียกประชุม ครม. นัดพิเศษหลังเข้าพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เริ่มต้นนับหนึ่งการทำงานทันที แต่ในช่วงเวลาใกล้ สงกรานต์ ที่หลายคนยังลังเลว่าจะเดินทางกลับบ้านดีหรือไม่ จะวางแผนธุรกิจอย่างไร เราคาดหวังให้รัฐบาลประกาศมาตรการที่เน้นๆ ชัดๆ ว่าจะช่วยเหลือประชาชน และบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการจากวิกฤต พลังงาน ตอนนี้อย่างไร โดยผมเห็นว่ามี 4 เรื่องสำคัญที่ประชาชนอยากได้ยินครับ 1.
ประกาศอุดหนุนขนส่งสาธารณะ “เส้นเลือดฝอย” ทั่วประเทศ การพุ่งทะยานของราคาน้ำมันทำให้หลายคนตัดสินใจไม่เดินทางไกล แต่คนจำนวนมากย่อมอยากกลับไปเยี่ยมบ้านในช่วงสงกรานต์ โดยเส้นทางสำคัญก็คือการใช้รถสาธารณะจากหมอชิตและสถานีขนส่งต่างๆ ไปยังตัวจังหวัด ก่อนจะใช้รถมินิบัสและรถตู้ที่เป็นเสมือน “เส้นเลือดฝอย” ต่อไปยังอำเภอและตำบลบ้านเกิดของตนเอง คณะกรรมการควบคุมขนส่งทางบกประกาศตรึงราคาเฉพาะรถทัวร์และรถร่วมบริการใหญ่ไว้ (จนกระทั่ง 20 เมษายน 69) แต่กำหนดอัตราค่าโดยสารตายตัวสำหรับรถตู้และรถมินิบัส 3,000 คัน เริ่มใช้ในวันที่ 6 เมษายน โดยเป็นอัตราที่ตั้งอยู่บนฐานราคาน้ำมันดีเซลก่อนหน้านี้ที่ 38.99 บาท/ลิตร ดังนั้น เมื่อสถานการณ์ต้นทุนของรถตู้และรถมินิบัสเปลี่ยนมาสูงขึ้นเป็นกว่า 50 บาท/ลิตร จึงเกิดความเสี่ยงที่ผู้ประกอบการจะลดปริมาณเที่ยวรถโดยสารหรือหยุดให้บริการในบางเส้นทาง แต่ถ้ารัฐบาลปล่อยให้ผู้ประกอบการปรับค่ารถแบบ “ลอยตัว” ก็จะยิ่งซ้ำเติมเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้พี่น้องประชาชนอีก พรรคประชาชนเสนอว่า รัฐบาลสามารถเลือกทางออกที่ไม่ใช่การตรึงราคาหรือลอยตัว แต่ “อุดหนุนรายหัว” แทน โดยคำนวณหาอัตราเงินอุดหนุนจากฐานเส้นทาง จำนวนวัน และจำนวนผู้โดยสารที่เดินทาง ซึ่งจะทำให้ไม่เสี่ยงเกิดการกักตุนอย่างที่ผ่านมา ทั้งยังช่วยจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้รถสาธารณะแทนรถส่วนตัว 2. อัปเดตข้อมูลน้ำมันให้ครบ คนขับรถจะได้มั่นใจ เพื่อให้คนขับรถส่วนตัวสามารถเดินทางไกลได้อย่างราบรื่นตลอดช่วงสงกรานต์ วางแผนได้ว่าจะไปพักจุดไหน รัฐบาลต้องจริงจังกับการจัดการข้อมูลหน้าปั๊มบนเพจ Fuel Now มากกว่านี้ https fuel-now.doeb.go.th/ เพราะจำนวนปั๊มน้ำมันทั่วประเทศไทยมีประมาณ 25,000 ปั๊ม แต่เพจ Fuel Now ล่าสุด กลับมีจำนวนปั๊มที่รายงานข้อมูลน้ำมันมีอยู่ประมาณ 7,200 ปั๊มเท่านั้น ไม่ถึง 1 ใน 3 ของปั๊มน้ำมันทั่วประเทศ แล้วคนเดินทางไกลจะวางแผนการเดินทางอย่างมั่นใจได้อย่างไร 3. ตั้งจุดซื้อขายสินค้าท้องถิ่น กระตุ้นเศรษฐกิจรากหญ้า นอกจากจะเป็นการเดินทางกลับภูมิลำเนาแล้ว สงกรานต์ยังเป็นโอกาสสร้างมูลค่าเศรษฐกิจหมุนเวียนทั่วประเทศ รัฐบาลสามารถกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยสินค้าท้องถิ่นได้ โดยจัดเตรียม “จุดซื้อขายของฝาก” จากเกษตรกรในแต่ละจังหวัด เพื่อระบายผลผลิตที่ยังมีปริมาณผลผลิตส่วนเกินหรือราคาตกต่ำ ประสานงานระหว่างกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรฯ และจังหวัดต่างๆ ทั้งสำหรับขาจากเมืองไปบ้าน (เช่น มะพร้าวน้ำหอม มะม่วง) และขากลับจากบ้านกลับมาเมือง (เช่น สินค้าท้องถิ่น) โดยควรจัดจุดรับและจุดซื้อที่สะดวกทั้งสำหรับผู้ใช้รถยนต์ส่วนตัวและผู้เดินทางด้วยการขนส่งสาธารณะ\4. ช่วยชาวนา ชาวประมง ขนส่ง พลาสติก ทันที ก่อนหน้านี้ คุณเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาส รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง แจ้งว่าจะมีการประชุม ครม. ในวันที่ 11 เมษายน เพื่อออกมาตรการพุ่งเป้าเยียวยาไปที่กลุ่มเปราะบาง อย่างไรก็ตาม มีประชาชนจำนวนมากที่ต้องทำมาหากินรายวัน รัฐบาลจึงไม่ควรต้องรอถึงวันที่ 11 เมษายน แต่สามารถออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยาพุ่งเป้าไปยังกลุ่มสำคัญอย่างน้อย 4 กลุ่มได้เลย คือ ชาวนา ชาวประมง กลุ่มขนส่ง และกลุ่มที่เผชิญภาวะขาดแคลนพลาสติก เพราะวิกฤติน้ำมันครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อชาวประมงพาณิชย์กว่า 9,000 ลำ ชาวประมงพื้นบ้านกว่า 100,000 ครอบครัว รัฐบาลควรจัดหาน้ำมันจากแหล่งอื่นมาให้ชาวประมงเพิ่มเติม ในขณะที่ภาวะขาดแคลนเม็ดพลาสติกและเคมีภัณฑ์ที่ผลิตมาจากน้ำมันดิบก็เริ่มรุนแรงขึ้น กระทบโดยตรงกับพนักงานและผู้ประกอบการโรงงานพลาสติกกว่า 2,500 แห่ง จึงจำเป็นต้องมีมาตรการช่วยเหลือทั้งด้านปริมาณและราคาต้นทุนโดยเร่งด่วน มิฉะนั้นจะส่งผลลามเป็นลูกโซ่ไปยังสินค้าอื่น
