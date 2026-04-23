รัฐบาลเตรียมลดค่าไฟ! ช่วยผู้ใช้ไฟน้อยกว่า 14 ล้านครัวเรือน, ส่งเสริมติดโซลาร์เซลล์

กระทรวงพลังงานเตรียมเสนอมาตรการลดค่าไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟไม่เกิน 200 หน่วยกว่า 14 ล้านครัวเรือน และลดค่าไฟ 200 หน่วยแรกสำหรับผู้ใช้ไฟเกิน พร้อมส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์เซลล์ด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำและลดหย่อนภาษี หลังราคาก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ปรับตัวสูงขึ้นจากสถานการณ์ตะวันออกกลาง
สถานการณ์ความขัดแย้งใน ตะวันออกกลาง ส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องต่อราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเหลว ( LNG ) ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงสำคัญในการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย โดยเฉพาะ LNG ที่ประเทศไทยต้องนำเข้าเพื่อผลิตไฟฟ้าถึง 30-40% ของปริมาณทั้งหมด ทำให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าสูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ส่งผลให้คณะกรรมการกำกับกิจการ พลังงาน (กกพ.
) จำเป็นต้องปรับอัตราค่าไฟฟ้าในเดือนพฤษภาคมนี้ จากเดิม 3.88 บาทต่อหน่วย เป็น 3.95 บาทต่อหน่วย เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของค่าเชื้อเพลิง (FT) ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของค่าไฟฟ้า หากต้องการตรึงราคาค่าไฟฟ้าให้อยู่ในระดับต่ำกว่านี้ จะต้องมีการดึงรายได้จาก 3 การไฟฟ้า ซึ่งแม้จะช่วยลดค่าเฉลี่ยได้ แต่ก็อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในอนาคต ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนของประเทศ เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน กระทรวงพลังงานภายใต้การนำของนายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กำลังเตรียมเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าไปยังคณะรัฐมนตรี (ครม.
) และคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพพ.
) ในสัปดาห์หน้า โดยมาตรการนี้มุ่งเน้นการลดค่าไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มเป้าหมายหลักคือ ผู้ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 200 หน่วยต่อเดือน ซึ่งมีจำนวนกว่า 14 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ นอกจากนี้ ผู้ที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 200 หน่วยต่อเดือน ก็จะได้รับสิทธิประโยชน์เช่นกัน โดยจะพยายามลดค่าไฟฟ้าใน 200 หน่วยแรกให้เหลือไม่เกิน 3 บาทต่อหน่วย รัฐบาลมีแนวคิดที่จะปรับโครงสร้างราคาไฟฟ้าให้เป็นแบบขั้นบันได โดยผู้ที่ใช้ไฟฟ้าปริมาณน้อย จะได้รับอัตราค่าไฟฟ้าที่ต่ำกว่าผู้ที่ใช้ไฟฟ้าปริมาณมาก เพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงานและสร้างความเป็นธรรมในระบบค่าไฟฟ้า กระทรวงพลังงานยังส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้พลังงานสะอาด เช่น ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้าน เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เอง ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าในระยะยาว รัฐบาลได้เตรียมมาตรการสนับสนุนหลายด้าน เช่น สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ การลดหย่อนภาษี และการรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินที่ผลิตได้กลับคืนสู่ระบบ รวมถึงการลดขั้นตอนทางกฎหมายและระเบียบต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องการติดตั้งโซลาร์เซลล์ อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ยังพบอุปสรรคหลายประการ เช่น ความซับซ้อนของขั้นตอนการขออนุญาต และต้นทุนการติดตั้งที่สูง นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีพลังงานสะอาดได้อย่างง่ายดายและคุ้มค่า ล่าสุด ได้มีการออกประกาศให้ประชาชนที่ต้องการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ไม่ต้องขออนุญาตโรงงานอีกต่อไป ซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดในประเทศไทย และช่วยลดการพึ่งพาพลังงานจากภายนอ
United States Latest News, United States Headlines
