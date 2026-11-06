รัฐบาลสั่งสอบเข้มกองทุนมรดกชาติ ดุจเดียวกันทุกสีเสื้อ
รัฐบาลสั่งให้กรมการปกครอง ตรวจสอบกองทุนมรดกชาติร่วมกับ DSI และปปง. อย่างเข้มงวด เพื่อคุ้มครองเงินบริจาคของประชาชน โดยยืนยันว่าจะตรวจสอบทุกองค์กรด้วยมาตรฐานเดียวกันอย่างโปร่งใส
กระทรวงมหาดไทยโดย นายเอกภพ เหลืองประเสริฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มีคำสั่งให้หน่วยงานในสังกัดเร่งตรวจสอบ กองทุนมรดกชาติ อย่างเร่งด่วน โดยมอบหมายให้ กรมการปกครอง ทำหน้าที่นายทะเบียนมูลนิธิ ดำเนินการประสานงานร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. เพื่อตรวจสอบความโปร่งใสทางการเงินและการบริหารกองทุนดังกล่าว
การตรวจสอบกองทุนมรดกชาติโดยกรมการปกครอง
มาตรการตรวจสอบดังกล่าวเกิดขึ้นทันทีหลังจากที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้คำสั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุกหน่วยงานจึงได้เริ่มดำเนินการตรวจสอบกองทุนมรดกชาติโดยทันที เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนว่าไม่จำเป็นต้องกังวลใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้Also read'ชูวิทย์' เผยเอกสารต้นเหตุ DSI ตบทรัพย์ เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจีนเทาปลอมได้ทุกอย่าง | เดลินิวส์
กระบวนการตรวจสอบนี้จะเน้นไปที่การบริหารจัดการเงินบริจาคของประชาชนเป็นหลัก เพื่อให้มั่นใจว่าเงินทั้งหมดจะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เท่านั้น ซึ่งถือเป็นเจตนาหลักของรัฐบาลที่ต้องการดำเนินการเพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ของประชาชนและผู้บริจาคทุกคนโดยตรง
ความเท่าเทียมในการตรวจสอบทุกฝ่าย
รัฐบาลยืนยันอย่างหนักแน่นว่าไม่ว่าบุคคลใดๆ จะสังกัดพรรคการเมืองใด มีสัญลักษณ์เป็นสีส้ม สีน้ำเงิน สีเขียว หรือสีเหลือง หน่วยงานรัฐจะต้องดำเนินการตรวจสอบด้วยมาตรฐานเดียวกันโดยเด็ดขาด ไม่มีการเลือกปฏิบัติหรือยกเว้นให้บุคคลใดเป็นพิเศษภายใต้สถานะทางการเมืองใดก็ตาม
การตรวจสอบนี้จะมุ่งเน้นไปที่ธรรมาภิบาลทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบของมูลนิธิเป็นหลัก โดยรัฐบาลตั้งเป้าที่จะสร้างความยุติธรรมและความเท่าเทียมในระบบตรวจสอบ โดยไม่สนใจว่าผู้ถูกตรวจสอบจะมีบทบาททางการเมืองในระดับใดหรือสังกัดพรรคใดเป็นพิเศษ
ปฏิกิริยาต่อประเด็นพรรคสีน้ำเงิน
กรณีที่มี นายเดชา ศิริภัทร ทนายความชื่อดัง ออกมาให้สัมภาษณ์และข้อความที่สังคมตีความว่าอาจหมายถึงบุคคลเฉพาะเจาะจงนั้น นายเอกภพได้ตั้งข้อสังเกตว่า หากหมายถึงพรรคภูมิใจไทย ซึ่งเป็นพรรคสีน้ำเงิน รัฐบาลยืนยันมาโดยตลอดว่าจะดำเนินการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาและโปร่งใส
นายเอกภพ ยังตั้งคำถามเชิงโต้ตอบว่า "ย้ายมาอย่างไร" ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเคลือบแคลงใจต่อความพยายามใส่ร้ายหรือสร้างประเด็นทางการเมืองมากกว่าความโปร่งใสจริง โดยระบุว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีเฉพาะพรรคสีน้ำเงินเท่านั้น แต่ยังรวมถึงพรรคอื่นๆ ที่มีพฤติกรรมคล้ายกันด้วย
ผลกระทบและขั้นตอนการดำเนินการต่อไป
ผลจากการตรวจสอบนี้จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของสาธารณะต่อระบบการกุศลและการบริจาคในประเทศไทย หน่วยงานรัฐจะดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานและรายงานผลการตรวจสอบเพื่อเปิดเผยต่อสาธารณะเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการ เพื่อให้สังคมมั่นใจว่าไม่มีข้อยกเว้นสำหรับการทุจริตหรือความไม่โปร่งใส
รัฐบาลพร้อมดำเนินการตรวจสอบบุคคลหรือองค์กรอื่นใดที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด โดยไม่สนใจว่าบุคคลเหล่านั้นจะตรวจสอบเรื่องของคนอื่นหรือไม่ แต่หลีกเลี่ยงการตรวจสอบเรื่องของตนเอง ซึ่งจะเป็นมาตรฐานใหม่ที่บังคับใช้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหรือมูลนิธิที่ได้รับเงินบริจาคจากประชาชน
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