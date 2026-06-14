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รัฐบาลเปิดทางจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างถูกกฎหมาย เสียภาษีปีละ 150 บาท

การเมือง News

รัฐบาลเปิดทางจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างถูกกฎหมาย เสียภาษีปีละ 150 บาท
รถจักรยานยนต์พ่วงข้างจดทะเบียนรย.12
📆6/14/2026 5:20 AM
📰Thansettakij
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รัฐบาลอนุมัติให้รถจักรยานยนต์พ่วงข้างหรือรถพุ่มพวงจดทะเบียนเป็น รย.12 ได้ทั่วประเทศ เสียภาษีประจำปี 150 บาท พร้อมกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ประกอบอาชีพและความปลอดภัยบนท้องถนน

รัฐบาลเปิดทางให้ รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง หรือรถพุ่มพวงสามารถ จดทะเบียน เป็นรถประเภท รย.12 ได้อย่างถูกกฎหมายทั่วประเทศ โดยเสียภาษีประจำปีเพียง 150 บาท พร้อมกำหนด มาตรฐานความปลอดภัย ที่ชัดเจน รองรับกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระและวิสาหกิจชุมชนที่ใช้รถประเภทนี้ในการทำมาหากินมาอย่างยาวนาน การดำเนินการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างยั่งยืน นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ได้ปรับปรุงแนวทางการ จดทะเบียน รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนนำรถเข้าสู่ระบบอย่างถูกกฎหมาย โดยรถที่จะ จดทะเบียน ต้องมีขนาดตามมาตรฐานที่กำหนด เช่น ความกว้างของตัวพ่วงไม่เกิน 1.

10 เมตร ความยาวไม่เกิน 1.75 เมตร และความสูงไม่เกิน 2 เมตร รวมถึงความกว้างรวมกับรถจักรยานยนต์ไม่เกิน 1.5 เมตร นอกจากนี้ยังต้องติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยที่จำเป็น เช่น ไฟหน้าสีขาวหรือสีเหลือง ไฟท้ายและไฟเบรกสีแดง แผ่นสะท้อนแสง และป้ายสะท้อนแสงคำว่า รถพ่วงข้าง ที่ด้านท้าย เพื่อเพิ่มการมองเห็นในเวลากลางคืนและป้องกันอุบัติเหตุ รัฐบาลหวังว่าการเปิดให้จดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างในราคาค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมเพียงปีละ 150 บาท จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและกระตุ้นให้ผู้ประกอบรายย่อยนำรถเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้อง ซึ่งจะช่วยให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและสามารถใช้รถได้อย่างมั่นใจ เจ้าของรถสามารถยื่นคำขอต่อนายทะเบียนพร้อมนำรถเข้ารับการตรวจสภาพตามแนวทางดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป มาตรการนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรถเศรษฐกิจชุมชนที่รัฐบาลให้ความสำคัญเพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างเข้มแข็

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Thansettakij /  🏆 23. in TH

รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง จดทะเบียน รย.12 ภาษี 150 บาท มาตรฐานความปลอดภัย

 

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