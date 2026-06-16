รัฐบาลถูกตั้งแต่เดือนแรก ตำบลกระสุนตกตกใส่ ‘ไชยชนก’ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

รัฐบาลชุดนี้ถูกตั้งแต่เดือนแรกหรือจะเรียกว่าแต่วันแรกเลยก็ว่าได้ ตำบลกระสุนตกตกใส่ ‘ไชยชนก ชิดชอบ’ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย กำลังกลายเป็นเป้าหมายของ แนวต้านล็อกเป้าไปที่ทายาทการเมืองของ ‘เนวิน ชิดชอบ’ ประธานสโมสรฟุตบอล บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด และผู้นำจิตวิญญาณของพรรคภูมิใจไทยอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเพราะเป็นลูกชายครูใหญ่ผู้นำทางจิตวิญญาณระบอบสีน้ำเงิน บุตรชายจึงเปรียบเสมือน ‘กล่องดวงใจ’ ที่ผู้เป็นพ่อหมายมั่นปั้นมือจะดันไปให้ไกลที่สุดในสนามการเมืองแห่งนี้ จึงไม่แปลกใจที่ ‘ไชยชนก ชิดชอบ’ ตกเป็นเป้านิ่ง ล่าสุดพรรคประชาชน(ปชน.)ออกมาตรวจสอบโครงการ ‘TH-AI Passport’ ซึ่งถูก สส.พรรคประชาชน ตั้งข้อสังเกตหลายประเด็น โดยเฉพาะประเด็น ‘ฮั้วประมูล’ และ ‘ล็อกสเปก’ ในเรื่องความผิดปกติของทีโออาร์ในประเด็นผู้เข้าร่วมการประมูล
เนื่องจากรัฐบาลชุดนี้ถูกตั้งแต่เดือนแรกหรือจะเรียกว่าแต่วันแรกเลยก็ว่าได้ ตำบลกระสุนตกตกใส่ ‘ไชยชนก ชิดชอบ’ รมว.
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย กำลังกลายเป็นเป้าหมายของ แนวต้านล็อกเป้าไปที่ทายาทการเมืองของ ‘เนวิน ชิดชอบ’ ประธานสโมสรฟุตบอล บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด และผู้นำจิตวิญญาณของพรรคภูมิใจไทยอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเพราะเป็นลูกชายครูใหญ่ผู้นำทางจิตวิญญาณระบอบสีน้ำเงิน บุตรชายจึงเปรียบเสมือน ‘กล่องดวงใจ’ ที่ผู้เป็นพ่อหมายมั่นปั้นมือจะดันไปให้ไกลที่สุดในสนามการเมืองแห่งนี้ จึงไม่แปลกใจที่ ‘ไชยชนก ชิดชอบ’ ตกเป็นเป้านิ่ง ล่าสุดพรรคประชาชน(ปชน. )ออกมาตรวจสอบโครงการ ‘TH-AI Passport’
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